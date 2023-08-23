10 топ-матчей четверга: звёзды в Саудовской Аравии, надежды в еврокубках и братское дерби

Много интересного 24 августа: кто прорвётся в ЛЕ, ЛК и ЛЧ, Кубок мэра Москвы и чемпионат Европы по волейболу.

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⚽️ 17:00: «Тобол» — «Виктория Пльзень», Лига конференций, раунд плей-офф, первый матч

Интрига: казахстанский клуб окажется в основной стадии Лиги конференций?

«Тобол» проделал большой путь к групповому этапу ЛК. Клуб из Костаная прошёл финскую «Хонку», швейцарский «Базель» и североирландский «Дерри Сити». Впереди – решающая битва с чешской «Викторией Пльзень». Соперник «Тобола» также прошёл уже два раунда. «Виктория» обыграла косовскую «Дриту» и мальтийскую «Гзиру Юнайтед». Чехи – относительные фавориты пары, но «Тобол» в первой домашней игре может создать комфортный задел. Всё в руках казахстанцев.

Игроки «Тобола» Фото: fctobol.kz

🏒 19:00: ЦСКА — «Динамо», Кубок мэра Москвы

Кубок мэра Москвы . Группа А Кубок мэра Москвы . Группа А 24 августа 2023, четверг. 19:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто возьмёт верх в московском дерби?

Команды подходят к очной встречи в разном игровом тонусе — динамовцы провели уже шесть предсезонных матчей, включая три игры на Кубке Республики Башкортостан, в то время как действующие обладатели Кубка Гагарина противостояли только одноклубникам бело-голубых из Минска. Скажется ли отсутствие игровой практики на подопечных Сергея Фёдорова или же опыт армейцев всё-таки возьмёт верх?

Хоккеисты ЦСКА Фото: vk.com/hccska

⚽️ 20:00: «Сепси ОСК» — «Будё-Глимт», Лига конференций, раунд плей-офф, первый матч

Интрига: Никита Хайкин сыграет в группе ЛК?

Большой группе футбольных поклонников мало что говорит название румынского клуба «Сепси ОСК». А команда уже обыграла в квалификации Лиги конференций болгарский ЦСКА и казахстанский «Актобе». Впереди у румын встреча с «Будё-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин. Норвежцы не пропускают последние сезоны еврокубков и вряд ли захотят остаться без них на этот раз. Пожелаем удачи нашему вратарю!

Футболисты «Будё-Глимт» Фото: glimt.no

⚽️ 20:00: «Маккаби» Тель-Авив — «Целе», Лига конференций, раунд плей-офф, первый матч

Интрига: экс-игрок «Ливерпуля» встречается с бывшим клубом тренера «Краснодара»

Словенский «Целе», который возглавляет экс-футболист «Ливерпуля» Альберт Риера, рвётся в Лигу конференций. На пути – «Маккаби» из Тель-Авива – бывший клуб тренера «Краснодара» Владимира Ивича. Оба клуба прошли два квалификационных этапа, прежде чем оказаться в раунде плей-офф. Первая встреча пройдёт в Израиле, так что словенцы имеют мини-преимущество в виде ответного матча дома. Но важно сыграть хорошо в Тель-Авиве. Да и «Маккаби» рассчитывает пройти дальше, являясь фаворитом «на бумаге».

Дор Тургеман («Маккаби» Тель-Авив) Фото: maccabi-tlv.co.il

🏐 21:00: Сербия — Бельгия, чемпионат Европы, предварительный этап, группа А

Интрига: сможет ли Бельгия реабилитироваться после двух поражений подряд?

Заключительная игра бельгиек в группе — и последний шанс всё же зацепиться за третью строчку. Иначе уже в плей-офф придётся биться с лидерами группы С — а это праймовая Турция с Эбрар Каракурт и Мелиссой Варгас впереди. Вместо ожидаемого четвертьфинала Бельгия вообще может вылететь с турнира уже в 1/8. Подобного сценария подопечные Криса Вансника могли избежать, но сенсационно потеряли очки с Украиной (0:3), с которой теперь и ведут борьбу за топ-3. Правда, победить Сербию с такой Тияной Бошкович крайне сложно — только в матче с Польшей диагональная набрала 30 очков. Так что непонятно, что этому могут противопоставить «жёлтые тигры».

