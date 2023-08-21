«Арсена будут узнавать везде». Ценные советы Захаряну от Хохлова

Арсен Захарян ― игрок «Реала Сосьедад». Российский полузащитник подписал контракт с баскским клубом аж на шесть лет, так что на ближайшие годы его местом проживания станет Сан-Себастьян. А в новый город всегда спокойнее ехать, зная его особенности. Мы попросили экс-полузащитника испанского клуба, а ныне главного тренера «Сочи» Дмитрия Хохлова составить для Захаряна гид по Сан-Себастьяну. Арсен, тебе стоит это прочитать!

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Я довольно легко адаптировался в «Реале Сосьедад». Единственной проблемой был языковой барьер, но мне с первого же дня предоставили переводчика и учителя, с которым я занимался два-три раза в неделю. Через пару месяцев уже понимал почти всё, что говорят. В целом испанский даётся довольно легко, главное ― погрузиться в процесс. По сравнению с нидерландским языком ― точно цветочки.

Баскский язык учить не пришлось. Нет такого, что на нём говорит большинство в команде. Все спокойно общаются на испанском, в том числе баски. Да, между собой они говорят на своём языке, но в коллективе на него не переходят, никаких проблем.

Дмитрий Хохлов в «Реале Сосьедад» Фото: Getty Images

«Арсену очень повезло. Сан-Себастьян ― красивейший город и кулинарная мекка»

Вообще, Арсену очень повезло — ведь он переезжает в шикарный Сан-Себастьян. Это один из самых красивейших городов, в которых я был. Он небольшой, но великолепный. Советую Арсену сходить на смотровую площадку, откуда открывается невероятный вид на город. Ещё обязательно надо посетить скульптуру «Гребень ветра», расположенную на берегу Атлантического океана, а оттуда дойти до набережной и пройтись по ней. На набережной, кстати, расположен шикарный СПА-центр La Perla. Его однозначно стоит посетить! Там можно шикарно восстановиться. Когда я играл в Испании, они были наши спонсорами, мы туда бесплатно заходили. Процедуры шикарные!

«Гребень ветра» и вид со смотровой Фото: Xurxo Lobato, Alain DENANTES/Getty Images

А ещё Сан-Себастьян ― это кулинарная мекка, там везде вкусно, есть два мишленовских ресторана. Но у меня любимый ― Portuetxe Erretegia. Это типичное баскское заведение. Великолепное место. Хозяин меня до сих пор помнит. Но просить у него скидку для Захаряна не буду, ему и без меня её сделают.

«В Сан-Себастьяне Захаряна будут узнавать везде. Город живёт футболом»

Сан-Себастьян живёт футболом. Арсену надо быть готовым к тому, что его будут узнавать везде. Через одного на улице он будет встречать фаната клуба. Заносчивости не будет, дёргать тоже не станут, но узнавать ― 100%, к нему будет повышенное внимание на улицах.

Захарян едет в идеальное место для того, чтобы думать только об игре. В Сан-Себастьяне нет ночных клубов, на весь город ― две дискотеки. Тусить, в общем, там негде, город очень дорогой, даже по меркам Испании. Захарян сможет сконцентрироваться только на футболе.

Фанаты у «Реала Сосьедад» страстные, болеют очень классно. Но при этом довольно редко злятся, если у команды идут поражения. Хотя я помню один момент, когда мы проиграли три матча подряд с общим счётом 0:14 ― слетели «Реалу» ― 0:4, «Барсе» ― 0:6 и «Райо Вальекано» ― 0:3. Вот тогда фанаты приезжали на базу, вывешивали мотивационные баннеры. Но в целом – всё на позитиве. После поражений можно спокойно гулять по городу, все, кто тебя узнают, поддержат. Атмосфера на стадионе тоже всегда супер. Ещё один мой совет Захаряну ― выучить всё-таки пару фраз на баскском языке. Тогда фанаты точно будут от него в восторге!

В целом испанский чемпионат и сам «Реал Сосьедад» подходят Захаряну стилистически. Я не думаю, что у него возникнут проблемы с точки зрения футбола. Арсен должен там заиграть. Напоследок посоветую ― быть открытым, не сторониться коллектива, не стесняться идти на контакт. Даже на первых порах, когда он не будет знать язык, всё равно надо вливаться, не отдаляться, быть внутри команды. Если он замкнётся, будет вести себя как волк-одиночка, то у него вряд ли что получится.