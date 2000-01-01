Иностранные СМИ и легенды футбола повелись на фейковый ответ Клоппа сопернику

Забавная шутка

Оказалось, что фото Клоппа — фейк. Дизайнер прифотошопил руку с жестом Юргенну и выложил это в «Твиттер». Он даже оставил пасхалку — свой ник на футболке мужчины позади тренера. Но этого никто не заметил.