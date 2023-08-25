«Зенит», «Спартак» и ЦСКА — вне лидирующей тройки РПЛ. Когда такое было в последний раз?

В РПЛ прошло уже пять туров, по итогам которых турнирная таблица приобрела достаточно оригинальный вид. В лидерах — «Краснодар», «Урал» и «Динамо». Из этой тройки за последние пять сезонов лишь москвичи забирались так высоко после одной шестой части дистанции (2021/2022).

Турнирная таблица РПЛ после 5-го тура

«Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» — за пределами топ-3. Давайте посмотрим, когда такое случалось в последний раз.

«Локомотив»

Сейчас клуб занимает 11-ю строчку, но это не худший результат – в прошлом сезоне по итогам пяти туров «Локо» шёл вообще 13-м. А вот на 11-м месте команда последний раз была в 2010 году. В тройку после пяти туров «Локо» поднимался в сезоне-2019/2020, когда по итогам чемпионата завоевал серебряные медали. Самый резкий скачок у красно-зелёных зафиксирован сезоном позже, когда с 10-го места на старте команда к 30-му туру добралась до третьей строчки.

Сезон Место после 5-го тура Итоговое место 2022/2023 13 8 2021/2022 4 6 2020/2021 10 3 2019/2020 3 2 2018/2019 5 2 2017/2018 2 1 2016/2017 9 8 2015/2016 3 6 2014/2015 8 7 2013/2014 5 3 2012/2013 3 9

ЦСКА

Клуб довольно часто завершал первые пять туров вне тройки – восемь раз за предыдущие 10 сезонов. Последний раз ЦСКА был в топе таблицы на старте чемпионата в сезоне-2016/2017, расположившись на второй строчке (в итоге вторыми и финишировали). При этом армейцы семь раз за десятилетие завоёвывали медали, трижды – золотые.

Сезон Место после 5-го тура Итоговое место 2022/2023 4 2 2021/2022 6 5 2020/2021 9 6 2019/2020 6 4 2018/2019 8 4 2017/2018 5 2 2016/2017 2 2 2015/2016 1 1 2014/2015 7 2 2013/2014 3 1 2012/2013 6 1

«Спартак»

За предыдущие 10 сезонов «Спартак» всего четырежды выпадал из тройки после стартовых пяти туров, и предыдущий раз совсем недавно – в сезоне-2021/2022, который клубу не удался (10-е место). Взаимосвязи между позицией на старте и после 30-го тура у команды не прослеживается: трижды второе место сменялось пятым-шестым, а в сезоне-2017/2018, наоборот, был резкий подъём с седьмой позиции на третью.

Сезон Место после 5-го тура Итоговое место 2022/2023 1 3 2021/2022 8 10 2020/2021 2 2 2019/2020 7 7 2018/2019 2 5 2017/2018 7 3 2016/2017 1 1 2015/2016 4 5 2014/2015 2 6 2013/2014 2 6 2012/2013 2 4

«Зенит»

Петербургский клуб в последний раз выпадал из тройки по итогам пяти туров в 2016 году, в предпоследний сезон перед установлением собственной гегемонии в РПЛ. За последние 10 лет «Зенит» всего дважды оказывался вне топа на этом отрезке – все остальные разы прочно держался в лидерах вплоть до окончания чемпионата. Исключением стал только сезон-2017/2018 с пятым итоговым местом: тогда пьедестал заняли «Локо», ЦСКА и «Спартак», а четвёртая строчка досталась «Краснодару».

Сезон Место после 5-го тура Итоговое место 2022/2023 2 1 2021/2022 2 1 2020/2021 1 1 2019/2020 1 1 2018/2019 1 1 2017/2018 1 5 2016/2017 4 3 2015/2016 2 3 2014/2015 1 1 2013/2014 4 2 2012/2013 1 2

Нынешняя турнирная ситуация по-своему уникальна: за последнее десятилетие ни разу три самых титулованных клуба России («Зенит», «Спартак», ЦСКА) не выпадали на старте из топ-3 одновременно.