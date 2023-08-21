«Зенит» был хитрее и умнее «Спартака». Семак изменил свою команду, а Абаскаль – нет

В центральном матче 5-го тура РПЛ «Спартак» на своём поле уступил «Зениту» — 1:3.

Чемпион был надёжнее сзади и конкретнее впереди. И дело не только в том, что действующий обладатель титула забил с игры три мяча, тогда как соперник отличился только с пенальти. Если гости 75% своих ударов нанесли из пределов штрафной площади (9 из 12), то хозяева только – 50% (7 из 14). Почему же у команды Сергея Семака получалось разыгрывать до верного и преуспевать, а «Спартак» Гильермо Абаскаля имел с этим проблемы?

Семак придумал, как восполнить уход Малкома

Прямо сейчас у «Зенита» серия из трёх побед, что с чемпионом России в текущем сезоне случилось впервые. Ранее команда Семака обыграла «Факел» (2:0) в чемпионате и выиграла у «Крыльев Советов» (1:0) в кубковом турнире. А ведь перед этим были неудачи — поражение от «Динамо» (2:3) на своём поле и ничья с «Ростовом» (1:1). Преображение случилось во многом благодаря решению тренерского штаба.

Когда от Семака и его бригады потребовалась оперативная реакция на неудачи, была успешно применена смена схемы. Дела пошли в гору сразу после перехода на 3-5-2 (5-3-2) — во всех обозначенных победных подряд играх чемпион России использовал именно такую формацию.

Стартовый состав «Зенита» в матче со «Спартаком» Фото: «Чемпионат»

В новой игровой модели «Зенита» есть сразу три весомых плюса: первый касается обороны, второй — атаки, а третий — кадровый.

При обороне за счёт тройки центральных защитников возросла компактность у своих ворот. Теперь соперники наносят удары с бóльшим сопротивлением. Это особенно важно в свете отъезда Малкома: закладываться на большую производительность впереди прямо сейчас «Зенит» не может, нужно добирать своё за счёт надёжности сзади.

В то же время три центральных защитника развязывают руки фланговым игрокам в атакующих фазах. И это тоже очень важно после продажи Малкома: потерю качественного исполнителя при отсутствии кадровой альтернативы можно восполнить только грамотным количественным давлением на чужие ворота.

Дуглас Сантос и Марио Фернандес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Здесь и сейчас на бровках остроту дают Дуглас Сантос и Марио Фернандес. Интересно, что в игре со «Спартаком» с паса Сантоса в перекладину пробил Иван Сергеев, а Вендел свой первый гол забил после активности Фернандеса в штрафной.

И ещё важный момент — новая схема позволяет компенсировать форму Вендела и Фернандеса. Оба пропустили межсезонье, поэтому каждый из них нуждается в большой в улучшенной подстраховке (за счёт числа защитников). Впереди же оба изобретательны даже не в оптимальных кондициях, особенно Вендел — со «Спартаком» он и игру вёл, и дубль сделал.

Три победы подряд при шести забитых мячах и лишь одном пропущенном — лучшее свидетельство, что находка тренера здесь и сейчас работает. И если успехи в матчах с «Факелом» и «Крыльями» можно было аргументировать недостаточно сопоставимым уровнем соперника, то после «Спартака» это уже никак не получится.

Оперативная смена схемы вновь сделала «Зенит» грозным. Интересно, что прямо сейчас действующий чемпион России – лучший по допускаемым ударам по своим воротам: 8,8 за игру; по пропущенным мячам – третий результат в лиге (5).

Абаскаль до сих пор не решил главную проблему «Спартака»

«Спартаку» не хватает баланса, который есть у «Зенита» в последних матчах. У красно-белых давно проседает оборона. Ни клуб, ни тренер никак не могут изменить ситуацию. Прямо сейчас спартаковцы – 14-е в РПЛ по допущенным ударам (14,8 за игру), а ещё — 12-е по пропущенным мячам (10).

Клуб пока так и не нашёл опорника. По данным Metaratings.ru, Абаскаль обозначил руководству необходимость приобретения такого игрока ещё в мае, но пока его не получил. Тренер мог бы попытаться замаскировать проблему через переход на схему с тремя (пятью) защитниками, но упрямо на это не идёт, веря в атакующую философию.

Возможно, в другой лиге Абаскалю воздалось бы за упрямство, но в РПЛ такое трудно вообразить: сложно преуспеть только за счёт атаки в турнире, где насыщать оборону умеют и не стесняются не только борющиеся за выживание команды, но и такие топы, как «Зенит».

Получается в итоге так: пока «Спартак» бьётся о насыщенные заграждения, соперники, проявив стойкость, вылавливают свободные зоны и наказывают. Чемпионы России забивали внешне очень легко, особенно Вендел.

Первый голевой удар Вендела. Справа один Вячеслав Караваев Фото: Скриншот из трансляции матча

Голевой пас Клаудиньо на Вендела в большую свободную зону Фото: Скриншот из трансляции

Не желая ничего менять глобально, Абаскаль периодически приходит к тому, что нужно бы перестроить детали. Так было и в матче с «Зенитом». В частности, справа с первых минут вышел более склонный к надёжности при обороне Хесус Медина, а не Тео Бонгонда. Против играющего слева у «Зенита» Дугласа Сантоса можно было и перестраховаться. Но сильно ли помогло? Нет! И в атаке красно-белые потеряли, и Сергеев с паса Сантоса перекладину сотряс.

А ещё Абаскаль хотел перехитрить «Зенит» расстановкой. Гильермо подтвердил это после матча: «Выбор схемы был обусловлен тем, что нужна была точность в передачах». Формацию тренера красно-белых можно назвать и 4-2-3-1, и 4-3-1-2, где в середине ромб. Решайте сами, как лучше. Мы же поможем, расписав мудрёный диапазон перемещений игроков:

Александр Соболев – на острие;

Михаил Игнатов – под ним с большим простором для перемещений;

Хесус Медина – справа, в основном на боковой линии;

Квинси Промес – левый фланг и полуфланг, центр, острие, громадный диапазон перемещений, свободная роль:

Виктор Мозес – центр поля с включениями вперед;

Кристофер Мартинс — опорник.

Стартовый состав «Спартака» Фото: «Чемпионат»

В концовке матча испанец выпустил уже всех, кто мог что-либо создать впереди. Но спастись «Спартак» так и не сумел.

Состав «Спартака» в конце матча Фото: «Чемпионат»

«Зенит» сейчас сильнее. «Спартак» может утешаться атакующей мощью

По итогам тура питерцы обошли москвичей. Команда Семака — четвёртая (10 очков), команда Абаскаля — шестая (9).

Если «Спартак» это утешит, то нельзя не признать, что атака у него сейчас мощнее. Она вообще одна из лучших в лиге: 12 голов — первый результат наравне с ЦСКА; 16 ударов по чужим воротам за матч — лучший показатель. «Зенит» в этом плане скромнее: 10 голов — пятый результат; 10,8 удара — второй результат с конца, хуже только «Пари НН» (8,4)!

Но можно ли довольствоваться сильным атакующим потенциалом, когда он не ведёт к результату, ради которого в футболе всё и затевается? Личное дело каждого. Если «Спартак» что-то не устраивает, всегда можно пойти на перемены. В противном случае — можно продолжать.