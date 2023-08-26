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Матчи сегодня, расписание спортивных игр 27 августа 2023: live-трансляции, результаты, кто сыграет

11 топ-событий воскресенья: бокс, много классного футбола и Формула-1
Михаил Георгиев
Главные спортивные матчи 27 августа
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Яркие матчи 27 августа: ждём дебют Месси в МЛС, голы Кузяева, игры грандов Европы.

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Посмотреть все события 27 августа в Матч-центре «Чемпионата».

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🥊 00:00*: Александр Усик (Украина) — Даниэль Дюбуа (Великобритания), титульный бой

*Время боя ориентировочное

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Александр Усик - Даниэль Дюбуа
27 августа 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

Интрига: Дюбуа лишит Усика всех поясов?

Поклонники бокса мечтали увидеть бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, но стороны не сумели договориться. Поэтому Усик будет защищать свои пояса в супертяжёлом весе от Даниэля Дюбуа — талантливого, но не самого звёздного спортсмена. Александр считается единогласным фаворитом, но решить исход может всего один удачный удар, ведь это супертяжёлый дивизион. А сильная сторона Дюбуа — как раз нокаутирующий удар с обеих рук.

Лайв-трансляция грандиозного боя:
Александр Усик — Даниэль Дюбуа: британский нокаутёр готов сорвать все пояса. LIVE
Live
Александр Усик — Даниэль Дюбуа: британский нокаутёр готов сорвать все пояса. LIVE

⚽️ 2:30: «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами», МЛС

США - Major League Soccer . США - MLS
27 августа 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
Не начался
Интер Майами
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Месси наконец добрался и до МЛС!

Удивительно, Лео уже влюбил в себя Северную Америку, выиграл трофей с «Майами», забил десять голов и при этом сыграл 0 матчей в МЛС. Просто до этого Месси феерил в Кубках, а теперь дебютирует и в Главной Лиге Соккера (MLS). Позиции «Интера» хуже некуда: последнее место в Восточной конференции. До зоны плей-офф – 20 очков минимум. Но для Лео точно нет ничего невозможного, а его «Интер» максимально вдохновлён.

Турнирная таблица МЛС
Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Andy Lyons/Getty Images

⚽️ 14:00: «Ренн» — «Гавр», Лига 1, 3-й тур

Франция - Лига 1 . 3-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Ренн
Ренн
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Кузяев снова отличится в чемпионате Франции?

«Гавр» пока идёт без побед в сезоне Лиги 1. На счету команды одно очко в двух турах. В прошлой игре с «Брестом» (1:2) единственный гол «Гавра» забил Далер Кузяев. Этот мяч стал первым для россиянина во Франции. Продолжит ли Далер серию в матче с более серьёзным соперником – «Ренном»? Шансы есть, но будет тяжело. Да и побеждать «Гавру» пора. Три тура без трёх очков – не лучший старт сезона.

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: Zuma/TASS

⚽️ 16:00: «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити», АПЛ, 3-й тур

Англия - Премьер-лига . 3-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: машину Гвардиолы остановит дебютант АПЛ?

«Сити» — главный фаворит АПЛ (ну а кто ещё?) «Горожане» подтвердили статус в двух стартовых турах. Впереди – выезд к «Шеффилду», только вернувшемуся в элиту. «Юнайтед» начал сезон с двух поражений, клуб хочет взять первые очки. Да, в игре с «Сити» это сделать тяжело, но фактор домашнего поля поможет «Шеффилду». Есть шансы на мини-сенсацию. Увидим расстроенного Гвардиолу после матча?

Машину Гвардиолы, кажется, не остановить

Машину Гвардиолы, кажется, не остановить

Фото: Michael Regan/Getty Images

🏎 16:00: Формула-1 — Гран-при Нидерландов, гонка

Формула-1 2023. Этап 14, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
27 августа 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Интрига: быть ли новому оранжевому пожару?

До летней паузы Макс Ферстаппен и «Ред Булл» доминировали в Формуле-1. При этом после возвращения трассы «Зандворт» в чемпионат мира гонки на ней выигрывал только Ферстаппен, по случаю чего голландские болельщики устраивали мощное фаер-шоу. Правда, на сей раз организаторы и полиция вроде бы планировали отнимать эти самые фаеры — вот и посмотрим на финише гонки, насколько успешной окажется эта борьба. А может, Ферстаппен вдруг не выиграет и просто не даст поклонникам повода для празднеств? Всё равно любая победная серия рано или поздно завершается…

Макс Ферстаппен приветствует болельщиков

Макс Ферстаппен приветствует болельщиков

Фото: Lars Baron/Getty Images

⚽️ 18:30: «Ньюкасл» — «Ливерпуль», АПЛ, 3-й тур

Англия - Премьер-лига . 3-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ньюкасл» снова оступится в матче с «Ливерпулем»?

