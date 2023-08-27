Виноват ли Абаскаль в кризисе «Спартака»?

Такого шанса бросить перчатку «Зениту» у испанского тренера «Спартака» может больше и не быть.

В 6-м туре РПЛ«Спартак» на своём поле не смог обыграть «Ахмат» — 0:0. Впервые в текущем розыгрыше чемпионата России команда Гильермо Абаскаля не сумела поразить ворота своего соперника, и впервые ей удалось не пропустить.

Игра стала для красно-белых уже третьей подряд в чемпионате, в которой они не смогли победить. Ранее были поражения в матчах с «Уралом» (2:3) и «Зенитом» (1:3). Из команд, который сейчас входят в топ-6 РПЛ, столь длинной серии без побед нет больше ни у кого. Почему подобное происходит именно со «Спартаком»?

Атаке «Спартака» можно противостоять самыми разными способами

Сложности впереди у красно-белых были уже и в двух предыдущих встречах. Особенно это касается матча с «Зенитом», чьи ворота красно-белые смогли поразить лишь с пенальти, который был назначен после неосторожного касания мяча рукой Вильмаром Барриосом.

«Урал» и «Зенит» затрудняли жизнь творческой бригаде «Спартака» расстановкой с пятью защитниками, чем создавали максимальную плотность сзади. Атака красно-белых не впечатляла: всего четыре удара из штрафной площади с командой Виктора Гончаренко; с чемпионом России ударов из штрафной было семь, а без учёта стандартных положений — пять.

«Зенит» в игре со «Спартаком»

В плане остроты «Ахмат» позволил даже больше — сразу 12 ударов из штрафной площади! Но вот в чём нюанс — до чужих ворот игроки «Спартака» добирались уже измотанные прессингом и на полуспущенных. Наиболее сильно прессинг соперника ударил по центральным полузащитникам красно-белых: точность передач Кристофера Мартинса обрушилась с 86% (его средний показатель в сезоне) до 65% (результат в игре с «Ахматом»), а качество Наиля Умярова упало с 82% до 74%.

В отличие от «Зенита» и «Урала», «Ахмат» не играл с тремя центральными защитниками, выбрав расстановку 4-2-3-1. Для прессинга нужна была численность в середине поля и атакующей группе.

«Ахмат» в игре со «Спартаком»

Ни в одном из матчей Гильермо Абаскаль не демонстрировал, что контролирует ситуацию. Иногда и вовсе принимал странные решения. Например, с прессингующим «Ахматом» убрал с поля мощного Александра Соболева. В итоге высокого и хорошо играющего головой форварда очень не хватало на финише матча, когда грозненцы отошли к своим воротам. К вариативности соперника испанский тренер оказался не готов.

Стартовый состав «Спартака» в игре с «Ахматом»

Оборона «Спартака» так и не стала надёжной. У команды остались старые проблемы

Красно-белые и в прошлом сезоне не отличались надёжностью сзади, в этом ситуация не изменилась. По допущенным ударам по своим воротам (14,3 в среднем за матч) хуже «Спартака» лишь «Локомотив» (17,6)!

У команды Абаскаля есть индивидуальные ошибки сзади. Причина — таков уровень мастерства здесь и сейчас. Когда «Урал» забивал победный мяч, защитник Руслан Литвинов и вратарь Илья Свинов так долго решали, кому из них играть в мяч, что Эрик Бикфалви их обежал и послал мяч в сетку.

Эрик Бикфалви забьёт, воспользовавшись замешательством Ильи Свинова и Руслана Литвинова Фото: Кадр из трансляции

Есть у красно-белых и командные промахи. Одна из причин — постоянная ротация игроков. «Спартак» – единственная в этом сезоне РПЛ команда, которая уже задействовала трёх вратарей! В защите с первых минут уже выходили Дуарте, Джикия, Литвинов, Денисов, Хлусевич и новичок Рябчук. Другая причина командной неразберихи — клуб пока так и не усилил проблемную позицию опорного полузащитника.

Георгий Джикия один против трёх игроков «Ахмата». После удара Камило «Спартак» спасёт Александр Селихов

По итогам шести туров «Спартак» пропустил 10 мячей. Чаще вынимали мяч из сетки лишь «Динамо» (11), «Ростов» (12), «Рубин» (13) и «Оренбург» (13). Оборона как была главной проблемной зоной команды, так ею и остаётся.

У Гильермо Абаскаля и «Спартака» очень несвоевременный период стагнации

Положительной динамики в игре совершенно нет, хотя от красно-белых можно было ожидать рывка на старте. По нескольким причинам.

Во-первых, «Спартак» потратил больше других клубов РПЛ на новичков в текущее трансферное окно — по данным Transfermarkt, € 24,00 млн. По тратам на атакующих игроков красно-белые тоже впереди всей лиги — за Хесуса Медину и Тео Бонгонда отдали в сумме € 13 млн.

Во-вторых, с большими проблемами столкнулся чемпион последних пяти сезонов — «Зенит». Малком покинул клуб, Вендел и Марио Фернандес поздно присоединились к команде, пропустив предсезонку. Когда заявлять о серьёзных амбициях, если не в такой ситуации?

Самое парадоксальное в том, что Гильермо Абаскаль так и не смог разобраться с давними проблемами, тогда как Сергей Семак оперативно решил большие и навалившиеся совершенно неожиданно трудности. Даже имея опорника экстра-класса Барриоса, тренер «Зенита» не постеснялся перейти на игру в три центральных защитника для обретения баланса, тогда как его коллега ничего стоящего выдумать пока так и не смог.

Будет ли у Абаскаля ещё возможность в России, чтобы показать готовность бороться за золото? Сильно сомневаюсь. А вы?