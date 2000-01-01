Топ-10 самых дорогостоящих футбольных лиг
Transfermarkt объявил рейтинг самых дорогостоящих футбольных лиг мира. Кто вошёл в десятку лучших?
10-е место
Открывает топ чемпионат Саудовской Аравии. В лиге 18 клубов, общая стоимость игроков которых составляет € 1,02 млрд.
9-е место
Общая стоимость игроков чемпионата Турции – € 1,07 млрд. В лиге 20 клубов.
8-е место
Суммарная стоимость игроков 18 клубов чемпионата Португалии – € 1,24 млрд.
7-е место
Американская МЛС с 29 клубами немного не добралась до топ-6. Общая стоимость футболистов – € 1,29 млрд.
6-е место
20 клубов чемпионата Бразилии суммарно потратили на игроков € 1,46 млрд.
5-е место
Топ-5 открывает Лига 1. Общая стоимость игроков 18 клубов – € 3,48 млрд.
4-е место
Игроки 18 клубов Бундеслиги суммарно стоят € 4,14 млрд.
3-е место
Серия А занимает третью строчку списка. Общая стоимость игроков 20 клубов – € 4,52 млрд.
2-е место
У 20 клубов Ла Лиги суммарная стоимость футболистов немногим больше — € 4,67 млрд.
1-е место
Лидер списка — АПЛ. Стоимость игроков всех 20 клубов – € 10,48 млрд.
Топ-10 самых дорогостоящих футбольных лиг. В списке есть неожиданные чемпионаты
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