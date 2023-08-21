«Спартаку» не будут ничего объяснять, как в прошлом году». Разбор судейства в 5-м туре РПЛ

5-й тур РПЛ — пока что самый мощный в плане ярких вывесок. Сразу три игры с участием топ-клубов, в том числе суперматч между «Спартаком» и «Зенитом». В таких обстоятельствах внимание к работе судей особенно пристальное, но в этом туре им удалось приятно удивить.

Специально для «Чемпионата» судейство в 5-м туре РПЛ разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок. Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба). В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла. 0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений. 1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора. Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Рубин» — «Крылья Советов» — 2:1

Цыганок понравился в Кубке, но здесь, к сожалению, была ошибка. На 37-й минуте он оказался в неправильной позиции и пропустил 11-метровый удар. Мяч попал в отставленную руку игрока «Крыльев». Цыганок находился в обратной диагонали и не увидел. Вообще, у меня вопрос, почему арбитры оказываются в такой позиции. Любая позиция является первоначальной, и арбитр, когда видит, куда летит мяч, меняет её. А здесь судьи постоянно оказываются в обратной диагонали при угловых, аутах. Мяч просто перелетает их, и они ничего не видят, пока поворачивают голову. В этот момент вмешивается VAR.

Нельзя сказать, что Цыганок плохо отработал. Он просто пропустил момент. Общая картинка — старательная. Цыганок разговаривал, управлял игроками, показывал характер, было много жестов отрицания. Если он вывезет такой стиль, будет хорошо. Я бы посмотрел на те же жесты и эмоции в дерби. Для меня этот арбитр — открытие. Надо, чтобы кто-нибудь взял его под крыло и воспитал в судью ФИФА.

Оценка Цыганка — 7,9.

«Динамо» — ЦСКА — 2:1

Кукуян провёл хорошую работу. И в целом здорово показывает себя, у меня к нему нет вопросов. Но он не показывает жёлтые на протяжении всей игры. Можно сказать, что это его планка единоборств, но карточки — явные. Я понимаю, для руководства главное — управление игрой и личные качества. У Кукуяна этого за глаза, и это правильный подход. Но есть моменты 50 на 50, а есть стопроцентные жёлтые. Карточки — это то же управление игрой.

На 27-й минуте Кукуян не показал жёлтую Смолову за срыв перспективной атаки. Хоть что объясняйте, но это карточка. И разговаривать со Смоловым не надо было. А к моменту на 77-й минуте, когда Кукуян всё же наказал его, могут быть вопросы, хоть я и поддержал арбитра. Можно ведь поспорить, что это не симуляция, потому что был контакт. Но Кукуяна же поддерживают. Говорят, что это на усмотрение арбитра. Но если речь идёт о железной карточке, как за грубую игру на 74-й минуте, то надо её показывать.

Оценка Кукуяна — 8,2.

«Балтика» — «Урал» — 0:1

Хорошая игра для Казарцева. По жёлтым вопросов вообще нет, давал бороться.

Единственный эпизод, который стоит разобрать, — 48-я минута. Очень сложный момент, даже если смотреть по видео и кадрам. Я сначала тоже сомневался, что это 11-метровый, но потом увидел, что случился удар в колено. Казарцев назначил, и это решение арбитра — VAR не имеет права вмешиваться. К арбитру всего один вопрос: почему он сделал паузу, прежде чем назначить пенальти? Хотя главное, конечно, что принял правильное решение.

Оценка Казарцева — 8,5.

Василий Казарцев Фото: vk.com/fcbaltika

«Краснодар» — «Локомотив» — 1:1

По движению на данный момент Кукуляк лучший. Но он пропускает нарушения, потому что бегает и кайфует от того, что делает это быстро. Кукуляк показывает всем видом: я рядом, посмотрите, кто-то упал — играйте. Не всегда это работает. В этом матче были моменты, когда стоило назначить штрафные, причём некоторые из них — довольно опасные.

На 57-й минуте Кукуляк не показал жёлтую игроку «Локомотива» за грубую игру. На 20-й минуте был назначен 11-метровый. Я считаю, что это сделал не Кукуляк, а помощник. На оценку это не влияет, но со своей позиции главный арбитр просто не мог увидеть контакт Лантратова с игроком «Краснодара». Так что ассистент спас Кукуляка. Надеюсь, департамент его поддержит.

