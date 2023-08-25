«Зенит» ждёт матч с удобным соперником. А «Ростов» Карпина зарубится с командой Юрана

6-й тур РПЛ разбили на три дня. Вывески не такие яркие, как неделю назад, однако интересных матчей хватает. Самый насыщенный день — суббота — подарит нам игры с участием «Зенита», «Спартака», «Динамо» и «Ростова». Особенно привлекает матч в Санкт-Петербурге, куда приедет один из лидеров РПЛ.

Иржи Ярошик против ЦСКА — звучит интригующе, не правда ли? Но в начале недели нас лишили такой вывески. Неудачный старт «Оренбурга» (одно очко в пяти матчах) плюс семейные обстоятельства привели к увольнению Иржи. У этого чеха получилось далеко не так успешно, как у предыдущего, который укатил в «Динамо». К матчу с ЦСКА «Оренбург» готовит Давид Деограсия, планирующий удивить соперника. Звучит амбициозно, но получится ли?

ЦСКА — очень неудобный соперник для «Оренбурга». В девяти очных встречах (РПЛ и Кубок) у армейцев семь побед и всего лишь одно поражение. Очень впечатляет! Более того, ЦСКА четыре раза обыгрывал оппонента на его поле и ни разу не уступил. В июле армейцы раскатали «Оренбург» с унизительным счётом 6:0 в Кубке России. Получится ли взять реванш?

Неделю назад «Краснодар» крайне обидно упустил победу в матче с «Локомотивом» (1:1). «Быки» пропустили на самых последних секундах и прервали серию из четырёх побед в РПЛ. Команда Владимира Ивича сохранила первую строчку, но «Урал» уступает только по дополнительным показателям. «Факел» в прошлом туре набрал первые очки — воронежцы обыграли на своём поле «Пари НН» (2:0). Вадим Евсеев поднял команду с последнего места в таблице, однако впереди гораздо более серьёзный соперник. Ранее команды трижды встречались друг с другом, и всякий раз матчи получались «верховыми». Любопытно, что «Краснодар» ещё ни разу не обыгрывал «Факел». В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью, а в 2011-м в Кубке победил Воронеж (2:1).

Пожалуй, это самый интригующий матч тура. «Зенит» забуксовал в первых турах и выдал худший старт за 10 лет. Однако после этого в очередной раз «приложил» «Спартак» и поднялся на четвёртое место. А ЦСКА и красно-белые уже находятся ниже в таблице. «Урал», в свою очередь, превосходно начал — 13 очков после пяти туров, второе место в таблице. Теперь команду Виктора Гончаренко ждёт ещё один экзамен. Возможно, самый сложный в сезоне. «Зенит» регулярно кошмарит «Урал»: 24 матча в РПЛ, 20 побед сине-бело-голубых, четыре ничьих. А в Санкт-Петербурге всё ещё хуже — «Урал» проиграл 12 матчей из 12.

«Динамо» так плохо стартовало, что эксперты начали гадать, когда Марцел Личка покинет свой пост. По итогам двух туров команда набрала всего одно очко и пропустила шесть мячей. После этого бело-голубые выдали серию из трёх побед (обыграли «Зенит», «Балтику» и ЦСКА) и пропустили всего трижды. Перед 6-м туром «Динамо» находится на третьей строчке, а о неудачном старте многие уже и позабыли. «Рубин» в прошлом туре одолел «Крылья Советов» (2:1) и одержал первую победу в сезоне. Этот результат позволил казанцам покинуть опасную зону, а разговоров о возможном увольнении Рашида Рахимова стало гораздо меньше. В последних пяти матчах в Казани «Динамо» зацепило две победы, а уступило всего раз. Как много будет разговоров об уходе Рахимова по окончании этого тура?

После трёх туров «Спартак» называли одним из главных (если не главным) претендентов на титул. Московская команда обыгрывала всех (пять побед подряд с учётом Кубка), но при этом много пропускала. Было понятно, что с такой игрой в защите тяжело рассчитывать на высокие места. В двух следующих турах «Спартак» пропустил шесть мячей и не набрал ни одного очка. Команда рухнула с первого места на шестое, разговоры же о чемпионстве поутихли. «Ахмат» сменил тренера, а неделю назад поспособствовал увольнению Ярошика из «Оренбурга». Разгромили соперника 4:0 с чудо-голом Бернарда Бериши. Блестящий старт Мирослава Ромащенко. Однако теперь и соперник посерьёзнее, и матч на выезде.

«Ростов» отвратительно играет в гостях. Сначала без вариантов проиграли «Крыльям» — 1:5, а потом попали под «Сочи» — 0:4. На очереди ещё одна выездная игра. Может быть, в Нижнем Новгороде всё будет иначе? «Пари НН» находится в нижней части таблицы (13-е место), а в предыдущем туре уступил «Факелу» (0:2). На своём стадионе нижегородцы пока играют с переменным успехом. Уступили «Зениту» (0:2), но победили «Ахмат» (2:0). Кстати, «Пари НН» и «Ростов» трижды играли друг с другом в Нижнем Новгороде, и все три матча выиграл донской клуб.

«Крылья Советов» по итогам четырёх туров набрали восемь очков, однако неделю назад неудачно сыграли в Казани. Самарцы впервые в сезоне РПЛ проиграли (1:2), а тренер Игорь Осинькин посетовал на пенальти, который назначили в ворота его команды. «Балтика» играет в «вышке» впервые за 25 лет, и старт получился достаточно тяжёлым. Перед 6-м туром команда Сергея Игнашевича располагается на 14-й строчке. Она проиграла четыре матча из пяти, а неделю назад не справилась с «Уралом» — 0:2. Правда, «Балтика» уже обыгрывала «Крылья» (3:2) в Кубке. Кстати, тогда матч прошёл в Самаре. Повторят ли гости тот успех?

«Локомотив» откровенно отскочил в двух последних матчах. И с «Крыльями», и с «Краснодаром» команда Михаила Галактионова выглядела хуже соперника, однако уходила от поражений благодаря голам в концовке. Константин Марадишвили расчехлил «пушку» в Москве, а Антон Миранчук — в Краснодаре. Правда, в пяти турах железнодорожники всё равно одержали лишь одну победу. «Сочи» в прошлом туре неожиданно легко разнёс «Ростов» — 4:0 — пока команда Дмитрия Хохлова побеждает в РПЛ только дома. «Локо» четыре раза играл в черноморском городе и победил только раз. А предыдущая игра завершилась крупной победой хозяев — 4:0.