Статистика «Урала» и Гончаренко против «Зенита» — жуть. Пора исправлять? 6-й тур РПЛ. LIVE

Приветствуем вас, друзья! 6-й тур Премьер-Лиги стартовал в пятницу матчами в Оренбурге и Воронеже, а сегодня продолжится четвёркой игр в Петербурге, Казани, Москве и Нижнем. И каждая по-своему интересна!
«Урал» выше «Зенита» — как вам такая картинка? Сегодня у екатеринбуржцев есть замечательная возможность доказать, что это не случайность, — встреча с чемпионом на его поляне. Екатеринбуржцы никогда в российской истории не побеждали петербуржцев, а их тренер Гончаренко — только раз. Пора ломать традиции?
«Динамо» в кои-то веки поднялось в тройку, и ему там явно нравится. Чтобы продлить это удовольствие хотя бы на неделю, нужно набирать очки в Казани.
Бывший игрок и тренер «Спартака» Ромащенко против красно-белых — главная подоплёка встречи в Тушино.
А закроют игровой день «Пари НН» с «Ростовом». Тут тоже намечается прелюбопытная тренерская дуэль: Юран vs Карпин.
«Чемпионат» подробно расскажет обо всех событиях субботы в формате большой онлайн-трансляции. Оставайтесь с нами!
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