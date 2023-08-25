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РПЛ, сезон-2023/2024, расклады после пяти туров, когда последний раз «Спартак», ЦСКА, «Зенит» не были в тройке

«Зенит», «Спартак» и ЦСКА — вне лидирующей тройки РПЛ. Когда такое было в последний раз?
Полина Куимова
Таблица РПЛ после пяти туров — изумление
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Таблица чемпионата России после стартовых пяти туров — изумление.

В РПЛ прошло уже пять туров, по итогам которых турнирная таблица приобрела достаточно оригинальный вид. В лидерах — «Краснодар», «Урал» и «Динамо». Из этой тройки за последние пять сезонов лишь москвичи забирались так высоко после одной шестой части дистанции (2021/2022).

Турнирная таблица РПЛ после 5-го тура

Турнирная таблица РПЛ после 5-го тура

«Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» — за пределами топ-3. Давайте посмотрим, когда такое случалось в последний раз.

Мы уже смотрели, как менялись тройки. Там есть залипательные видео:
«Спартак» чаще всех шёл вторым в последние 5 сезонов. Но лучший клуб после «Зенита» не он
«Спартак» чаще всех шёл вторым в последние 5 сезонов. Но лучший клуб после «Зенита» не он

«Локомотив»

Сейчас клуб занимает 11-ю строчку, но это не худший результат – в прошлом сезоне по итогам пяти туров «Локо» шёл вообще 13-м. А вот на 11-м месте команда последний раз была в 2010 году. В тройку после пяти туров «Локо» поднимался в сезоне-2019/2020, когда по итогам чемпионата завоевал серебряные медали. Самый резкий скачок у красно-зелёных зафиксирован сезоном позже, когда с 10-го места на старте команда к 30-му туру добралась до третьей строчки.

СезонМесто после 5-го тураИтоговое место
2022/2023138
2021/202246
2020/2021103
2019/202032
2018/201952
2017/201821
2016/201798
2015/201636
2014/201587
2013/201453
2012/201339

ЦСКА

Клуб довольно часто завершал первые пять туров вне тройки – восемь раз за предыдущие 10 сезонов. Последний раз ЦСКА был в топе таблицы на старте чемпионата в сезоне-2016/2017, расположившись на второй строчке (в итоге вторыми и финишировали). При этом армейцы семь раз за десятилетие завоёвывали медали, трижды – золотые.

СезонМесто после 5-го тураИтоговое место
2022/202342
2021/202265
2020/202196
2019/202064
2018/201984
2017/201852
2016/201722
2015/201611
2014/201572
2013/201431
2012/201361
За кем держится рекорд по количеству побед на старте?
Суперсерия «Краснодара» прервалась. А у кого в РПЛ рекорд по количеству побед на старте?
Суперсерия «Краснодара» прервалась. А у кого в РПЛ рекорд по количеству побед на старте?

«Спартак»

За предыдущие 10 сезонов «Спартак» всего четырежды выпадал из тройки после стартовых пяти туров, и предыдущий раз совсем недавно – в сезоне-2021/2022, который клубу не удался (10-е место). Взаимосвязи между позицией на старте и после 30-го тура у команды не прослеживается: трижды второе место сменялось пятым-шестым, а в сезоне-2017/2018, наоборот, был резкий подъём с седьмой позиции на третью.

СезонМесто после 5-го тураИтоговое место
2022/202313
2021/2022810
2020/202122
2019/202077
2018/201925
2017/201873
2016/201711
2015/201645
2014/201526
2013/201426
2012/201324
На старте этого сезона мы, кажется, ошиблись в «Спартаке»:
Между «Зенитом» и «Спартаком» по-прежнему пропасть
Между «Зенитом» и «Спартаком» по-прежнему пропасть

«Зенит»

Петербургский клуб в последний раз выпадал из тройки по итогам пяти туров в 2016 году, в предпоследний сезон перед установлением собственной гегемонии в РПЛ. За последние 10 лет «Зенит» всего дважды оказывался вне топа на этом отрезке – все остальные разы прочно держался в лидерах вплоть до окончания чемпионата. Исключением стал только сезон-2017/2018 с пятым итоговым местом: тогда пьедестал заняли «Локо», ЦСКА и «Спартак», а четвёртая строчка досталась «Краснодару».

СезонМесто после 5-го тураИтоговое место
2022/202321
2021/202221
2020/202111
2019/202011
2018/201911
2017/201815
2016/201743
2015/201623
2014/201511
2013/201442
2012/201312

Нынешняя турнирная ситуация по-своему уникальна: за последнее десятилетие ни разу три самых титулованных клуба России («Зенит», «Спартак», ЦСКА) не выпадали на старте из топ-3 одновременно.

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