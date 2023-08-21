Сборная 5-го тура РПЛ. Как же хороши легионеры «Зенита» и «Динамо»!

В чемпионате России прошла уже шестая часть от всей дистанции. 5-й тур оказался по-настоящему топовым: тут и дерби «Динамо» с ЦСКА, и матч «Краснодара» с «Локомотивом», и центральная игра между «Спартаком» и «Зенитом». Ярких перформансов тоже было предостаточно. Собрали лучших футболистов в символическую сборную. Схема — 3-4-3.

Вратарь: Илья Помазун («Урал»)

Команда Виктора Гончаренко продолжает творить чудеса. «Урал» удержался в двойке лидеров, и во многом это заслуга Помазуна. Вратарь сделал шесть сейвов в выездном матче с «Балтикой» и отыграл «на ноль», а его команда добыла победу со счётом 1:0.

Илья Помазун («Урал») Фото: vk.com/fc_ue

Центральный защитник: Дуглас Сантос («Зенит»)

Многие ждали победы «Спартака», но «Зенит» напомнил о своём классе. И если выделять кого-то персонально, то одним из лучших точно был Сантос. Достаточно уверенная игра слева в обороне: один отбор и три успешных попытки дриблинга. Ну а мы пользуемся универсальностью капитана «Зенита» и ставим его в тройку защитников.

Дуглас Сантос («Зенит») Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный защитник: Алексей Грицаенко («Рубин»)

«Рубин» за четыре тура набрал только два очка, из-за чего под угрозой увольнения оказался главный тренер Рашид Рахимов. Но с пятой попытки команда всё-таки взяла три очка. Без гола «Крылья Советов» всё же не остались, однако оборона казанцев проявила себя с лучшей стороны. В частности, это касается и Грицаенко: один отбор, одна выигранная верховая дуэль и вдобавок гол, который вывел «Рубин» вперёд уже на 11-й минуте.

Центральный защитник: Александр Мартынович («Рубин»)

Раз в сборную попал Грицаенко, то и Мартыновичу должно найтись место. Ведь он сыграл ещё круче! Два отбора, три выигранных верховых дуэли и, как и у партнёра по обороне, гол, причём победный. Так и не скажешь, что Александру уже 35 лет.

Левый полузащитник: Бернард Бериша («Ахмат»)

Автор, пожалуй, самого красивого гола в 5-м туре. «Ахмат» разорвал «Оренбург» на своём поле, а Бериша отметился шикарным ударом «ножницами» через себя. Также на счету реактивного вингера ассист на третий гол в исполнении Владимира Ильина.

Центральный полузащитник: Вендел («Зенит»)

Его просто не могло здесь не быть. Вендел пропустил предсезонку, вернулся растренированным, но всё равно играет на топовом уровне. На этот раз от бразильца пострадал «Спартак». Первый гол ещё можно списать на рикошет от Георгия Джикии, но второй мяч Вендел соорудил уже сам. Шикарная реализация и не менее впечатляющий перформанс в важнейшем матче!

Центральный полузащитник: Диего Лаксальт («Динамо»)

Пока «Динамо» продолжает работать над трансфером опорника, Лаксальт, вынужденно переведённый в центр поля с фланга обороны, показывает прекрасный уровень игры. В победном дерби с ЦСКА у уругвайца 83% точных передач и четыре отбора.

Диего Лаксальт («Динамо») Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Мартин Крамарич («Сочи»)

Новичок с «Сочи» здорово ворвался в сезон, а матч с «Ростовом» стал для него лучшим. Два гола и уместившийся между ними ассист на Луку Джорджевича. Особенно красивым получился второй мяч: как же Мартин перебросил Сергея Песьякова! Итог: разгром сильного соперника. Это точно не тот самый Крамарич из сборной Хорватии?

Левый нападающий: Муми Нгамалё («Динамо»)

Нгамалё набрал хорошую форму и стал ещё одним героем дерби с ЦСКА. Четыре попытки дриблинга, два удара, а главное — гол в начале второго тайма, позволивший «Динамо» сравнять счёт и пойти за тремя очками.

Центральный нападающий: Евгений Марков («Факел»)

Марков в этом сезоне переживает вторую молодость. Но если его голы в первых турах не помогали «Факелу» набрать очки, то в матче с «Пари НН» пришёл и результат. На счету Евгения участия в обоих мячах своей команды: гол на 75-й минуте и ассист на 90+2-й. Важнейшая и долгожданная победа для Воронежа!

Правый нападающий: Мигел Силвейра («Сочи»)

Ещё одна причина провала «Ростова». Силвейра вышел на замену на 65-й минуте и принялся добивать команду Валерия Карпина. Уже спустя четыре минуты Мигел отдал ассист на Крамарича, а чуть позже, на 78-й минуте, добавил ещё один, тонкий голевой пас — на Юрия Медведева. Вот такой дубль!

Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»)

Несмотря на всю критику, Семак вывел «Зенит» на матч со «Спартаком» в Москве и переиграл Гильермо Абаскаля. Чемпионы быстро раскусили и испортили план соперника, а решение тренера выпустить на замену Матео Кассьерру ещё и привело к голу, который убил интригу на последних минутах.

Сборная 5-го тура РПЛ

Изучаем состав целиком! А если перейдёте по ссылке, то сможете ознакомиться с более подробной статистикой.

Сборная 5-го тура РПЛ-2023/2024

Кто не попал в сборную

Конечно, были и другие герои. Например, здорово сыгравшие за «Краснодар» Жоау Батчи и Ильзат Ахметов, выручивший «Зенит» несколько раз Михаил Кержаков, в очередной раз забивший за «Крылья Советов» Бенхамин Гарре, подтвердивший свой уровень в составе «Динамо» Фёдор Смолов и спасший «Локомотив» Антон Миранчук. Как считаете, кого не хватает в составе?