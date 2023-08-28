«Доходим до центра — дальше импотенция». Почему «Ростов» Карпина так слаб на старте РПЛ?

«Ростов» проиграл на выезде «Пари НН» и опустился на 10-е место. До зоны стыковых матчей – одно очко. До третьего места — уже шесть. За последние пять лет команда только раз стартовала хуже – в сезоне-2021/2022 после 6-го тура шла на 14-м месте. Однако там были объективные причины – Карпин ушёл в сборную, временно команду возглавил Сёмин, но не пошло. Вскоре Палыча убрали. Весной Карпин вернулся, завершив сезон на девятом месте.

Мы так привыкли к стабильной осени при нынешнем тренере, что неудачный старт кажется чем-то аномальным. Да, ещё перед началом сезона Карпин в привычном стиле заявил о задачах – в первую очередь обезопасить себя от зоны вылета. Казалось, это лишь привычное кокетство. Но нет. Всё идёт к тому, что в этом сезоне «Ростов» уже не будет в лидирующей группе и, возможно, действительно придётся побороться внизу.

Вот как описал происходящее сейчас с командой капитан Даниил Глебов после матча с «Пари НН» в комментарии для Metaratings.

Даниил Глебов капитан «Ростова» «За два выезда в Самару и Сочи девять мячей получили в свои ворота — так в обороне играть нельзя. По сегодняшней игре в обороне: довольно цельно и добротно сыграли. Но переходим в центр поля — и тяжело: не можем создать эпизоды, не можем доставить мяч в штрафную для нападающего. В этом проблема. Естественно, нам нужно добавлять во взаимодействии впереди, потому что как доходим до центра поля — дальше у нас импотенция начинается».

Слова Глебова про выездные матчи подтверждает статистика. Там просто кошмар – шесть поражений подряд. Общая разница мячей – 2:18. Да, неудачу с «Краснодаром» или ЦСКА ещё можно объяснить уровнем соперника, но пять пропущенных от «Крыльев» или четыре от «Сочи» в этом сезоне – вне логики событий.

Вот как объясняет происходящее с «Ростовом» тактический автор «Чемпионата» Евгений Ломоносов.

«У команды Карпина проблемы как в обороне, так и в атаке. «Ростов» и в прошлом сезоне РПЛ не был надёжен в обороне, пропуская в среднем 1,5 мяча за матч, а сейчас, после травмы Осипенко, ситуация стала совсем критической – в линии защиты нет лидера.

Совсем сложной ситуацию сзади делает атакующий футбол с двумя центральными защитниками – вдобавок к индивидуальным промахам в обороне ещё и много свободных зон, которыми соперники готовы пользоваться. У тех же «Крыльев» получалось проникать и в свободные карманы на флангах, и в коридоры между защитниками напротив ворот, в результате чего они забили сразу пять. Графический пример – кадры гола Хубулова: Ежов спокойно открылся на фланге, его партнёр — напротив ворот.

Открывание Ежова на фланге Фото: Кадр из трансляции матча

Передача на Хубулова Фото: Кадр из трансляции

Если в обороне «Ростова» можно находить бреши, то атаку можно сдерживать. Уже в двух матчах РПЛ «Ростов» не смог забить — с «Пари НН» (0:1) и «Сочи» (0:4). Общее у соперников – пять защитников и низкий блок. За 180 минут в этих встречах команда Карпина только девять раз била из штрафной, а в створ в двух матчах вообще попала дважды».

Сам Карпин не знает, когда вернётся Осипенко. Но, судя по всему, это случится не скоро. Поэтому придётся обходиться внутренними резервами. Сейчас они хотя бы есть – ведь ФИФА сняла с «Ростова» бан на регистрацию новичков. Но, по странному стечению обстоятельств, после этого и начались неудачи.

При этом тренер после «Пари НН» был относительно оптимистичен. Сказал, что в происходящем виноват он, но позитива тоже добавил. «Игра абсолютно другая. Она вселяет оптимизм и надежду».

Правда, ближайшие соперники не самые приятные для исправления ситуации – сначала Кубок с «Локо», потом матч чемпионата с «Динамо». Обе игры «Ростов» проведёт на своём поле.