Дзюба вернётся — и «Локо» полетит? Матчи 6-го тура РПЛ — онлайн. LIVE

Приветствуем всех любителей футбола и Российской Премьер-Лиги в частности! В воскресенье, 27 августа, пройдут заключительные матчи 6-го тура чемпионата страны.
Сергей Игнашевич привёз «Балтику» в город своей футбольной молодости — Самару. Но сейчас рекордсмену сборной России по количеству матчей не до ностальгии — нужно вытаскивать команду из зоны вылета. В июльском кубковом матче команда Игнашевича обыграла «Крылья» на их поляне — сможет ли повторить в РПЛ?
Не избежать отсылок к прошлому и перед последней игрой тура. Дмитрий Хохлов провёл недолгое, но незабываемое время в «Локомотиве», в Черкизове стал чемпионом России, а сегодня постарается обыграть не чуждый ему клуб с «Сочи».
«Чемпионат» подробно расскажет обо всех событиях игрового воскресенья в формате большой онлайн-трансляции. Оставайтесь с нами!
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