Как хорошо вы знаете легендарные цитаты форварда «Локомотива»?

Что сказал Дзюба? Квиз к 35-летию нападающего

Сегодня, 22 августа, Артёму Дзюбе исполняется 35 лет. Форвард «Локомотива» — один из самых ярких персонажей в российском футболе. Фразы Дзюбы бурно обсуждаются публикой (особенно в последнее время). А многие из них стали легендарными.

«Локомотив» без Дзюбы в 5-м туре РПЛ прервал победную серию «Краснодара». А какая команда владеет рекордом лиги?

Предлагаем вам проверить себя на знание словесных перлов нападающего. Поехали!