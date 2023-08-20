Евсеев спасается от отставки! Глупое удаление помогло «Факелу» дожать команду Юрана

«Факел» последним в РПЛ набрал очки в этом чемпионате. Команда Вадима Евсеева победила «Пари НН» в Воронеже.

Турнирное положение не оставляло «Факелу» иного выбора, кроме как атаковать крупными силами. «Воронежские наглецы» должны вернуть свой дерзкий футбол, чтобы уйти с последнего места. С первых минут команда Евсеева взяла хороший темп и оказала серьёзное давление на оборону «Пари НН». Хозяева выполняли много длинных передач на атакующее трио Моцпан – Аппаев – Максимов, выигрывали единоборства, забрасывали мяч в штрафную с флангов и полуфлангов. В результате один только капитан «Пари НН» Гоцук совершил 12 (!) выносов мяча до перерыва.

Тем не менее настоящих голевых моментов у «Факела» создавать не получалось. Самое интересное происходило на стандартах. Воронежцы подали восемь угловых в первом тайме, а после одного из них едва не пропустили. «Пари НН» улетел в быструю контратаку, и если бы Майга отдал передачу на свободного Сулейманова, а не поспешил с ударом, то, скорее всего, быть бы голу. Случались и другие эпизоды, когда команда Юрана могла использовать стандарты соперника в свою пользу.

Футбол получался боевым, пусть и не особо красивым. За 45 минут «Факел» по статистике нанёс только шесть ударов, тогда как «Пари НН» восемь (в створ – 1:1). Один из угловых команда Евсеева всё же превратила в гол, вот только мяч, забитый Квеквескири, отменили. Судя по повтору, опорный полузащитник воронежцев подтолкнул Севикяна, но в какой мере причиной падения стал именно толчок, судить было непросто. Так или иначе Евсеева едва ли удовлетворяла игра команды в атаке. При таком количестве кроссов (22 за тайм), форварды сделали недостаточно.

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Во втором тайме игра продолжилась в том же ключе, словно и не было никакого перерыва, а потом её поменяло удаление защитника Александрова. Виктор заработал две жёлтые карточки за четыре минуты. Первая – глупейшая! Молодой центрбек получил её, находясь за полем: выбил мяч у запасного «Факела». Следующее предупреждение судья Буланов тоже вынес по делу, так как Александров жёстко въёхал в голеностоп Моцпана. Между тем это уже второе удаление для Виктора в сезоне РПЛ – на первое он наиграл в матче с «Зенитом». Такие ошибки можно объяснить разве что недостатком опыта.

Команда Юрана и так-то не радует зрелищным, открытым футболом (если забыть о сумасшедших 4:5 со «Спартаком» в Кубке России), а вдесятером в Воронеже совсем закрылась. «Пари НН» откровенно играл на нулевую ничью. «Факел» продолжал забрасывать мяч в чужую штрафную, Евсеев выпустил в атаку одного из лучших форвардов лиги по умению играть головой – Маркова. И этот тренерский ход сработал! Воспитанник «Зенита» забил со «второго этажа». Нижегородцы не заблокировали кросс Альшина, а Гоцук с Масоэро оставили пространство для нападающего.

Но сегодняшний «Факел» не настолько надёжная команда, чтобы даже в большинстве спокойно доводить дело до победы. До 85-й минуты у «Пари НН» не было ни одного удара по воротам за тайм, однако концовка получилась горячей. Нижегородцы имели шансы спастись. Мендель снял мяч фактически с головы Масоэро перед воротами, а потом Кухарчук чуть-чуть не попал в дальний угол. Тем не менее на 90+1-й минуте «Факел» поймал свой момент на контратаке – Долгов добил нижегородцев.

Вот так команда Евсеева одержала первую победу в чемпионате.