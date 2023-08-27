Дзюба вернётся — и «Локо» полетит? Матчи 6-го тура РПЛ — онлайн. LIVE

Игнашевич и Хохлов против «бывших» — это интересно!

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Приветствуем всех любителей футбола и Российской Премьер-Лиги в частности! В воскресенье, 27 августа, пройдут заключительные матчи 6-го тура чемпионата страны.

Сергей Игнашевич привёз «Балтику» в город своей футбольной молодости — Самару. Но сейчас рекордсмену сборной России по количеству матчей не до ностальгии — нужно вытаскивать команду из зоны вылета. В июльском кубковом матче команда Игнашевича обыграла «Крылья» на их поляне — сможет ли повторить в РПЛ?

Не избежать отсылок к прошлому и перед последней игрой тура. Дмитрий Хохлов провёл недолгое, но незабываемое время в «Локомотиве», в Черкизове стал чемпионом России, а сегодня постарается обыграть не чуждый ему клуб с «Сочи».

«Чемпионат» подробно расскажет обо всех событиях игрового воскресенья в формате большой онлайн-трансляции. Оставайтесь с нами!

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