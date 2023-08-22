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Тест о цитатах Артёма Дзюбы, говорил он эту фразу или нет, Карпин, Кокорин, Широков, Капелло, Комличенко, Березуцкий

Что сказал Дзюба? Квиз к 35-летию нападающего
Никита Паглазов
Тест о цитатах Артёма Дзюбы
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Как хорошо вы знаете легендарные цитаты форварда «Локомотива»?

Сегодня, 22 августа, Артёму Дзюбе исполняется 35 лет. Форвард «Локомотива» — один из самых ярких персонажей в российском футболе. Фразы Дзюбы бурно обсуждаются публикой (особенно в последнее время). А многие из них стали легендарными.

«Локомотив» без Дзюбы в 5-м туре РПЛ прервал победную серию «Краснодара». А какая команда владеет рекордом лиги?

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Предлагаем вам проверить себя на знание словесных перлов нападающего. Поехали!

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