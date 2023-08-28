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Трансферные новости 27 августа 2023 года, Салах, Карраскаль, Кудус, Тирни, Капишаба, ЦСКА, «Динамо», «Вест Хэм»

10 главных трансферных новостей дня. Важное решение Салаха и новый защитник для ЦСКА
Кирилл Закатченко
10 главных трансферных новостей дня
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У Захаряна появился новый одноклубник, а в «Динамо» перешёл футболист сборной Мексики.

В последний день этой недели состоялось сразу несколько официальных переходов. Некоторые трансферные новости связаны с РПЛ. Рассказываем, какие сделки состоялись, а какие — ещё согласовывают.

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10 главных трансферных новостей дня. Странный выбор вратаря «Челси» и новый клуб Рамоса

«Динамо» объявило о переходе двух легионеров

В последнее воскресенье августа «Динамо» презентовало сразу двух новичков — полузащитников Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля. Разговоры об этих трансферах ходили давно, но официально всё оформили только сейчас. Карраскаль хорошо знаком болельщикам РПЛ, поскольку до этого выступал за ЦСКА. В прошлом сезоне колумбиец стал победителем Кубка России и серебряным призёром чемпионата, а в этом — не провёл ни одного матча. Чавес стал первым мексиканцем в истории РПЛ. «Динамо» перевело деньги игроку, который выкупил свой контракт у «Пачуки». Это связано с тем, что у бело-голубых возникли проблемы при переводе денег мексиканскому клубу из-за санкций. Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что новички выйдут на поле в кубковой игре со «Спартаком».

Хорхе Карраскаль (в центре)

Хорхе Карраскаль (в центре)

Фото: ФК «Динамо»

Салах всё-таки станет игроком «Аль-Иттихада»?

АПЛ может потерять ещё одного звёздного футболиста. Судя по всему, Мохамед Салах настроен очень решительно и хочет уехать в Саудовскую Аравию. «Аль-Иттихад» предлагает футболисту высокую зарплату и возможность поиграть в мусульманской стране. Сообщалось, что Мохамед уедет на медосмотр в саудовский клуб после матча АПЛ с «Ньюкаслом». Салах уже уведомил английский клуб о желании уехать в Саудовскую Аравию. На всякий случай напомним, что в «Аль-Иттихаде» уже играют Карим Бензема, Н’Голо Канте и Фабиньо. Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года и стал вместе с командой победителем Лиги чемпионов в 2019-м.

«Вест Хэм» купил ещё одного игрока «Аякса»

«Вест Хэм» приобрёл у «Аякса» уже второго футболиста. Сначала лондонский клуб купил полузащитника Эдсона Альвареса, а теперь — атакующего футболиста Мохаммеда Кудуса. За игрока сборной Ганы заплатили € 43 млн, а он после перехода заявил, что всегда мечтал играть в Англии. Кудус здорово начал нынешний сезон (четыре гола в трёх матчах), а в прошлом наколотил 18 голов в 42 играх. Мохаммед способен сыграть как на позиции центрального нападающего, так и на фланге. Плюс может действовать на месте «десятки». Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Мохаммед Кудус

Мохаммед Кудус

Фото: whufc.com

Лукаку готов пойти на сокращение зарплаты ради «Ромы»

«Рома» и «Челси» всё ещё ведут переговоры о переходе нападающего Ромелу Лукаку. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, бельгиец согласен на понижение зарплаты. Сейчас Лукаку зарабатывает € 11 млн, а в новой команде ему будут платить € 7,5 млн. Осталось договориться клубам. «Рома» предложила € 5 млн за аренду, но «Челси» хочет немного больше. Прошлый сезон Лукаку провёл на правах аренды в «Интере» (37 матчей, 14 голов, семь ассистов). Вполне вероятно, что Ромелу вернётся в Италию и сыграет под руководством эпатажного Жозе Моуринью. А «Роме» сейчас нужны новички, ведь команда плохо стартовала в новом сезоне (одно очко после двух туров).

Какие проблемы возникли у «Челси» с Лукаку:
«Прощай, позорник». «Челси» отдал € 100 млн за Лукаку и теперь не может от него избавиться
«Прощай, позорник». «Челси» отдал € 100 млн за Лукаку и теперь не может от него избавиться

У Захаряна появился одноклубник с опытом игры в АПЛ

У Арсена Захаряна появился новый одноклубник. Защитник Киран Тирни покинул «Арсенал», чтобы попробовать свои силы в Испании. «Реал Сосьедад» арендовал 26-летнего футболиста до конца нынешнего сезона. В этом сезоне Тирни отбегал 14 минут в матче Суперкубка Англии, а в прошлом вышел на поле 36 раз и набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас». До переезда в Лондон (это было летом 2019 года) Тирни играл в составе «Селтика», с которым стал пятикратным чемпионом Шотландии. «Реал Сосьедад» продолжает укреплять состав к старту группового этапа Лиги чемпионов.

