«Спартак» наконец-то не пропустил! Но игры у команды Абаскаля нет

У «Спартака» третий матч подряд без побед в РПЛ. В 6-м туре команда Абаскаля не сумела забить «Ахмату» и сыграла дома вничью.

Гильермо Абаскаль после поражения от «Зенита» поменял четыре позиции в основе «Спартака». Свинов, Медина и Игнатов присели на скамейку, а Мозес отсутствовал в заявке из-за травмы. В стартовом составе вышли Селихов (впервые в этом сезоне), Умяров. Зобнин и Бонгонда. Сербский новичок Бабич начал игру с «Ахматом» в запасе.

Матч начался довольно неожиданно. Можно было прогнозировать, что «Спартак», уязвлённый двумя поражениями подряд, полетит с первых минут в атаку и постарается смять «Ахмат». Но – нет. Напротив, это команда Мирослава Ромащенко пошла вперёд крупными силами, агрессивно прессинговала и забирала подборы на чужой половине. Если же возникала угроза контрвыпада хозяев на скорости, то южане грамотно пользовались тактикой мелкого фола. Игроки «Ахмата» раз за разом нарушали правила, тем не менее у них получалось так, чтобы не нарваться на предупреждение. Судья Шафеев не спешил размахивать карточками. Кроме того, арбитр не поверил Мартинсу, когда спартаковец «нырнул» в штрафной соперника, пытаясь заработать пенальти.

«Спартак» ответил «Ахмату» серией опасных стандартов и первым ударом Соболева в створ, однако продолжения не последовало. Трио форвардов Бонгонда – Промес – Соболев было отрезано от остальных игроков, нормальная связь между обороной и атакой отсутствовала. Более получаса тот удар Александра в дебюте матча оставался единственным касанием кого-то из этой тройки в штрафной Шелии. Трибуны стали посвистывать, Абаскаль эмоционально реагировал на происходящее на поле. Испанскому тренеру, конечно же, не нравилось то, что он видел.

В последние 15 минут перед перерывом подуставший «Ахмат» стал больше позволять «Спартаку». В результате красно-белые даже перебили грозненцев в первом тайме (удары – 9:8, в створ – 2:1). Но если кто и наиграл на гол, то это «Ахмат». Лучший момент имел Ильин, выигравший воздушную дуэль у Рябчука и попавший в штангу после того, как Денисов в который уже раз не помешал Берише вырезать передачу в штрафной. «Спартак» имел проблемы при защите своих ворот и на флангах, и в опорной зоне, вдобавок нервничал и ошибался Селихов.

Но на второй тайм как будто другой «Спартак» вышел. Абаскаль в раздевалке нашёл какой-то источник энергии, чтобы зарядить свою команду. Хозяева улучшили движение, начало атаки, у них стали проходить комбинации на скорости. Какой момент имел на первых минутах после перерыва Бонгонда – сказочный! Но «Ахмату» повезло: мяч после удара летнего новичка красно-белых коснулся штанги. А потом Абаскаль принял одно очевидное решение по заменам (снял имевшего жёлтую и едва не заработавшего красную Умярова) и одно неочевидное – убрал с поля Соболева. Дальше «Спартак» играл, по сути, без чистого форварда.

Было бы преувеличением сказать, что перестановки, сделанные испанским тренером, дали возможность поддержать взятый темп или усилить игру. Оказалось, что команда просто пережила эмоциональный всплеск, но с точки зрения качества футбола сильно не добавила. Абаскаль надеялся на скорость впереди, но плохой первый пас и катание мяча поперёк и назад замедляли развитие атак. «Ахмат» сохранял компактность, допускал минимум разрывов. Южане наконец напоминали команду, которая выдала в прошлом сезоне своё лучшее выступление за всю историю в российских чемпионатах.

Эксперименты Абаскаля с составом порождают всё новые и новые вопросы. Если нет результата, то тренера будут критиковать за любой спорный ход. Сейчас нужного результата нет уже на протяжении трёх туров. Итоговый перевес «Спартака» над командой Ромащенко по ударам совсем небольшой – 16:13 (в створ – 6:4), а в концовке южане были даже ближе к победе. По крайней мере, именно «Ахмат» создал лучший момент. Красно-белые не впервые в этом сезоне пропустили контрвыпад после собственного стандарта, и Камило простил хозяев. Единственный приятный факт для Абаскаля: «Спартак» сыграл «на ноль».