Фантастический камбэк «Ливерпуля». Вытащили абсолютно провальный матч!

Что это вообще было такое в матче с «Ньюкаслом»?!

С 2015 года «Ньюкасл» не мог победить «Ливерпуль». Серия насчитывала 13 матчей в АПЛ. Судя по котировкам букмекеров, именно «Ньюкасл» был фаворитом. И всё шло к победе хозяев, но в матче получился невероятный сценарий.

Игра стартовала убойно для «Ливерпуля» прямо с первых минут. Трент получил жёлтую за то, что отбросил мяч на 15 метров, помешав сопернику исполнить вбрасывание с аута. Иногда за такое судьи прощают, но не в этой ситуации. И уже через минуту всё тот же Трент сорвал контратаку «Ньюкасла» толкнув Гордона в плечо. Хозяева требовали показать красную карточку, но судья пожалел защитника.

Уже на 10-й минуте начал разминаться Джо Гомес, но сразу на поле он не вышел. Хотя, возможно, как раз стоило заменить Трента. На 25-й минуте он допустил результативную ошибку – не смог обработать мяч в спокойной ситуации (ему пришлось принимать левой ногой, будучи правшой). В результате Гордон вышел один на один с вратарём «Ливерпуля» и открыл счёт.

«Ньюкасл» — «Ливерпуль» Фото: Ian MacNicol/Getty Images

На этом проблемы «Ливерпуля» в первом тайме не закончились. И здесь тоже всё началось с Гордона, который отдал хорошую проникающую передачу на Исака. Нападающего «Ньюкасла» на входе в штрафную сбил ван Дейк. На повторе видно, что сначала он попал ногой в соперника, а только потом – в мяч.

Судья посчитал, что это был фол последней надежды. Если Исак хорошо принимал мяч, то действительно выходил один на один с вратарём. Капитан «Ливерпуля» долго спорил с судьёй по поводу своего удаления, но потом покинул поле. И только тогда на поле вышел Гомес. Уйти пришлось Луису Диасу, который проводил свой 50-й матч за «Ливерпуль».

«Ньюкасл» — «Ливерпуль» Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Играя в меньшинстве, «Ливерпулю» пришлось перестраиваться. Салах ушёл в центр нападения, и гости почти отказались от прессинга. Частично это помогло. «Ньюкасл» выглядел заметно лучше во втором тайме, но моменты у своих ворот допускал. Один из них был как раз у Салаха. В другой ситуации пенальти просил Жота, которого в штрафной немного подтолкнул Триппьер. Хотя шансы «Ньюкасла» были более явные. Чего только стоит удар Альмирона в штангу после убойного прохода.

И всё же «Ливерпуль» счёт сравнял. И сделал это на 81-й минуте один из самых критикуемых игроков АПЛ. Дарвин Нуньес идеально отправил мяч в дальний угол. Правда, оказаться в штрафной с мячом ему помог центральный защитник «Ньюкасла» Ботман, у которого мяч неуклюже отлетел от спины в пятку.

«Ньюкасл» — «Ливерпуль» Фото: Ian MacNicol/Getty Images

А на 93-й минуте случилось вообще невероятное. «Ливерпуль» забил победный мяч в меньшинстве. Снова неотразимо пробил Нуньес. После удаления ван Дейка гости лишь два раза пробили в створ – два гола. Невероятная победа, которую было просто невозможно представить после такого начала матча. Пока что это лучший матч сезона в АПЛ.