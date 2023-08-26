11 топ-событий воскресенья: бокс, много классного футбола и Формула-1

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Посмотреть все события 27 августа в Матч-центре «Чемпионата».

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🥊 00:00*: Александр Усик (Украина) — Даниэль Дюбуа (Великобритания), титульный бой

*Время боя ориентировочное

Интрига: Дюбуа лишит Усика всех поясов?

Поклонники бокса мечтали увидеть бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, но стороны не сумели договориться. Поэтому Усик будет защищать свои пояса в супертяжёлом весе от Даниэля Дюбуа — талантливого, но не самого звёздного спортсмена. Александр считается единогласным фаворитом, но решить исход может всего один удачный удар, ведь это супертяжёлый дивизион. А сильная сторона Дюбуа — как раз нокаутирующий удар с обеих рук.

⚽️ 2:30: «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: Месси наконец добрался и до МЛС!

Удивительно, Лео уже влюбил в себя Северную Америку, выиграл трофей с «Майами», забил десять голов и при этом сыграл 0 матчей в МЛС. Просто до этого Месси феерил в Кубках, а теперь дебютирует и в Главной Лиге Соккера (MLS). Позиции «Интера» хуже некуда: последнее место в Восточной конференции. До зоны плей-офф – 20 очков минимум. Но для Лео точно нет ничего невозможного, а его «Интер» максимально вдохновлён.

Лионель Месси Фото: Andy Lyons/Getty Images

⚽️ 14:00: «Ренн» — «Гавр», Лига 1, 3-й тур

Интрига: Кузяев снова отличится в чемпионате Франции?

«Гавр» пока идёт без побед в сезоне Лиги 1. На счету команды одно очко в двух турах. В прошлой игре с «Брестом» (1:2) единственный гол «Гавра» забил Далер Кузяев. Этот мяч стал первым для россиянина во Франции. Продолжит ли Далер серию в матче с более серьёзным соперником – «Ренном»? Шансы есть, но будет тяжело. Да и побеждать «Гавру» пора. Три тура без трёх очков – не лучший старт сезона.

Далер Кузяев Фото: Zuma/TASS

⚽️ 16:00: «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити», АПЛ, 3-й тур

Интрига: машину Гвардиолы остановит дебютант АПЛ?

«Сити» — главный фаворит АПЛ (ну а кто ещё?) «Горожане» подтвердили статус в двух стартовых турах. Впереди – выезд к «Шеффилду», только вернувшемуся в элиту. «Юнайтед» начал сезон с двух поражений, клуб хочет взять первые очки. Да, в игре с «Сити» это сделать тяжело, но фактор домашнего поля поможет «Шеффилду». Есть шансы на мини-сенсацию. Увидим расстроенного Гвардиолу после матча?

Машину Гвардиолы, кажется, не остановить Фото: Michael Regan/Getty Images

🏎 16:00: Формула-1 — Гран-при Нидерландов, гонка

Интрига: быть ли новому оранжевому пожару?

До летней паузы Макс Ферстаппен и «Ред Булл» доминировали в Формуле-1. При этом после возвращения трассы «Зандворт» в чемпионат мира гонки на ней выигрывал только Ферстаппен, по случаю чего голландские болельщики устраивали мощное фаер-шоу. Правда, на сей раз организаторы и полиция вроде бы планировали отнимать эти самые фаеры — вот и посмотрим на финише гонки, насколько успешной окажется эта борьба. А может, Ферстаппен вдруг не выиграет и просто не даст поклонникам повода для празднеств? Всё равно любая победная серия рано или поздно завершается…

Макс Ферстаппен приветствует болельщиков Фото: Lars Baron/Getty Images

⚽️ 18:30: «Ньюкасл» — «Ливерпуль», АПЛ, 3-й тур

Интрига: «Ньюкасл» снова оступится в матче с «Ливерпулем»?

