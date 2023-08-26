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«Зенит — Урал», прямая онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ, 26 августа 2023, где смотреть

Статистика «Урала» и Гончаренко против «Зенита» — жуть. Пора исправлять? 6-й тур РПЛ. LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
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Онлайн-трансляция матчей 6-го тура РПЛ
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Ромащенко против Абаскаля, Юран против Карпина: что ни дуэль — огонь!

Приветствуем вас, друзья! 6-й тур Премьер-Лиги стартовал в пятницу матчами в Оренбурге и Воронеже, а сегодня продолжится четвёркой игр в Петербурге, Казани, Москве и Нижнем. И каждая по-своему интересна!

«Урал» выше «Зенита» — как вам такая картинка? Сегодня у екатеринбуржцев есть замечательная возможность доказать, что это не случайность, — встреча с чемпионом на его поляне. Екатеринбуржцы никогда в российской истории не побеждали петербуржцев, а их тренер Гончаренко — только раз. Пора ломать традиции?

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» в кои-то веки поднялось в тройку, и ему там явно нравится. Чтобы продлить это удовольствие хотя бы на неделю, нужно набирать очки в Казани.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бывший игрок и тренер «Спартака» Ромащенко против красно-белых — главная подоплёка встречи в Тушино.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А закроют игровой день «Пари НН» с «Ростовом». Тут тоже намечается прелюбопытная тренерская дуэль: Юран vs Карпин.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» подробно расскажет обо всех событиях субботы в формате большой онлайн-трансляции. Оставайтесь с нами!

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