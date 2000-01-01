Фейк-ответ Клоппа сопернику смутил СМИ и звёзд
Вы наверняка слышали, что Юрген Клопп красиво ответил тренеру «Ньюкасла», спародировав его жест? На самом деле это фейк. Обычный графический дизайнер прифотошопил этот жест Клоппу, чтобы подшутить над людьми!
Причины конфликта
С этого сезона в АПЛ новое правило — в технической зоне может находиться только один тренер. Ассистент Эдди Хау Джейсон Тиндалл постоянно нарушает его.
Недовольство соперника
Клопп до матча посмеялся над Тиндаллом из-за этого. Во время игры Юргенн попросил Джейсона сесть, но тот в ответ попросил его успокоиться.
Жёсткий жест
При счёте 1:0 в пользу «Ньюкасла» Тиндалл жестом призвал Клоппа остыть. Всё попало на фото и разлетелось по Сети.
Разлетевшийся фейк
На 90+3-й минуте «Ливерпуль» вырвал победу — 2:1, а в Сети появилось фото Клоппа с аналогичным жестом. Коллаж двух снимков сразу стал дико популярным. Его опубликовали Шкртел, Каррагер, The Daily Telegraph и многие российские СМИ.
Забавная шутка
Оказалось, что фото Клоппа — фейк. Дизайнер прифотошопил руку с жестом Юргенну и выложил это в «Твиттер». Он даже оставил пасхалку — свой ник на футболке мужчины позади тренера. Но этого никто не заметил.
Иностранные СМИ и легенды футбола повелись на фейковый ответ Клоппа сопернику
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