Сумасшедшая реакция детей на выход Месси
Месси просто разрывает в «Интер Майами». Лео поздоровался с детьми, которые выводят футболистов на поле, а те завизжали от восторга. Осторожно, очень громко!
Месси поздоровался с детьми в подтрибунке. Они завизжали от восторга!
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