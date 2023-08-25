У ЦСКА худший матч в сезоне РПЛ. Чудом не проиграли «Оренбургу» на последних секундах!

6-й тур РПЛ открылся матчем «Оренбурга» и ЦСКА. Для хозяев эта игра стала первой после отставки Иржи Ярошика и назначения на пост главного тренера Давида Деограсии. О 50-летнем испанце не было известно почти ничего, кроме того, что он работал в Беларуси с юношами брестского «Динамо» и солигорского «Шахтёра», а в «Оренбурге» занимался развитием академии. Сей факт усложнял Владимиру Федотову подготовку к сопернику. Впрочем, и у ЦСКА появилось своё «секретное оружие»: впервые попал в заявку чилийский форвард-новичок Давила.

Армейцы начали игру очень осторожно, как будто решили присмотреться к сопернику и подождать от него первого хода. «Оренбург» же выглядел командой, которая понимала, что делать на поле. Хозяева не собирались отдавать мяч фавориту и играть «вторым номером»: перепасовывались на своей половине, строили атаки через Веру и ещё одного опорного полузащитника Башича – эти двое опускались достаточно глубоко для розыгрыша. Можно сказать, оренбуржцы выманивали москвичей, а потом длинными передачами забрасывали мяч за спины защитникам ЦСКА.

То ли это был план Деограсии, то ли по ходу матча игроки «Оренбурга» сами отыскали слабое звено в обороне красно-синих, но так или иначе у хозяев раз за разом проходили выпады через фланг Мансильи и Сидорова. Правый край ЦСКА горел – молодой Глебов и возрастной Набабкин не успели закрывать зоны. Несколько хороших быстрых атак оренбуржцев не завершились голевыми моментами только потому, что плохо исполнялась последняя передача. Потом игру «Оренбурга» немного сбила вынужденная замена Флорентина: аргентинец получил травму на ровном месте. Возможно, всё дело в специфическом искусственном поле. Кстати, и у армейцев место в воротах занял не Акинфеев, а Тороп, как объяснили в ЦСКА, из-за «косяков газона».

Самый запоминающий эпизод первого тайма с участием Торопа – падение в штрафной ЦСКА Ковалёва. Голкипер тянулся за мячом, а боровшийся с ним полузащитник эффектно свалился на газон. Судья Левников не назначил пенальти и, кажется, был прав, поскольку Ковалёв «нырнул». ЦСКА же создал лучший момент за пару минут до перерыва. «Оренбург» в целом компактно и надёжно действовал в обороне, но тут подуставшие защитники зазевались, и Заболотный организовал Чалову выход один на один. Вратарь Сысуев – молодец, сделал красивый сейв. Но и сам форвард, надо признать, пробил неудачно.

А вот после перерыва армейцам удался быстрый гол. На первых минутах второго тайма команды создали по моменту после стандартов. Но если Гойкович фактически с линии вратарской нанёс удар мимо цели, то его коллега по амплуа из ЦСКА Мойзес свой шанс реализовал.

Красно-синие заработали «дешёвый» угловой и наказали соперника за ошибку. Заболотный исполнил отличный пас на дальний угол вратарской, где стоял брошенный защитниками «Оренбурга» бразилец. Мойзес забил головой и передал кому-то сердечный привет. Не сказать чтобы гол был по игре, однако ЦСКА Федотова умеет выжимать максимум из минимума.

Гол армейцев открыл игру – дальше стало ещё интереснее. Тем более на поле появились новички. У ЦСКА на позицию правого инсайда вышел долгожданный Давила, а тренер «Оренбурга» бросил в атаку талантливого 19-летнего эквадорца Куэро, который, отправляясь в Россию, почему-то думал, что его покупает «Зенит». Хозяева наиграли на свой забитый мяч. Сначала ЦСКА повезло: Ковалёв попал в штангу после кросса справа Адамова. А гол в ворота красно-синих пришёл всё-таки с другого фланга, хотя Федотов освежил его заменами. Гаич не заблокировал кросс Мансильи, и Вера замкнул дальнюю штангу.

«Оренбург» и при счёте 1:1 не уступал армейцам – команда Деограсии до последних минут держала свою игру. А вот ЦСКА не впечатлял. Давила, видимо, ещё не в лучшей форме после паузы, да и не сыгран с партнёрами. Был момент, когда Левников поспешил зафиксировать фол на чилийце, ведь потом Заболотный послал мяч в сетку. Чалов же продолжил «сухую» серию, если не брать голы с пенальти. Все четыре мяча у Фёдора в новом сезоне РПЛ – с 11-метровых (с игры он забивал только «Оренбургу» в Кубке России).

Дебют Деограсии мог завершиться первой победой «Оренбурга» в чемпионате, но в последней атаке Оганесян зарядил в перекладину.

Сумасшедшая концовка!