Киран Тирни

Киран Тирни

Фото: ФК «Реал Сосьедад»

ЦСКА нашёл нового защитника в Бразилии

«Ред Булл Брагантино» — клуб, который у нас в первую очередь ассоциируется с Клаудиньо. Именно там будущего обладателя паспорта РФ отыскали представители «Зенита». А теперь там ЦСКА присмотрел себе защитника Жуниньо Капишабу. Иван Карпов утверждает, что армейцы предложили за игрока $ 5,5 млн плюс ещё $ 500 тыс. в качестве бонуса. Выплату произведут несколькими траншами, а футболист прилетит в Москву на подписание контракта в начале новой недели. Кстати, Капишаба уже выбрал себе номер в ЦСКА — 29-й. В этом сезоне защитник провёл 40 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

«Шеффилд» заплатил € 21 млн за победителя молодёжного Евро

«Шеффилд» купил молодого (21) нападающего «Астон Виллы» Кэмерона Арчера и не пожалел на трансфер € 21,55 млн. У форварда классная статистика в составе молодёжной сборной Англии — шесть голов в 11 матчах. Летом 2023 года Арчер завоевал золотую медаль чемпионата Европы U21, а на самом турнире провёл пять матчей и забил два мяча. Парень всего 14 раз выходил на поле в составе первой команды «Астон Виллы», зато регулярно играл в молодёжных. До этого сезона Арчер отыграл всего 10 матчей в АПЛ. Теперь у него есть возможность значительно улучшить этот показатель.

Кэмерон Арчер

Кэмерон Арчер

Фото: ФК «Шеффилд Юнайтед»

«Байер» отыскал нового нападающего в Чемпионшипе

Прошлый сезон фланговый нападающий Нейтан Телла провёл в составе «Бёрнли». Он смотрелся довольно продуктивно под руководством Венсана Компани — 17 голов в 39 матчах Чемпионшипа. Однако Телла покинул «Бёрнли» после выхода команды в АПЛ. Дело в том, что истёк срок аренды, а права на футболиста принадлежали «Саутгемптону». В этом сезоне 24-летний вингер отыграл три матча во втором английском дивизионе и забил один мяч. Теперь Нейтан попробует силы в Германии — его купил «Байер». Ранее футболист играл только за английские клубы.

Воспитанника «Краснодара» Сулейманова арендует греческий клуб

Прошлый сезон Магомед-Шапи Сулейманов провёл на правах аренды в составе «Хапоэля» из Беэр-Шевы. Он отыграл 35 матчей, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. В договоре была предусмотрена опция выкупа, однако израильский клуб отказался от такого варианта. Шапи вернулся в «Краснодар», где получает мало игровой практики. Он вышел на один матч в Кубке, а в РПЛ его выпустили всего на пару минут. Согласно данным журналиста Ивана Карпова, Сулейманов продолжит карьеру в «Арисе». Греческий клуб арендует воспитанника «Краснодара» до конца сезона. Аренда будет бесплатной, в договор включат опцию выкупа за € 1 млн.

«Манчестер Юнайтед» продаст вратаря в «Кристал Пэлас»

Вратарь Дин Хендерсон прошёл через все молодёжные команды «Манчестер Юнайтед». Однако так и не стал полноценным игроком основной команды. Сначала мешал Давид де Хеа, а теперь манкунианцы сделали ставку на Андре Онана, которого купили за приличные деньги у «Интера». Хендерсона регулярно отправляли в аренду, а теперь он станет полноценным вратарём «Кристал Пэлас». По информации Фабрицио Романо, стороны уже согласовали трансфер 26-летнего вратаря, а «МЮ» заработает на сделке € 23,4 млн. Топ-клуб включит в договор условие о проценте от последующей продажи.

Предыдущий матч «МЮ» в АПЛ получился эпичным:
«Арсенал» и «МЮ» выдали почти идентичные матчи: шокирующее начало, пенальти, камбэк
«Арсенал» и «МЮ» выдали почти идентичные матчи: шокирующее начало, пенальти, камбэк
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Заглавное фото: Getty Images/ФК «Динамо»

Источник: «Чемпионат»

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