Оценка Кукуляка — 8,3.

«Сочи» — «Ростов» — 4:0

Первая игра для Галимова после длительного отстранения от РПЛ. Матч получился для арбитра простым. Он старался, молодец.

Галимов не показал жёлтую игроку «Сочи» за грубую игру. И отдельно стоит говорить о моменте на 37-й минуте. Игрок «Сочи» наступил на ахилл соперника, и VAR даже проверял эпизод на красную карточку. Контакт носил случайный характер — оба футболиста смотрели на мяч. Но можно было и наказать. Так ахиллы и рвутся.

Оценка Галимова — 8,3.

«Факел» — «Пари НН» — 2:0

В этом матче в РПЛ дебютировал Буланов, и мне он очень понравился. Ещё один арбитр, недооценённый департаментом прошлых лет. Маленький, старательный, бежит, не слушает никого, разбирается в единоборствах. На 52-й минуте правильно показал первую жёлтую Александрову, который ударил в поле мячом, выкатившимся за боковую. А спустя четыре минуты дал всё тому же футболисту «Нижнего» вторую карточку за грубую игру. Смелое решение, молодец. И то Буланов сначала подошёл и посмотрел, что с игроком «Факела». Если бы нога пошла выше и арбитр увидел вторичные признаки для удаления, то могла бы быть и прямая красная.

Оценка Буланова — 8,5.

Евгений Буланов Фото: vk.com/pfcfakel

«Спартак» — «Зенит» — 1:3

Абаскаль сказал, что Карасёв неправильно показал жёлтую Игнатову на 10-й минуте. Из-за этого, что ли, «Спартак» пропустил три гола? Пускай тренер разбирается со своей командой. В этом году никто не будет, как в прошлом, собираться с представителями «Спартака» и что-то им объяснять.

Карасёв хорошо отработал. В таких матчах для арбитра главное, чтобы не было скандала. В «Зените» же никто не возмущался и не орал, когда Карасёв назначил пенальти в их ворота. Это говорит о классе арбитра. Да, Карасёв немножко «поплыл» в начале и середине матча. Волнение, бывает. Ему в сентябре ехать на сборы ФИФА и УЕФА, за ним смотрят. Но ведь собрался в итоге и нормально отработал.

Да, жёлтая Игнатову вываливается из общей картины, потому что она была показана рано. И такие моменты не нужны, Карасёв и сам это наверняка понял потом. Но я могу спокойно объяснить, почему это карточка. Игрок «Спартака», не пытаясь сыграть в мяч, ударил в колено футболиста «Зенита». Это грубая игра.

На 30-й минуте не показал жёлтую игроку «Зенита» за срыв перспективной атаки. 11-метровый в ворота «Зенита» — сложный эпизод. Даже в идеальной позиции невозможно увидеть такое касание руки — только по видео. Пропустил, позвали, посмотрел, назначил — всё. Сейчас арбитров не наказывают за такие моменты.

Оценка Карасёва — 8,3. Очень хорошая работа.

«Ахмат» — «Оренбург» — 4:0

Простая игра, всем понятная в плане решений арбитра. Где надо, Турбин показывал жёлтые, где не надо — не показывал. А главное — проявил персональные качества и управлял игрой.

Оценка Турбина — 8,4.

Очень хороший тур. С чем это связано? Надеюсь, что с Мажичем, хотя по факту ничего не изменилось. Поменялось же руководство, а не судейский состав. На матчах работают те же люди, что и раньше. Я бы понял, если бы Милорад привёл с собой 15 арбитров и они бы так судили. Он бы тогда мог сказать: «Видели? Ваше — плохо, а моё — хорошо». Было бы с чем сравнить. Но ведь судят те же.

С чем связано такое преображение? Тут же можно говорить о чём угодно. Например, что убрали инспекторов. Но я по себе знаю, что эти инспекторы что шли, что ехали. Брали телефоны, названивали после игры, советовались по оценке. Кому это интересно?