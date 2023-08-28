За чем следить 29 августа: футбол в России, Саудовской Аравии и Турции, баскетбол Канада — Латвия и наши теннисисты в США.

9 топ-матчей вторника: Кубок России, Медведев на US Open и решающие матчи за выход в ЛЧ

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 15:00: «Рубин» — «Урал», Кубок России, групповой этап, группа В, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России . Группа B Фонбет Кубок России . Группа B 29 августа 2023, вторник. 15:00 МСК Рубин Казань Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Рубин» наберёт первые очки в Кубке?

«Урал» на старте Кубка уступил «Локомотиву» и обыграл «Ростов». Команда Виктора Гончаренко занимает второе место в группе и не рассчитывает опускаться ниже. А вот «Рубин» оба кубковых матчах проиграл. Казанцы хотят уже набрать очки. Домашняя игра с «Уралом» — отличный шанс сделать это. Когда, если не сейчас? Тем более в 6-м туре РПЛ «Рубин» сыграл вничью дома с «Динамо», вырвав одно очко на 90+5-й минуте. А до этого победил «Крылья». Характер у команды есть. Пора демонстрировать его и в Кубке.

Футболисты «Рубина» Фото: rubin-kazan.ru

🏀 16:30: Канада — Латвия, ЧМ-2023 — мужчины, группа H, 1-й тур

Интрига: Канада и Латвия — без поражений в своей группе. Кто одержит третью победу подряд?

Сборная Канады по баскетболу с ходу выбивает двери в нынешнем розыгрыше чемпионата мира 2023 года, одержав на старте две крупные победы в рамках группового этапа. Так, сначала от канадцев досталось сборной Франции (95:65), сегодня — уже сборной Ливана (128:73). Латвия тем временем без звёздного тяжёлого форварда Кристапса Порзингиса тоже в порядке — везде победы. На днях команда Луки Банки вырвала победу в матче с Францией, уступая перед четвёртой четвертью 12 очков. Смогут ли латвийцы навязать борьбу мощному канадскому коллективу?

Сборная Канады по баскетболу в атаке Фото: fiba.basketball

🎾 19:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Аттила Балаж (Венгрия, SR), US Open – первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как начнёт Медведев турнир с теннисистом без рейтинга?

Чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев провалил прошлый розыгрыш и теперь попытается снова добраться до решающих стадий соревнования. В первом круге ему достался в соперники 34-летний венгр Аттила Балаж, у которого сейчас нет никакого рейтинга. В 2020 году он добирался до 76-го места в рейтинге ATP, а последние пару лет почти не играл из-за травм. Ранее теннисисты не играли друг с другом. Чем завершится стартовый матч Медведева на турнире?

Даниил Медведев Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

🎾 Отдельное расписание US Open — 2023

Один из четырёх турниров «Большого шлема», Открытый чемпионат США, стартует 28 августа. Утром во вторник здесь появится отдельное расписание топ-матчей.

⚽️ 19:30: «Спартак» — «Динамо», Кубок России, групповой этап, группа D, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 29 августа 2023, вторник. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: команда Абаскаля выйдет из мини-кризиса в дерби?

«Спартак» попал в кризисную ситуацию. В чемпионате красно-белые набрали всего одно очко в трёх турах. В Кубке ситуация лучше: шесть очков в двух играх. Но впереди серьёзный соперник в лице «Динамо». Команда Лички набрала ход и уже входит в топ-5 РПЛ. В Кубке динамовцы идут следом за «Спартаком» в таблице. В случае победы в очном матче бело-голубые обгонят соперника. Или же «Спартак» соберётся и наконец порадует болельщиков?

Хесус Медина («Спартак») Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 19:30: «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар», Кубок России, групповой этап, группа D, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 29 августа 2023, вторник. 19:30 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: лидер РПЛ начнёт побеждать и в Кубке?

«Краснодар» — лидер РПЛ. Тем удивительнее, что команда не набрала ни одного очка в Кубке. «Краснодар» замыкает таблицу группы D, уступив «Спартаку» и «Динамо». Нужно набирать очки! Игра с «Пари НН» — хорошая возможность. Хотя команда Юрана не любит проигрывать дома. В Кубке «Пари НН» обыграл на своём поле «Динамо» (по пенальти). А в последнем туре РПЛ оказался сильнее «Ростова». «Пари НН» и «Краснодар» уже встречались в текущем сезоне: «быки» одержали нервную минимальную победу дома. Как закончится предстоящая встреча?

Футболисты «Краснодара» Фото: vk.com/fckrasnodar

⚽️ 21:00: «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб», Про-Лига, 4-й тур

Интрига: Роналду огорчит очередного соперника «Аль-Насра»?

Один из главных фаворитов чемпионата Саудовской Аравии неудачно начал сезон: два поражения в трёх турах. Но в последней встрече «Аль-Наср» всё же обыграл «Аль-Фатех» (5:0). Пора вставать на победный путь. В предстоящем матче команде Роналду предстоит встретиться с «Аль-Шабабом», набравшим всего два очка. Обыграть аутсайдера дома – не самая сложная задача. Интересно, сколько голов забьёт Роналду? Во встрече прошлого тура Криштиану оформил хет-трик и отдал голевой пас.

Криштиану Роналду («Аль-Наср») Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

⚽️ 21:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Таи», Про-Лига, 4-й тур

Интрига: звёздная команда с Фирмино, Кессье и Марезом рвётся к золоту

«Аль-Ахли» собрал крутой состав, но о команде говорят меньше, чем об «Аль-Насре» или «Аль-Хиляле». А зря. На счету «Аль-Ахли» уже три победы, команда возглавляет таблицу чемпионата Саудовской Аравии. Как может быть иначе, если в твоём составе есть Фирмино, Марез, Сент-Максимен, Кессье и Эдуард Менди? «Аль-Ахли» в следующем туре принимает «Аль-Таи». Соперник занимает 12-е место, набрав три очка за три матча. Отличный шанс для «Аль-Ахли» одержать четвёртую победу подряд.

Игроки ФК «Аль-Ахли» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

⚽️ 22:00: «Галатасарай» — «Мольде», ЛЧ, раунд плей-офф — ответный матч

Интрига: «Мольде» совершит чудо в Стамбуле?

В первом матче раунда плей-офф «Галатасарай» обыграл в Норвегии «Мольде» — 3:2. Мощная турецкая банда рвётся в группу ЛЧ. Теперь достаточно не проиграть в Стамбуле, чтобы пройти дальше. Но вряд ли «Мольде» уже сдался. Норвежцы постараются взять реванш на чужом поле. Разве зря «Мольде» уже прошёл два квалификационных раунда?

Футболисты «Галатасарая» Фото: Ahmad Mora/Getty Images

⚽️ 22:00: «Панатинаикос» — «Брага», ЛЧ, раунд плей-офф — ответный матч

Интрига: «Брага» оформит выход в группу ЛЧ?

В Португалии «Брага» оказалась сильнее «Панатинаикоса» — 2:1. Но у греков остаются неплохие шансы на проход дальше. К тому же в прошлом раунде «Панатинаикос» прошёл «Марсель», обыграв французов дома (1:0). «Браге», несмотря на статус фаворита, придётся тяжело в Афинах. Но до группы Лиги чемпионов остался всего один матч. Смогут в итоге португальцы отобраться или отдадут путёвку «Панатинаикосу»?