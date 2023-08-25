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РПЛ-2023/2024: расписание 6-го тура, кто с кем сыграет, «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Краснодар»

«Зенит» ждёт матч с удобным соперником. А «Ростов» Карпина зарубится с командой Юрана
Кирилл Закатченко
Превью 6-го тура РПЛ
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Главное о 6-м туре РПЛ, который стартует уже сегодня.

6-й тур РПЛ разбили на три дня. Вывески не такие яркие, как неделю назад, однако интересных матчей хватает. Самый насыщенный день — суббота — подарит нам игры с участием «Зенита», «Спартака», «Динамо» и «Ростова». Особенно привлекает матч в Санкт-Петербурге, куда приедет один из лидеров РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2023, пятница. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Иржи Ярошик против ЦСКА — звучит интригующе, не правда ли? Но в начале недели нас лишили такой вывески. Неудачный старт «Оренбурга» (одно очко в пяти матчах) плюс семейные обстоятельства привели к увольнению Иржи. У этого чеха получилось далеко не так успешно, как у предыдущего, который укатил в «Динамо». К матчу с ЦСКА «Оренбург» готовит Давид Деограсия, планирующий удивить соперника. Звучит амбициозно, но получится ли?

ЦСКА — очень неудобный соперник для «Оренбурга». В девяти очных встречах (РПЛ и Кубок) у армейцев семь побед и всего лишь одно поражение. Очень впечатляет! Более того, ЦСКА четыре раза обыгрывал оппонента на его поле и ни разу не уступил. В июле армейцы раскатали «Оренбург» с унизительным счётом 6:0 в Кубке России. Получится ли взять реванш?

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2023, пятница. 20:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Неделю назад «Краснодар» крайне обидно упустил победу в матче с «Локомотивом» (1:1). «Быки» пропустили на самых последних секундах и прервали серию из четырёх побед в РПЛ. Команда Владимира Ивича сохранила первую строчку, но «Урал» уступает только по дополнительным показателям. «Факел» в прошлом туре набрал первые очки — воронежцы обыграли на своём поле «Пари НН» (2:0). Вадим Евсеев поднял команду с последнего места в таблице, однако впереди гораздо более серьёзный соперник. Ранее команды трижды встречались друг с другом, и всякий раз матчи получались «верховыми». Любопытно, что «Краснодар» ещё ни разу не обыгрывал «Факел». В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью, а в 2011-м в Кубке победил Воронеж (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пожалуй, это самый интригующий матч тура. «Зенит» забуксовал в первых турах и выдал худший старт за 10 лет. Однако после этого в очередной раз «приложил» «Спартак» и поднялся на четвёртое место. А ЦСКА и красно-белые уже находятся ниже в таблице. «Урал», в свою очередь, превосходно начал — 13 очков после пяти туров, второе место в таблице. Теперь команду Виктора Гончаренко ждёт ещё один экзамен. Возможно, самый сложный в сезоне. «Зенит» регулярно кошмарит «Урал»: 24 матча в РПЛ, 20 побед сине-бело-голубых, четыре ничьих. А в Санкт-Петербурге всё ещё хуже — «Урал» проиграл 12 матчей из 12.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» так плохо стартовало, что эксперты начали гадать, когда Марцел Личка покинет свой пост. По итогам двух туров команда набрала всего одно очко и пропустила шесть мячей. После этого бело-голубые выдали серию из трёх побед (обыграли «Зенит», «Балтику» и ЦСКА) и пропустили всего трижды. Перед 6-м туром «Динамо» находится на третьей строчке, а о неудачном старте многие уже и позабыли. «Рубин» в прошлом туре одолел «Крылья Советов» (2:1) и одержал первую победу в сезоне. Этот результат позволил казанцам покинуть опасную зону, а разговоров о возможном увольнении Рашида Рахимова стало гораздо меньше. В последних пяти матчах в Казани «Динамо» зацепило две победы, а уступило всего раз. Как много будет разговоров об уходе Рахимова по окончании этого тура?

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После трёх туров «Спартак» называли одним из главных (если не главным) претендентов на титул. Московская команда обыгрывала всех (пять побед подряд с учётом Кубка), но при этом много пропускала. Было понятно, что с такой игрой в защите тяжело рассчитывать на высокие места. В двух следующих турах «Спартак» пропустил шесть мячей и не набрал ни одного очка. Команда рухнула с первого места на шестое, разговоры же о чемпионстве поутихли. «Ахмат» сменил тренера, а неделю назад поспособствовал увольнению Ярошика из «Оренбурга». Разгромили соперника 4:0 с чудо-голом Бернарда Бериши. Блестящий старт Мирослава Ромащенко. Однако теперь и соперник посерьёзнее, и матч на выезде.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» отвратительно играет в гостях. Сначала без вариантов проиграли «Крыльям» — 1:5, а потом попали под «Сочи» — 0:4. На очереди ещё одна выездная игра. Может быть, в Нижнем Новгороде всё будет иначе? «Пари НН» находится в нижней части таблицы (13-е место), а в предыдущем туре уступил «Факелу» (0:2). На своём стадионе нижегородцы пока играют с переменным успехом. Уступили «Зениту» (0:2), но победили «Ахмат» (2:0). Кстати, «Пари НН» и «Ростов» трижды играли друг с другом в Нижнем Новгороде, и все три матча выиграл донской клуб.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья Советов» по итогам четырёх туров набрали восемь очков, однако неделю назад неудачно сыграли в Казани. Самарцы впервые в сезоне РПЛ проиграли (1:2), а тренер Игорь Осинькин посетовал на пенальти, который назначили в ворота его команды. «Балтика» играет в «вышке» впервые за 25 лет, и старт получился достаточно тяжёлым. Перед 6-м туром команда Сергея Игнашевича располагается на 14-й строчке. Она проиграла четыре матча из пяти, а неделю назад не справилась с «Уралом» — 0:2. Правда, «Балтика» уже обыгрывала «Крылья» (3:2) в Кубке. Кстати, тогда матч прошёл в Самаре. Повторят ли гости тот успех?

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» откровенно отскочил в двух последних матчах. И с «Крыльями», и с «Краснодаром» команда Михаила Галактионова выглядела хуже соперника, однако уходила от поражений благодаря голам в концовке. Константин Марадишвили расчехлил «пушку» в Москве, а Антон Миранчук — в Краснодаре. Правда, в пяти турах железнодорожники всё равно одержали лишь одну победу. «Сочи» в прошлом туре неожиданно легко разнёс «Ростов» — 4:0 — пока команда Дмитрия Хохлова побеждает в РПЛ только дома. «Локо» четыре раза играл в черноморском городе и победил только раз. А предыдущая игра завершилась крупной победой хозяев — 4:0.

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