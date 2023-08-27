7 топ-матчей понедельника: «Интер», «Атлетико», звёзды Саудовской Аравии и старт US Open

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Посмотреть все события 28 августа в Матч-центре «Чемпионата»
Программа коротко:
- 🏀 14:30: Грузия — Словения, ЧМ-2023 — мужчины, группа F, 1-й тур
- ⚽️ 21:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак», Про-Лига, 4-й тур
- ⚽️ 21:00: «Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад», Про-Лига, 4-й тур
- ⚽️ 21:45: «Кальяри» — «Интер», Серия А, 2-й тур
- 🏐 22:00: Бельгия — Италия, ЧЕ-2023 — мужчины, предварительный этап, группа А, 1 тур
- ⚽️ 22:30: «Райо Вальекано» — «Атлетико», Ла Лига, 3-й тур
- 🎾 23:30*: Оливия Гадеки (Австралия, Q) — Мирра Андреева (Россия), US Open — первый круг
- 🎾 Отдельное расписание US Open — 2023
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Время в материале указано по Москве.
🏀 14:30: Грузия — Словения, ЧМ-2023 — мужчины, группа F, 1-й тур
Интрига: чем нас удивит Лука Дончич — первым в истории турнира трипл-даблом или очередными 30+ очками?
Звёздный разыгрывающий сборной Словении по баскетболу в прошлом матче со сборной Венесуэлы набрал внушительные 37 очков, а сами словенцы без проблем расправились с оппонентом со счётом 100:85. То же самое касается представителя СНГ в лице сборной Грузии, которая не оставила шансов дебютантам турнира в лице Кабо-Верде. В случае победы Словении коллектив Александра Секулича может не беспокоиться по поводу выхода из группы. «Какой сюрприз приготовили грузины?» — это тоже интересный вопрос!
Грузия — Словения
Фото: Takashi Aoyama/Getty Images
⚽️ 21:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак», Про-Лига, 4-й тур
Интрига: количество звёзд зашкаливает! Это что, Лига чемпионов?
Если открыть составы «Аль-Хиляля» и «Аль-Иттифака», может показаться, что это участники как минимум группового этапа ЛЧ: Боно, Кулибали, Невеш, Милинкович-Савич, Неймар, Малком и Митрович с одной стороны и Хендерсон, Витиньо, Мусса Дембеле и Квайсон – с другой. У обоих клубов по семь очков после трёх туров, они идут сразу же за лидирующими «Аль-Иттихадом» и «Аль-Ахли». Так что важность победы переоценить сложно.
«Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак»
Фото: Essa Doubisi/Getty Image
⚽️ 21:00: «Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад», Про-Лига, 4-й тур
Интрига: Бензема мало забивает. Когда Карима прорвёт?
Пока главная неожиданность – сдержанная результативность Бензема в чемпионате Саудовской Аравии. После трёх туров у француза только один гол (и два ассиста). Может, Карим начнёт оправдывать свою гигантскую зарплату во встрече с «Аль-Вахдой» – командой средней, но весьма амбициозной и пока идущей в обширной группе лидеров.
«Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад»
Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images
⚽️ 21:45: «Кальяри» — «Интер», Серия А, 2-й тур
Интрига: Индзаги догонит «Милан»? Против него Раньери!
«Интер» называют чуть ли не главным претендентом на скудетто – у миланцев поставлена игра, есть прогрессивный тренер и отличные футболисты. Для того чтобы не отпустить «Милан» в таблице и не споткнуться на ровном месте, надо побеждать «Кальяри». Но эту команду возглавляет Клаудио Раньери, он вернул клуб в элиту и готов удивлять.
«Кальяри» — «Интер»
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
🏐 22:00: Бельгия — Италия, ЧЕ-2023 — мужчины, предварительный этап, группа А, 1 тур
Интрига: как стартуют чемпионы Европы — 2021 после безмедальной Лиги наций
Мужской чемпионат Европы стартует в разгар финальной стадии женского розыгрыша — там позади 1/8. Итальянцы как одни из хозяев турнира принимают бельгийцев в Болонье. Всего на Евро примут участие 24 сборные, 16 — сыграют матчи на выбывание. Семикратные чемпионы ЧЕ итальянцы почти без потерь подходят к домашнему турниру, а состав пополнит 19-летний диагональный Алессандро Боволента – сын знаменитого блокирующего Вигора Боволенты. К фаворитам турнира также причисляют Польшу, Словению, Сербию и Францию.
Мужская сборная Италии по волейболу
Фото: Федерация волейбола Италии
⚽️ 22:30: «Райо Вальекано» — «Атлетико», Ла Лига, 3-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: дерби Мадрида, в котором «Райо» побеждал больше 10 лет назад!
Историчность противостояния – вот что интригует перед встречей «Райо Вальекано» и «Атлетико». Последний раз андердог обыгрывал этого топ-соперника ну очень давно – в феврале 2013-го. Но интересно и другое: как себя проявит Радамель Фалькао. Легендарный колумбиец в этом сезоне пока без результативных действий, но вдруг он выйдет против бывшей команды и забьёт? Кстати, прямо сейчас у «Райо» на два очка (6) больше, чем у «Атлетико» (4).
«Райо Вальекано» — «Атлетико»
Фото: Denis Doyle/Getty Images
🎾 23:30*: Оливия Гадеки (Австралия, Q) — Мирра Андреева (Россия), US Open — первый круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: как сложится дебют на US Open для 16-летней российской звёздочки?
Юная россиянка Мирра Андреева впервые попала на ТБШ напрямую по рейтингу. 16-летняя звёздочка начнёт свой дебютный US Open матчем с не самой статусной соперницей. 21-летняя австралийка Оливия Гадеки является сейчас 139-й ракеткой мира и пробилась в основу турнира через квалификацию. Ранее теннисистки друг с другом не встречались. Чем окончится их первый матч?
Мирра Андреева
Фото: Getty Images
🎾 Отдельное расписание US Open — 2023
Один из четырёх турниров «Большого шлема», Открытый чемпионат США, стартует 28 августа. Утром в понедельник здесь появится отдельное расписание топ-матчей.
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