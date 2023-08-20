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Лионель Месси выиграл Кубок лиг с «Интер Майами», это его 44-й трофей в карьере — обзор матча, подробности, СМИ

«Месси предсказуем». Всего за месяц Лео привёл худшую команду МЛС к титулу! Видео
Полина Куимова
Лионель Месси выиграл Кубок лиг с «Интер Майами»
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Самый титулованный футболист в мире — теперь официально.

«Интер Майами» всего месяц назад сменил тренера и отпраздновал дебют Лионеля Месси, а уже сегодня отмечает первый в истории трофей. Кубок лиг – во Флориде. Им прежде непритязательный клуб МЛС обязан в первую очередь Лео.

Месси дебютировал за «Интер Майами» в матче с «Крус Асулем»: это был 1-й тур Кубка лиг и сразу же победа, которую аргентинец принёс своей новой команде голом со штрафного. Во 2-м туре была мощно разгромлена «Атланта Юнайтед» (крупнейшая победа «Интер Майами» – 4:0), следом пал «Орландо Сити», в 1/8 финала обыгран в серии пенальти «Даллас». В четвертьфинале — снова 4:0, уже с «Шарлотт», в полуфинале — четыре мяча в ворота «Филадельфии». И вот финал.

«Нэшвилл» держался 23 минуты, но первая же ошибка стоила команде пропущенного гола. Защитники «Нэшвилла» отвлеклись и упустили момент, когда Месси получил мяч вне штрафной. Лео быстро сориентировался и пробил мимо четырёх защитников. Ещё один гол, ещё один впечатляющий удар, после которого комментаторы пришли в экстаз: они несколько раз прокричали «He’s inevitable» – «Он предсказуем».

Во втором тайме «Нэшвилл» забил: после углового Фафа Пико пробил головой в падении, мяч попал в ногу вратарю «Майами» и отскочил в ворота. У «Интера» до конца основного времени ещё был момент — удар в штангу, но в остальном преимущество по ударам по воротам было у «Нэшвилла». Вратарь флоридцев Дрейк Коллендер раз за разом спасал команду.

Кубок лиг MLS + MX . Финал
20 августа 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл
Нэшвилл, США
Окончен
1 : 1
9 : 10
Интер Майами
Майами, США
0:1 Месси – 23'     1:1 Пико – 57'    

Серия пенальти получилась мощной – бить пришлось даже вратарям. И тут «Интер» оказался сильнее – сначала команды не реализовали по удару, а потом, когда очередь дошла до вратарей, кипер «Майами» Коллендер забил сам и потащил удар от коллеги из «Нэшвилла».

Видео доступно на канале Major League Soccer в YouTube. Права на видео принадлежат МЛС.

«Это довольно сюрреалистично, – поделился он эмоциями после матча. – Очень эмоционально. Эта команда усердно работает изо дня в день, чтобы иметь возможность так выступать в столь важный для нас вечер. Нам помогли выдержка и вера в то, на что мы способны. Это нечто особенное, и я просто счастлив быть частью этого».

«Это было очень волнительно, – заявил Серхио Бускетс. – Пенальти — это удача чемпиона, которая в данном случае оказалась на нашей стороне. Я очень рад выиграть наш первый титул всего за один месяц. Команда растёт как на дрожжах, и мы очень счастливы. Мы заразили команду нашим духом, нашей работой, нашим характером и опытом. Мы создаём сплочённую команду. И ещё у нас есть Лео, он – лучший в мире».

Как изменили «Интер Майами» для Месси:
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После решающего сейва Коллендера Месси прыгал как ребёнок, словно это первый трофей в его жизни.

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

«Интер» ни разу не проиграл в семи матчах подряд, что стало абсолютным рекордом команды. До этого клуб одержал победу всего дважды за 13 матчей.

Команда напрямую вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг, забив десять мячей в семи играх. Также Лео вышел на третью позицию в списке лучших бомбардиров «Интер Майами» в истории, но уже в этом сезоне у него есть все шансы стать первым (сейчас топ возглавляет Гонсало Игуаин с 29 мячами).

Месси с наградами лучшему игроку и лучшему бомбардиру Кубка лиг

Месси с наградами лучшему игроку и лучшему бомбардиру Кубка лиг

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Этот кубок – 44-й трофей в карьере Лео. Он – самый титулованный футболист мира прямо сейчас.

Лучшие бомбардиры «Интер Майами», или Кого Месси осталось обойти, чтобы возглавить топ:
Месси уже в топ-3 лучших бомбардиров «Интер Майами»! Кого Лео осталось обойти?
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Месси уже в топ-3 лучших бомбардиров «Интер Майами»! Кого Лео осталось обойти?

Месси пришёл в худшую команду МЛС и привёл её к титулу, поэтому сегодняшние заголовки СМИ в США в очередной раз посвящены ему: «лучший», «незаменимый», «величайший» и ещё с десяток схожих эпитетов, которые уже буквально срослись с его именем. Но при всём этом он остаётся человеком. До его приезда капитаном команды был Деандре Йедлин, поэтому Лео позвал его вместе поднимать трофей.

«Интер Майами»

«Интер Майами»

Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Дэвид Бекхэм наблюдал за празднованиями со стороны – совладелец клуба сел на газон и, кажется, просто не мог поверить, что всё это действительно происходит.

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

«Надеюсь, это только начало… Вперёд, «Интер Майами»!» – написал Месси в социальной сети.

Отличное начало для новой главы в истории клуба, в успехи которого мало кто верил. До того, как в «Интер» пришёл Лео.

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