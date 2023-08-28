Сборная 6-го тура РПЛ. В составе — Дзюба и два героя матча со «Спартаком»!

Завершился 6-й тур РПЛ – определяем лучших футболистов трёх прошедших игровых дней. По традиции «Чемпионат» составляет символическую сборную. Чтобы нашлось место всем героям, собрали их по условной тактической схеме 3-5-2.
Вратарь: Николай Заболотный («Сочи»)
Никто из вратарей в этом туре не блеснул по-настоящему, но стоит отметить выступление Заболотного, несмотря на поражение «Сочи» от «Локомотива». Железнодорожники нанесли девять ударов в створ ворот голкипера южан, а забили только однажды. Особенно запомнился сейв Заболотного после удара Дзюбы головой, когда Николай парировал сложный мяч, отлетевший от газона.
Николай Заболотный
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Центральный защитник: Сергей Божин («Факел»)
«Факел» сумел сдержать лидера чемпионата, не пропустив в домашнем матче с «Краснодаром» (0:0). Одним из героев встречи себя может считать Божин. Центральный защитник воронежцев собрал приличную статистику: заблокировал три удара, выиграл три единоборства из пяти, сделал пять выносов мяча из штрафной и совершил один отбор. Кроме того, на Божине дважды сфолили. Оппонент у него был, возможно, самый трудный в лиге – Кордоба, но Сергей справился.
Сергей Божин
Фото: vk.com/pfcfakel
Центральный защитник: Андрей Семёнов («Ахмат»)
«Спартак» впервые не забил в новом сезоне РПЛ, и в этом велика заслуга защитников «Ахмата». Прежде всего лидера обороны команды из Грозного Семёнова. У Андрея не всё получалось на старте чемпионата, но с красно-белыми он выдал классный матч. На его счету два заблокированных удара, пять выносов мяча из штрафной, один отбор и один перехват. Семёнов сдержал и мощного Соболева, и Промеса, и более быстрых форвардов «Спартака».
Андрей Семёнов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Центральный защитник: Мойзес (ЦСКА)
ЦСКА провёл плохой матч в Оренбурге, допустил много моментов у своих ворот и потерял два очка. Но к Мойзесу, конечно, меньше всего претензий. В его зоне не было таких проблем, как на фланге, за который отвечала связка Набабкин – Глебов, вдобавок бразильский защитник забил единственный гол армейцев. Он здорово сыграл, придя на стандарт. Выбрал правильную позицию и нанёс точный удар головой.
Левый полузащитник: Дмитрий Скопинцев («Динамо»)
Левого защитника «Динамо», возможно, вдохновило попадание в расширенный список сборной России. В Казани он сделал уникальную для себя вещь – после фирменного прохода забил «тёщиной» правой ногой. Вообще, Скопинцев был хорош в матче с «Рубином». Он выиграл семь единоборств из девяти, совершил три успешные обводки, три отбора и три выноса мяча. Лишь одно должно огорчать Дмитрия – каких-то секунд не хватило, чтобы его гол стал победным.
Правый полузащитник: Эдгар Севикян («Пари НН»)
Севикян здорово спрогрессировал по сравнению с прошлым сезоном и превращается в лидера «Пари НН». Прекрасный дриблинг «нижегородского Грилиша» снова принёс пользу команде. Эдгар заработал пенальти, после которого хозяева забили победный мяч в ворота «Ростова». Атакующий полузащитник и сам был близок к голу, но попал в перекладину. В результате Севикяна признали лучшим игроком встречи.
Центральный полузащитник: Лукас Вера («Оренбург»)
Аргентинский полузащитник стал центральный фигурой матча «Оренбурга» с ЦСКА. Во-первых, хозяева строили все атаки через своего плеймейкера. Вера совершил 90 касаний мяча (больше всех в составах обеих команд), пасовал с точностью 92%, отдал одну передачу под удар и сам забил в концовке гол, который спас «Оренбург» от незаслуженного поражения. Классное движение в чужой штрафной и удар с линии вратарской в касание.
Атакующий полузащитник: Клаудиньо («Зенит»)
Бразилец сыграл большую роль в крупной победе «Зенита» над «Уралом». Клаудиньо сделал голевую передачу при счёте 0:0 на Сергеева, а потом стал автором третьего забитого мяча петербургской команды. Полузащитник спровоцировал и блестяще использовал ошибку голкипера Помазуна. Клаудиньо перехватил мяч, после чего перебросил вратаря «Урала». В этом матче бразилец отдал 94% точных передач и четыре паса под удар.
Атакующий полузащитник: Бернард Бериша («Ахмат»)
Косовар – ещё один герой матча «Ахмата» со «Спартаком». Пусть команда из Грозного не забила красно-белым, Бериша как следует потрепал оборону хозяев. Именно после его паса форвард Ильин пробил в штангу. Всего же дриблёр из «Ахмата» сделал пять передач под удар. Об активности атакующего полузащитника южан свидетельствует тот факт, что он совершил больше всех касаний мяча в составе «Ахмата» (70). Бериша был на поле везде.
Нападающий: Матео Кассьерра («Зенит»)
Колумбийский нападающий, как и Клаудиньо, стал палачом «Урала». Кассьера выдал шикарный матч – оформил дубль в ворота Помазуна. В эпизоде с первым голом Матео убежал один на один почти с центра поля, обыграл голкипера и закатил мяч в сетку. Забивая второй гол, Кассьерра тоже обыграл Помазуна. Разница лишь в том, что форвард получил мяч в штрафной уральцев. Четыре удара, две обводки, 92% точных передач — почти идеальная игра для колумбийца.
Нападающий: Артём Дзюба («Локомотив»)
Дзюба вернулся – и «Локомотив» победил! Это не просто совпадение. Экс-капитан сборной России действительно был одним из лучших в матче железнодорожников с «Сочи». Центрфорвард мог забить сам (хозяев спас сейв Заболотного) и создал несколько моментов для партнёров. Артём сделал три передачи под удар, в том числе в эпизоде с голом. Дзюба поставил корпус защитнику Миладиновичу и поделился мячом с Глушенковым.
Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»)
Второй тур подряд лучшим признаём Семака. Главный тренер «Зенита» придумал, как преодолеть трудности старта сезона, и сумел вернуть сине-бело-голубым чемпионский футбол. Вслед за победой над «Спартаком» петербургская команда разгромила «Урал» (4:0), который был выше в таблице и не проиграл ни разу в пяти матчах. «Зенит» решил исход встречи всего за 45 минут.
Сборная 6-го тура РПЛ
Изучаем состав целиком! А если перейдёте по ссылке, то сможете ознакомиться с более подробной статистикой.
Сборная 6-го тура РПЛ
Кто не попал в сборную
В 6-м туре РПЛ хорошо сыграли и некоторые другие футболисты, не попавшие в символическую сборную. Высоких оценок заслужили, например, Вильмар Барриос и Вендел из «Зенита», Камило и Владимир Ильин из «Ахмата», Ильнур Альшин из «Факела», Никита Салтыков из «Крыльев Советов», Джоэль Фамейе из «Рубина» и Антон Миранчук из «Локомотива». А на ваш взгляд, кого не хватает в составе?
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