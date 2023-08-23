Сказка медийной команды в Кубке России продолжается. 2DROTS уже в третьем раунде!

После вылета «Родины Медиа» и «Амкала» последней медийной командой в этом розыгрыше Кубка России оставались 2DROTS. В первом раунде турнира коллектив Дмитрия Кузнецова переиграл «Сахалин» (2:0) благодаря голам Гудаева с пенальти и Фролова, а в 1/128 финала попал на «Муром». Соперник 2DROTS – представитель Второй лиги, с которым работает достаточно известный тренер Евгений Перевертайло. Сыграли в Муроме, на стадионе, названном в честь победителя Олимпиады-1988 Виктора Лосева. Билеты на этот матч хозяева раздавали бесплатно и собрали аншлаг: более 2000 зрителей посетили игру с участием медиаклуба.

С первых минут 2DROTS забрали мяч и территорию, а «Муром», несмотря на статус хозяина и профессиональной команды, всеми десятью полевыми игроками сидел на своей половине поля и надеялся лишь на контрвыпады. Один из них уже в дебюте игры завершился первым голевым моментом в матче: нападающий хозяев Надольский бил из полукруга, но голкипер гостей Сычёв даже показать себя не смог – мяч улетел высоко, дай бог если не за пределы поля. В остальном же у команды Перевертайло ответные атаки получались плохо. 2DROTS предложили довольно высокий темп и быстро возвращали мяч себе после потерь.

Команда Кузнецова хорошо использовала фланги, где можно было создавать преимущество против 3-5-2 у «Мурома». Очень активен и полезен был на левом краю Ослоновский. Именно Слон и открыл счёт на седьмой минуте: подобрал мяч в чужой штрафной и точно пробил с левой в дальний верхний угол.

«Муром», даже проигрывая, побаивался рисковать. Хуже того, хозяева потеряли травмированного капитана Плопу. Второй гол 2DROTS должен был забивать Прошляков, но после красивой комбинации на скорости с пасом на третьего не реализовал выход один на один. Просто «забыл» ударить. Глядя на ужасные действия новичка 2DROTS в этом эпизоде, невозможно было поверить, что он играл в РПЛ за «Ростов» Валерия Карпина. Впрочем, за 10 минут до перерыва Прошляков поучаствовал в голе Стиля. После удара нападающего грубейшую ошибку совершил голкипер «Мурома» Трунин. Он отбил мяч перед собой, и Степанов преуспел на добивании.

При счёте 2:0 в концовке первого тайма 2DROTS ослабили хватку и тут же пропустили. Гудаев, находясь под давлением, выбил мяч головой через центр, а Годфред как-то лениво сыграл на подборе. Не добежал. Хавбеку «Мурома» Запалацкому удался прекрасный удар из-за штрафной под перекладину. Так вернулась интрига на второй тайм.

После перерыва казалось, что 2DROTS продолжают контролировать игру, но тренер гостей Кузнецов, видимо, первым почуял неладное. Ещё перед началом второго тайма поменял двоих – Скляра и Бегларяна. Две пары свежих ног не уберегли гостей от опасных моментов у своих ворот. Какой шанс загубил «Муром» на исходе часа матча! Янов удивил Сычёва ударом со штрафного и попал в перекладину, после чего голкипер совершил чудо-сейв и не дал сопернику забить с добивания. Упав в ворота и зацепившись ногой за сетку, Сычёв всё же сумел остановить мяч на линии рукой. Это был самый яркий эпизод игры.

Тем временем участники матча продолжали выбывать из-за травм. Следующим после Плопы вынужденную замену попросил… судья Смолин. Ещё через несколько минут ушёл с повреждением Прошляков. Муромское поле не щадило никого. Новый арбитр 17-летний (!) Калинин мог порадовать болельщиков 2DROTS, назначив пенальти за падение Манаева в штрафной хозяев. Однако он не поверил полузащитнику гостей. Это крайне возмутило Ослоновского, который получил за споры жёлтую карточку, но, пожалуй, рефери принял справедливое решение: было похоже на дайвинг от Манаева.

В концовке игра максимально упростилась, было много борьбы, брака и фолов. У «Мурома» не получалось взломать оборону 2DROTS, и тот момент с сейвом Сычёва оставался, в общем-то, единственным по-настоящему голевым. А за 10 минут до конца команда Кузнецова поймала свой шанс и забила третий. Шерешков вырезал классный пас, а Годфред сыграл просто топово! Гаучо резко развернулся, находясь под опекой Волкова, и положил мяч в сетку.

2DROTS ещё не закончили с этим Кубком России. Команда Кузнецова победила и прошла дальше, чем год назад. Всё самое интересное впереди.