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Крылья Советов — Балтика: онлайн-трансляция матчей 6-го тура РПЛ, 27 августа, Сочи — Локомотив, где смотреть бесплатно

Дзюба вернётся — и «Локо» полетит? Матчи 6-го тура РПЛ — онлайн. LIVE
Кирилл Закатченко
Онлайн-трансляция матчей 6-го тура РПЛ
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Игнашевич и Хохлов против «бывших» — это интересно!

Приветствуем всех любителей футбола и Российской Премьер-Лиги в частности! В воскресенье, 27 августа, пройдут заключительные матчи 6-го тура чемпионата страны.

Сергей Игнашевич привёз «Балтику» в город своей футбольной молодости — Самару. Но сейчас рекордсмену сборной России по количеству матчей не до ностальгии — нужно вытаскивать команду из зоны вылета. В июльском кубковом матче команда Игнашевича обыграла «Крылья» на их поляне — сможет ли повторить в РПЛ?

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не избежать отсылок к прошлому и перед последней игрой тура. Дмитрий Хохлов провёл недолгое, но незабываемое время в «Локомотиве», в Черкизове стал чемпионом России, а сегодня постарается обыграть не чуждый ему клуб с «Сочи».

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» подробно расскажет обо всех событиях игрового воскресенья в формате большой онлайн-трансляции. Оставайтесь с нами!

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