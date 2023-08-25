«Зенит», «Спартак» и ЦСКА — вне лидирующей тройки РПЛ. Когда такое было в последний раз?

В РПЛ прошло уже пять туров, по итогам которых турнирная таблица приобрела достаточно оригинальный вид. В лидерах — «Краснодар», «Урал» и «Динамо». Из этой тройки за последние пять сезонов лишь москвичи забирались так высоко после одной шестой части дистанции (2021/2022).
Турнирная таблица РПЛ после 5-го тура
«Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» — за пределами топ-3. Давайте посмотрим, когда такое случалось в последний раз.
«Локомотив»
Сейчас клуб занимает 11-ю строчку, но это не худший результат – в прошлом сезоне по итогам пяти туров «Локо» шёл вообще 13-м. А вот на 11-м месте команда последний раз была в 2010 году. В тройку после пяти туров «Локо» поднимался в сезоне-2019/2020, когда по итогам чемпионата завоевал серебряные медали. Самый резкий скачок у красно-зелёных зафиксирован сезоном позже, когда с 10-го места на старте команда к 30-му туру добралась до третьей строчки.
|Сезон
|Место после 5-го тура
|Итоговое место
|2022/2023
|13
|8
|2021/2022
|4
|6
|2020/2021
|10
|3
|2019/2020
|3
|2
|2018/2019
|5
|2
|2017/2018
|2
|1
|2016/2017
|9
|8
|2015/2016
|3
|6
|2014/2015
|8
|7
|2013/2014
|5
|3
|2012/2013
|3
|9
ЦСКА
Клуб довольно часто завершал первые пять туров вне тройки – восемь раз за предыдущие 10 сезонов. Последний раз ЦСКА был в топе таблицы на старте чемпионата в сезоне-2016/2017, расположившись на второй строчке (в итоге вторыми и финишировали). При этом армейцы семь раз за десятилетие завоёвывали медали, трижды – золотые.
|Сезон
|Место после 5-го тура
|Итоговое место
|2022/2023
|4
|2
|2021/2022
|6
|5
|2020/2021
|9
|6
|2019/2020
|6
|4
|2018/2019
|8
|4
|2017/2018
|5
|2
|2016/2017
|2
|2
|2015/2016
|1
|1
|2014/2015
|7
|2
|2013/2014
|3
|1
|2012/2013
|6
|1
«Спартак»
За предыдущие 10 сезонов «Спартак» всего четырежды выпадал из тройки после стартовых пяти туров, и предыдущий раз совсем недавно – в сезоне-2021/2022, который клубу не удался (10-е место). Взаимосвязи между позицией на старте и после 30-го тура у команды не прослеживается: трижды второе место сменялось пятым-шестым, а в сезоне-2017/2018, наоборот, был резкий подъём с седьмой позиции на третью.
|Сезон
|Место после 5-го тура
|Итоговое место
|2022/2023
|1
|3
|2021/2022
|8
|10
|2020/2021
|2
|2
|2019/2020
|7
|7
|2018/2019
|2
|5
|2017/2018
|7
|3
|2016/2017
|1
|1
|2015/2016
|4
|5
|2014/2015
|2
|6
|2013/2014
|2
|6
|2012/2013
|2
|4
«Зенит»
Петербургский клуб в последний раз выпадал из тройки по итогам пяти туров в 2016 году, в предпоследний сезон перед установлением собственной гегемонии в РПЛ. За последние 10 лет «Зенит» всего дважды оказывался вне топа на этом отрезке – все остальные разы прочно держался в лидерах вплоть до окончания чемпионата. Исключением стал только сезон-2017/2018 с пятым итоговым местом: тогда пьедестал заняли «Локо», ЦСКА и «Спартак», а четвёртая строчка досталась «Краснодару».
|Сезон
|Место после 5-го тура
|Итоговое место
|2022/2023
|2
|1
|2021/2022
|2
|1
|2020/2021
|1
|1
|2019/2020
|1
|1
|2018/2019
|1
|1
|2017/2018
|1
|5
|2016/2017
|4
|3
|2015/2016
|2
|3
|2014/2015
|1
|1
|2013/2014
|4
|2
|2012/2013
|1
|2
Нынешняя турнирная ситуация по-своему уникальна: за последнее десятилетие ни разу три самых титулованных клуба России («Зенит», «Спартак», ЦСКА) не выпадали на старте из топ-3 одновременно.
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