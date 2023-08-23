«Я не хуже Дзюбы». Россиянин неожиданно раззабивался в Европе

Российские легионеры продолжают отличаться в разных европейских чемпионатах. Нынешний сезон здорово начался для Германа Онугхи, которого мы помним в РПЛ по выступлениям за «Краснодар», «Тамбов», «Крылья Советов» и «Рубин». Нападающий забивает почти в каждом матче за «Вайле».

Онугха принадлежит клубу из Дании с лета 2021 года. Тогда «Вайле» выкупил россиянина у «Краснодара» за € 600 тыс. Чемпионат Дании, конечно, не относится к топовым в Европе, но в клубном рейтинге УЕФА занимает не самое плохое 17-е место. Чуть выше Израиль и Норвегия, чуть ниже – Чехия, Греция и Хорватия. То есть датская лига — это не то место, где можно забивать «на одной ноге». В том же «Вайле», например, не пошло у нынешнего форварда «Сочи» Луки Джорджевича.

Герман оказался в «Вайле» ещё зимой 2021-го. Сначала его арендовали, но россиянин настолько успешно проявил себя, что датчане решили воспользоваться правом выкупа нападающего «Краснодара». Во второй части сезона-2020/2021 Онугха положил пять мячей.

В тот момент Герман чувствовал, что может дорасти до сборной России, ведь и в датскую команду он переходил после успешного периода в «Тамбове». В мае 2021-го Онугха сделал смелое заявление в интервью:

«Не выбираю между Россией и Нигерией. Нацелен на сборную России. Год-полтора, и я там буду. Уверен на 100%. Пора, пора. Следующий сезон нужно провести на хорошей ноте, и всё…

Я сейчас забил четыре в РПЛ, четыре — в Дании. Я смотрю на статистику того же Заболотного, того же Соболева, которые забили 10 и 9. Да даже на Дзюбу. Я могу не хуже. Да, сейчас Дзюба – самый сильный нападающий. Он находится в хороших и привычных условиях, где он лидер и капитан. На него играют. Потом идёт Соболев, следом – Заболотный. Но скоро Онугха ворвётся в это трио».

Отец Германа – из Нигерии, поэтому нападающий мог бы выбирать из двух сборных. Но он мечтал о российской.

Герман Онугха Фото: vejle-boldklub.dk

Вот только потом в карьере Онугхи начались какие-то странные трансферы в РПЛ. Едва выкупив россиянина, «Вайле» тут же отдал его в аренду «Крыльям Советов» с правом выкупа. Однако в Самаре Герман задержался всего на полтора месяца: 1 сентября его арендовал с правом выкупа уже «Рубин». Нападающий ушёл к Леониду Слуцкому. И не угадал.

Сезон-2021/2022, наоборот, отдалил нападающего от статуса кандидата в сборную России. За 29 матчей он забил всего три гола: два — в РПЛ и один — в Кубке страны. «Рубин» же вылетел из элиты.

Хотя Слуцкий, судя по его словам, верил в Онугху.

Леонид Слуцкий экс-главный тренер «Рубина» «Онугха – игрок, обладающий, можно сказать, выдающимися физическими качествами. И если он к своим физическим качествам добавит правильное понимание игры и исполнение эпизодов, чего мы от него хотим и требуем, то может в этой комбинации быть очень и очень сильный игрок. Работаем над тем, чтобы природные данные, которые у него есть, он реализовывал с чуть большей эффективностью».

После вылета «Рубина» Онугха вернулся в «Вайле». В сентябре 2022-го его отдали в аренду в «Бней-Сахнин», но уже в зимнее трансферное окно Герман вернулся в Данию. В Израиле нападающий сыграл всего восемь матчей (пять — в основе), ни разу не забил и ограничился одной голевой передачей.

Про Онугху мы как-то стали забывать, однако с апреля этого года Герман снова стал напоминать игрока, который так понравился в «Тамбове». Весной россиянин помог «Вайле» выиграть группу в переходном чемпионском турнире для лучших команд второго дивизиона: стал автором четырёх голов в 10 матчах. А в новом сезоне у нашего легионера уже три гола за пять туров. Нападающий забивает, несмотря на то что играет в слабой по меркам высшего дивизиона Дании команде: у «Вайле» пять поражений на старте чемпионата.

Первый гол в этом сезоне Онугха забил в выездном матче с «Силькеборгом» (1:2). Россиянин открыл счёт на 53-й минуте. После разрезающей передачи по центру два игрока «Вайле» вывалились на ворота соперника, Герман отклеился от защитника и закатил мяч в сетку после передачи партнёра.

Затем в домашнем матче с «Мидтьюлланном» (1:2) Онугха сократил разрыв в счёте за 10 минут до конца. После длинного заброса и скидки россиянин ушёл от опекуна, хорошо подстроился под мяч и пробил с левой ноги. Попал в дальний нижний угол.

Герман Онугха Фото: vejle-boldklub.dk

А 21 августа в выездном матче с «Виборгом» (1:2) Онугха сравнял счёт на 64-й минуте. Герман во время атаки по правому флангу открывался у штрафной, а потом сделал рывок под передачу к линии вратарской и нанёс точный удар низом в касание с правой ноги.

По статистике сайта Sofascore Онугха после пяти туров лучший в составе «Вайле» по количеству ударов по воротам (12) и попаданий в створ (5). Кроме того, наш легионер находится на втором месте в команде по количеству выигранных верховых единоборств (11). В общем, действительно успешное начало сезона в Дании для 27-летнего российского легионера – ещё не поздно реализовать мечту о сборной.