Волейболистки национальной команды Бельгии Фото: eurovolley.cev.eu

⚽️ 21:00: «Лудогорец» — «Аякс», Лига Европы, раунд плей-офф, первый матч

Интрига: «Аякс» выйдет в групповой этап ЛЕ?

Мы привыкли наблюдать за «Аяксом» в Лиге чемпионов, но в прошлом сезоне чемпионата Нидерландов команда финишировала лишь третьей. Амстердамцы попали лишь в квалификацию Лиги Европы и стартуют в ней с раунда плей-офф. Соперник – крепкий болгарский «Лудогорец». Клуб из Разграда на прошлой стадии прошёл казахстанскую «Астану». «Лудогорец» хочет пройти дальше, но будет тяжело. Команде не повезло попасть на самого серьёзного соперника в плей-офф. Да и увидеть «Аякс» вне ЛЧ и ЛЕ будет непривычно. Но лишать «Лудогорца» шансов не стоит. Важно сыграть два идеальных матча. Тогда не страшен и «Аякс».

Игроки «Аякса» Фото: ajax.nl

⚽️ 21:00: «Аль-Раед» — «Аль-Хиляль», Саудовская Про-Лига, 3-й тур

Интрига: Неймар дебютирует за новый клуб?

«Аль-Хиляль» начал сезон с победы и ничейного результата. Неймар пока не дебютировал за команду, но вполне может сделать это во встрече с «Аль-Раедом». Очень интригующе звучит потенциальная атака Неймар – Митрович – Малком. Не у каждого топа в Лиге чемпионов есть такие опции! С таким составом «Аль-Хиляль» обязан как минимум быть до конца в «золотой» гонке. Важно не потерять очки на старте ещё раз. К тому же в день дебюта Неймара нужно сыграть идеально. В общем, ожидается любопытная встреча.

Футболисты клуба «Аль-Хиляль» Фото: alhilal.com

⚽️ 21:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Охдуд», Саудовская Про-Лига, 3-й тур

Интрига: команда Фирмино, Мареза и Менди одержит третью победу подряд?

Об «Аль-Ахли» не говорят так много, как об «Аль-Насре» или «Аль-Хиляле», хотя в команде собралась мощнейшая банда. Эдуард Менди, Эзган Алиоски, Рожер Ибаньес, Франк Кессье, Рияд Будебуз, Рияд Марез, Аллан Сент-Максимен и Роберто Фирмино – чем не претендент на чемпионство? Команда подтвердила амбиции победами в двух стартовых турах. Впереди – домашняя игра с «Аль-Охдудом». Вполне обыгрываемый соперник. «Аль-Ахли» продлит победную серию?

Игроки «Аль-Ахли» Фото: alahlifc.sa

⚽️ 21:30: «Балкани» — БАТЭ, Лига конференций, раунд плей-офф, первый матч

Интрига: БАТЭ зацепится хотя бы за Лигу конференций?

История БАТЭ в квалификациях еврокубков – сплошная боль. Борисовцы начали с первого раунда Лиги чемпионов (успешно), но во втором дважды пострадали от кипрского «Ариса» (2:6, 3:5). Затем – поражение в третьем раунде ЛЕ от «Шерифа» (1:5, 2:2). А теперь БАТЭ сыграет за право пройти в основной этап ЛК. Соперник – косовский «Балкани», прошедший два раунда. Получится у белорусской команды выйти хотя бы в третий по значимости еврокубок?

Футболисты БАТЭ Фото: fcbate.by

⚽️ 21:45: «КИ Клаксвик» — «Шериф», Лига Европы, раунд плей-офф, первый матч

Интрига: сенсация с Фарерских островов справится с молдавским топом?

«КИ Клаксвик» пошумел в отборе к Лиге чемпионов, обыграв «Ференцварош», «Хеккен», но уступив «Мольде». Впереди – раунд плей-офф ЛЕ. В нём фарерский клуб сыграет с молдавским «Шерифом». Не самый жёсткий жребий для обеих команд, но и не самый приятный. И «Клаксвик», и «Шериф» настроены оказаться в группе. Тем эпичнее получатся матчи. Для клуба с Фарерских островов важно побеждать в первой домашней игре. Получится? Узнаем завтра вечером.

Арни Фредериксберг («КИ Клаксвик») Фото: ki.fo

🎾 18:00–3:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.