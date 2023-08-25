Захарян дебютирует в Ла Лиге! Поможет ли Арсен «Сосьедаду» победить впервые в сезоне? LIVE

Сегодня, 25 августа, состоится матч 3-го тура Ла Лиги между «Лас-Пальмасом» и «Реалом Сосьедад». За гостей может дебютировать футболист сборной России Арсен Захарян. Предлагаем последить за историческим событием вместе в нашем онлайне.
Клуб из Сан-Себастьяна неважно стартовал в чемпионате Испании. Будущий участник группового этапа Лиги чемпионов начал с двух ничьих – с «Жироной» и «Сельтой» (обе встречи – 1:1). Иманола Альгуасиля вряд ли радует не только это: его команда находится в поиске нового стиля и новых лидеров. Возможно, обрести и то, и другое поможет Захарян.
Вряд ли Арсен появится на поле в стартовом составе – в это не очень верится, потому что хавбек не провёл в Испании и недели. А вот усилить игру после перерыва со скамейки – вполне вероятно. Следим!
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