«Ливерпуль» — единственный клуб АПЛ, дважды обыгравший «Ньюкасл» в прошлом сезоне. Несмотря на попадание «сорок» в топ-4 и не лучший результат «красных» (итоговое пятое место), команда Эдди Хау не нашла подход к банде Клоппа. Взять реванш выпадает шанс уже в 3-м туре сезона-2023/2024. «Ливерпуль» начал чемпионат с ничьей с «Челси» и победы над «Борнмутом». «Ньюкасл» разгромил «Астон Виллу» и уступил «Манчестер Сити». Теперь – ещё один грозный соперник. Многообещающая встреча пройдёт на «Сент Джеймс Парке»!

«Ньюкасл» — «Ливерпуль»

«Ньюкасл» — «Ливерпуль»

Фото: Alex Livesey/Getty Images

⚽️ 18:30: «Вильярреал» — «Барселона», Примера, 3-й тур

Испания - Примера . 3-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первый топ-матч «Барсы» в новом сезоне

«Барса» невыразительно стартовала в Примере. Команда Хави не обыграла «Хетафе», а затем вымучила победу над «Кадисом». Слишком предсказуемы каталонцы без Серхио Бускетса и Усмана Дембеле. Пока Хави ищет идеальные сочетания, сине-гранатовые отправляются в гости к «Вильярреалу». «Жёлтая субмарина» на старте чемпионата уступила «Бетису» и обыграла «Мальорку». Теперь оба клуба ждёт первый топ-матч сезона. В пользу «Вильярреала» играют своё поле и проблемы «Барсы». Но каталонцы всё равно остаются грандом, способным добывать результат даже при не лучшей игре.

«Вильярреал» — «Барселона»

«Вильярреал» — «Барселона»

Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

⚽️ 18:30: «Бавария» — «Аугсбург», Бундеслига, 2-й тур

Германия - Бундеслига . 2-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Аугсбург
Аугсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Кейн продолжит феерию в Германии?

Гарри Кейн круто начал сезон в «Баварии». Англичанин оформил 1+1 в матче с «Вердером». И сразу оправдывает многомиллионные вложения мюнхенцев. Во 2-м туре «Бавария» принимает дома скромный «Аугсбург». Ожидается парад голов, в том числе от Кейна. Если хотите посмотреть, как Гарри интегрируется в систему немецкого гранда – матч обязателен к просмотру. К тому же вряд ли команды дадут заскучать.

Гарри Кейн

Гарри Кейн

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

⚽️ 19:30: «Ювентус» — «Болонья», Серия А, 2-й тур

Италия - Серия А . 2-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Аллегри расправится со вторым соперником «Юве» в сезоне?

В 1-м туре «Ювентус» разгромил в гостях «Удинезе». Неожиданный результат, учитывая силу соперника и проблемы команды Макса Аллегри. Но тем и славен «Юве», что побеждает даже вопреки. Во втором матче «зебр» ожидает менее серьёзный соперник – «Болонья». Хотя её тренирует достаточно прогрессивный Тьяго Мотта. Что предложит итальянский бразилец Аллегри? Сможет удивить Макса и отобрать очки у «Юве» в гостях? Или хозяева без проблем расправятся с «Болоньей»?

Аркадиуш Милик

Аркадиуш Милик

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

⚽️ 20:00: «Сочи» — «Локомотив», РПЛ, 6-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локо» встанет на победный путь в Сочи?

«Локомотив» лихорадит на старте сезона. В последних трёх турах команда набрала всего два очка, да и то вырвала их в самом конце встреч с «Крыльями» и «Краснодаром». 11-е место – не то место, на котором хотел бы находиться «Локо». Исправить положение можно в игре с «Сочи». Сочинцы также набрали шесть очков в пяти турах и не отличаются стабильностью. Побеждать «Локомотив» может, но точно так же «Сочи» готов моментально наказывать гостей за ошибки. Матч, исход которого невозможно предсказать. Тем интереснее смотреть на такую игру!

Игроки «Локомотива»

Игроки «Локомотива»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

⚽️ 21:45: «Наполи» — «Сассуоло», Серия А, 2-й тур

Италия - Серия А . 2-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Сассуоло
Сассуоло
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион Италии дебютирует под руководством Руди Гарсии дома

В 1-м туре «Наполи» разобрался в гостях с «Фрозиноне». Дебют Руди Гарсии удался. А теперь французский тренер впервые сыграет дома. Соперник – не самый простой «Сассуоло». Но статус чемпиона Италии обязывает «Наполи» побеждать. Да и расстроить своих болельщиков на стадионе «Диего Армандо Марадона» не хочется. Удастся ли дебют Гарсии в Неаполе? Узнаем завтра вечером!

Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Фото: Giuseppe Bellini/Getty Images

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