«Ливерпуль» — единственный клуб АПЛ, дважды обыгравший «Ньюкасл» в прошлом сезоне. Несмотря на попадание «сорок» в топ-4 и не лучший результат «красных» (итоговое пятое место), команда Эдди Хау не нашла подход к банде Клоппа. Взять реванш выпадает шанс уже в 3-м туре сезона-2023/2024. «Ливерпуль» начал чемпионат с ничьей с «Челси» и победы над «Борнмутом». «Ньюкасл» разгромил «Астон Виллу» и уступил «Манчестер Сити». Теперь – ещё один грозный соперник. Многообещающая встреча пройдёт на «Сент Джеймс Парке»!

«Ньюкасл» — «Ливерпуль» Фото: Alex Livesey/Getty Images

⚽️ 18:30: «Вильярреал» — «Барселона», Примера, 3-й тур

Интрига: первый топ-матч «Барсы» в новом сезоне

«Барса» невыразительно стартовала в Примере. Команда Хави не обыграла «Хетафе», а затем вымучила победу над «Кадисом». Слишком предсказуемы каталонцы без Серхио Бускетса и Усмана Дембеле. Пока Хави ищет идеальные сочетания, сине-гранатовые отправляются в гости к «Вильярреалу». «Жёлтая субмарина» на старте чемпионата уступила «Бетису» и обыграла «Мальорку». Теперь оба клуба ждёт первый топ-матч сезона. В пользу «Вильярреала» играют своё поле и проблемы «Барсы». Но каталонцы всё равно остаются грандом, способным добывать результат даже при не лучшей игре.

«Вильярреал» — «Барселона» Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

⚽️ 18:30: «Бавария» — «Аугсбург», Бундеслига, 2-й тур

Интрига: Кейн продолжит феерию в Германии?

Гарри Кейн круто начал сезон в «Баварии». Англичанин оформил 1+1 в матче с «Вердером». И сразу оправдывает многомиллионные вложения мюнхенцев. Во 2-м туре «Бавария» принимает дома скромный «Аугсбург». Ожидается парад голов, в том числе от Кейна. Если хотите посмотреть, как Гарри интегрируется в систему немецкого гранда – матч обязателен к просмотру. К тому же вряд ли команды дадут заскучать.

Гарри Кейн Фото: Christof Koepsel/Getty Images

⚽️ 19:30: «Ювентус» — «Болонья», Серия А, 2-й тур

Интрига: Аллегри расправится со вторым соперником «Юве» в сезоне?

В 1-м туре «Ювентус» разгромил в гостях «Удинезе». Неожиданный результат, учитывая силу соперника и проблемы команды Макса Аллегри. Но тем и славен «Юве», что побеждает даже вопреки. Во втором матче «зебр» ожидает менее серьёзный соперник – «Болонья». Хотя её тренирует достаточно прогрессивный Тьяго Мотта. Что предложит итальянский бразилец Аллегри? Сможет удивить Макса и отобрать очки у «Юве» в гостях? Или хозяева без проблем расправятся с «Болоньей»?

Аркадиуш Милик Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

⚽️ 20:00: «Сочи» — «Локомотив», РПЛ, 6-й тур

Интрига: «Локо» встанет на победный путь в Сочи?

«Локомотив» лихорадит на старте сезона. В последних трёх турах команда набрала всего два очка, да и то вырвала их в самом конце встреч с «Крыльями» и «Краснодаром». 11-е место – не то место, на котором хотел бы находиться «Локо». Исправить положение можно в игре с «Сочи». Сочинцы также набрали шесть очков в пяти турах и не отличаются стабильностью. Побеждать «Локомотив» может, но точно так же «Сочи» готов моментально наказывать гостей за ошибки. Матч, исход которого невозможно предсказать. Тем интереснее смотреть на такую игру!

Игроки «Локомотива» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

⚽️ 21:45: «Наполи» — «Сассуоло», Серия А, 2-й тур

Интрига: чемпион Италии дебютирует под руководством Руди Гарсии дома

В 1-м туре «Наполи» разобрался в гостях с «Фрозиноне». Дебют Руди Гарсии удался. А теперь французский тренер впервые сыграет дома. Соперник – не самый простой «Сассуоло». Но статус чемпиона Италии обязывает «Наполи» побеждать. Да и расстроить своих болельщиков на стадионе «Диего Армандо Марадона» не хочется. Удастся ли дебют Гарсии в Неаполе? Узнаем завтра вечером!