Что сказал Дзюба? Квиз к 35-летию нападающего
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Как хорошо вы знаете легендарные цитаты форварда «Локомотива»?
Сегодня, 22 августа, Артёму Дзюбе исполняется 35 лет. Форвард «Локомотива» — один из самых ярких персонажей в российском футболе. Фразы Дзюбы бурно обсуждаются публикой (особенно в последнее время). А многие из них стали легендарными.
«Локомотив» без Дзюбы в 5-м туре РПЛ прервал победную серию «Краснодара». А какая команда владеет рекордом лиги?
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