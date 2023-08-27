7 топ-матчей понедельника: «Интер», «Атлетико», звёзды Саудовской Аравии и старт US Open

За чем следить 28 августа: баскетбол, футбол, волейбол и теннис.

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🏀 14:30: Грузия — Словения, ЧМ-2023 — мужчины, группа F, 1-й тур

Интрига: чем нас удивит Лука Дончич — первым в истории турнира трипл-даблом или очередными 30+ очками?

Звёздный разыгрывающий сборной Словении по баскетболу в прошлом матче со сборной Венесуэлы набрал внушительные 37 очков, а сами словенцы без проблем расправились с оппонентом со счётом 100:85. То же самое касается представителя СНГ в лице сборной Грузии, которая не оставила шансов дебютантам турнира в лице Кабо-Верде. В случае победы Словении коллектив Александра Секулича может не беспокоиться по поводу выхода из группы. «Какой сюрприз приготовили грузины?» — это тоже интересный вопрос!

Грузия — Словения Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

⚽️ 21:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак», Про-Лига, 4-й тур

Интрига: количество звёзд зашкаливает! Это что, Лига чемпионов?

Если открыть составы «Аль-Хиляля» и «Аль-Иттифака», может показаться, что это участники как минимум группового этапа ЛЧ: Боно, Кулибали, Невеш, Милинкович-Савич, Неймар, Малком и Митрович с одной стороны и Хендерсон, Витиньо, Мусса Дембеле и Квайсон – с другой. У обоих клубов по семь очков после трёх туров, они идут сразу же за лидирующими «Аль-Иттихадом» и «Аль-Ахли». Так что важность победы переоценить сложно.

«Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак» Фото: Essa Doubisi/Getty Image

⚽️ 21:00: «Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад», Про-Лига, 4-й тур

Интрига: Бензема мало забивает. Когда Карима прорвёт?

Пока главная неожиданность – сдержанная результативность Бензема в чемпионате Саудовской Аравии. После трёх туров у француза только один гол (и два ассиста). Может, Карим начнёт оправдывать свою гигантскую зарплату во встрече с «Аль-Вахдой» – командой средней, но весьма амбициозной и пока идущей в обширной группе лидеров.

«Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

⚽️ 21:45: «Кальяри» — «Интер», Серия А, 2-й тур

Интрига: Индзаги догонит «Милан»? Против него Раньери!

«Интер» называют чуть ли не главным претендентом на скудетто – у миланцев поставлена игра, есть прогрессивный тренер и отличные футболисты. Для того чтобы не отпустить «Милан» в таблице и не споткнуться на ровном месте, надо побеждать «Кальяри». Но эту команду возглавляет Клаудио Раньери, он вернул клуб в элиту и готов удивлять.

«Кальяри» — «Интер» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

🏐 22:00: Бельгия — Италия, ЧЕ-2023 — мужчины, предварительный этап, группа А, 1 тур

Интрига: как стартуют чемпионы Европы — 2021 после безмедальной Лиги наций

Мужской чемпионат Европы стартует в разгар финальной стадии женского розыгрыша — там позади 1/8. Итальянцы как одни из хозяев турнира принимают бельгийцев в Болонье. Всего на Евро примут участие 24 сборные, 16 — сыграют матчи на выбывание. Семикратные чемпионы ЧЕ итальянцы почти без потерь подходят к домашнему турниру, а состав пополнит 19-летний диагональный Алессандро Боволента – сын знаменитого блокирующего Вигора Боволенты. К фаворитам турнира также причисляют Польшу, Словению, Сербию и Францию.

Мужская сборная Италии по волейболу Фото: Федерация волейбола Италии

⚽️ 22:30: «Райо Вальекано» — «Атлетико», Ла Лига, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: дерби Мадрида, в котором «Райо» побеждал больше 10 лет назад!

Историчность противостояния – вот что интригует перед встречей «Райо Вальекано» и «Атлетико». Последний раз андердог обыгрывал этого топ-соперника ну очень давно – в феврале 2013-го. Но интересно и другое: как себя проявит Радамель Фалькао. Легендарный колумбиец в этом сезоне пока без результативных действий, но вдруг он выйдет против бывшей команды и забьёт? Кстати, прямо сейчас у «Райо» на два очка (6) больше, чем у «Атлетико» (4).

«Райо Вальекано» — «Атлетико» Фото: Denis Doyle/Getty Images

🎾 23:30*: Оливия Гадеки (Австралия, Q) — Мирра Андреева (Россия), US Open — первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сложится дебют на US Open для 16-летней российской звёздочки?

Юная россиянка Мирра Андреева впервые попала на ТБШ напрямую по рейтингу. 16-летняя звёздочка начнёт свой дебютный US Open матчем с не самой статусной соперницей. 21-летняя австралийка Оливия Гадеки является сейчас 139-й ракеткой мира и пробилась в основу турнира через квалификацию. Ранее теннисистки друг с другом не встречались. Чем окончится их первый матч?

Мирра Андреева Фото: Getty Images

🎾 Отдельное расписание US Open — 2023

Один из четырёх турниров «Большого шлема», Открытый чемпионат США, стартует 28 августа. Утром в понедельник здесь появится отдельное расписание топ-матчей.