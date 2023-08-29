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Трансферные новости 28 августа 2023 года, Лукаку, Канселу, Келвен, Коло Муани, Челси, ЦСКА, Рома, Барселона, Бавария

10 главных трансферных новостей дня. «Барса» забирает балласт «Сити», Лукаку едет в Италию
Кирилл Закатченко
10 главных трансферных новостей дня
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В ЦСКА появится новый защитник из Бразилии.

На этой неделе в ведущих лигах Европы закроется трансферное окно. Клубы активно ведут переговоры и пытаются закрыть сделки как можно скорее. Рассказываем о главных новостях понедельника, 28 августа.

Дайджест предыдущего дня
10 главных трансферных новостей дня. Важное решение Салаха и новый защитник для ЦСКА
10 главных трансферных новостей дня. Важное решение Салаха и новый защитник для ЦСКА

Лукаку проведёт сезон под руководством Моуринью

«Рома» неудачно стартовала в новом сезоне — одно очко по итогам двух туров в Серии А. Сейчас столичная команда активно укрепляет переднюю линию. Сначала взяли хорошо знакомого болельщикам «Зенита» Сердара Азмуна, а теперь на подходе Ромелу Лукаку.

Фактурный нападающий присоединится к команде Жозе Моуринью на правах аренды. «Рома» уже согласовала все детали: «Челси» получит примерно € 5 млн, а Лукаку — € 7,5 млн за год (по данным Фабрицио Романо). Ромелу должен прилететь в Рим 29 августа. Бельгиец так хотел в новый клуб, что пошёл на сокращение зарплаты. Он прекрасно знаком с Серией А, ведь ранее играл за «Интер».

Почему «Челси» долго не мог избавиться от Лукаку:
«Прощай, позорник». «Челси» отдал € 100 млн за Лукаку и теперь не может от него избавиться
«Прощай, позорник». «Челси» отдал € 100 млн за Лукаку и теперь не может от него избавиться

«Наполи» оперативно нашёл замену Вейге

Чемпион Италии активно ищет центрального полузащитника. Сделка с Габриэлем Вейгой сорвалась — испанец предпочёл деньги Саудовской Аравии (там ему будут платить в пять раз больше).

Разбор трансфера Вейги в Саудовскую Аравию:
Талант Ла Лиги уехал в Саудовскую Аравию. Вейгу звали топ-клубы, а он выбрал деньги
Талант Ла Лиги уехал в Саудовскую Аравию. Вейгу звали топ-клубы, а он выбрал деньги

Неаполитанцы не слишком расстроились и сразу переключились на Йеспера Линдстрёма. 23-летний датчанин переедет в Неаполе на правах аренды (€ 5 млн) с обязательным правом выкупа за € 20 млн. 38 матчей, девять голов, четыре ассиста — статистика Йеспера в прошлом сезоне. Линдстрём подписал контракт с «Айнтрахтом» в 2021 году, а теперь сменит Германию на Италию.

Йеспер Линдстрём

Йеспер Линдстрём

Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Барселона» арендует Канселу у «Манчестер Сити»

Одной трансферной сагой стало меньше. Нет больше смысла гадать, куда перейдёт Жоау Канселу. «Барселона» арендует португальца до конца нынешнего сезона, а в договор включат опцию выкупа. В ближайшее время игрок вылетит в Испанию на медосмотр и подписание контракта. «Интер», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Бавария» — впечатляющий список клубов в карьере 29-летнего игрока пополнится «Барсой». Кстати, Канселу уже играл в Испании — ранее он провёл три сезона в составе «Валенсии».

В ЦСКА приедет ещё один защитник из Бразилии

Состав ЦСКА пополнит ещё один бразилец. Согласно нашим данным, армейцы заплатят € 4,5 млн за трансфер Келвена. 22-летний защитник «Атлетико Паранаэнсе» прилетит в Москву 30 августа, пройдёт медосмотр и подпишет контракт. Келвен играет за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019-го, а два года назад стал победителей Копа Судамерикана (южноамериканский аналог Лиги Европы). Ранее сообщалось, что армейцы ведут борьбу за игрока с «Бенфикой». В этом сезоне Келвен уже отбегал 41 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь голевых передач.

«Тоттенхэм» заплатит приличные деньги за молодого футболиста

«Тоттенхэм» уже потратил на новичков € 193 млн, но не думает останавливаться. Столичный клуб хочет переманить атакующего полузащитника Бреннана Джонсона. Молодой (22 года) футболист представляет «Ноттингем Форест». «Брентфорд» предложил за валлийца £ 40 млн (рекорд клуба). Несмотря на это, фаворитом в борьбе за игрока остаётся «Тоттенхэм». Он ведёт переговоры с «Ноттингемом», а о сделке могут объявить ближе к концу недели. При этом «Тоттенхэм» может покинуть полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг. В этом сезоне датчанин выходит исключительно на замену (отыграл 44 минуты в трёх матчах АПЛ). Сейчас вариант с приобретением футболиста рассматривает «Манчестер Юнайтед».

Бреннан Джонсон

Бреннан Джонсон

Фото: Michael Regan/Getty Images

«ПСЖ» предложил ещё больше денег за Коло Муани

История с возможным переходом Рандаля Коло Муани в «ПСЖ» всё никак не завершится. Парижане выкатили новое предложение — € 70 млн плюс ещё € 10 млн в виде бонуса. Ну теперь-то «Айнтрахт» согласится? Немецкий клуб, в свою очередь, рассчитывает на нападающего «ПСЖ» Уго Экитике. По такому случаю чемпион Франции готов расстаться с игроком по сниженной цене. В этом сезоне 24-летний Коло Муани (кстати, вице-чемпион мира) уже забил два мяча в трёх матчах во всех турнирах. Успеют ли закрыть сделку до закрытия трансферного окна?

«МЮ» и «Бавария» могут обменять игроками

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей заинтересовал «Баварию». Не исключено, что стороны согласуют аренду шотландского игрока. В обратном направлении на тех же условиях (аренда) может уехать Райан Гравенберх. Для Мактоминея переезд в Германию превратится в своеобразный челлендж, ведь до этого он играл исключительно в «МЮ». Гравенберх переехал в «Баварию» год назад и с того момента отыграл 34 матча (один гол, один ассист). В этом сезоне дважды посидел на скамейке и получил девять минут в матче с «Аугсбургом».

Самые крупные контракты клубов с экипировщиками:
«МЮ» заключил рекордный контракт для АПЛ. Топ-10 сделок клубов с экипировщиками
«МЮ» заключил рекордный контракт для АПЛ. Топ-10 сделок клубов с экипировщиками

Грузинский бомбардир продолжит карьеру в «Аяксе»

«Аякс» обратил внимание на грузинского нападающего «Метца» Жоржа Микаутадзе. Стороны уже почти согласовали детали сделки. Если не случится форс-мажора, уже 29-го числа нападающий прилетит на подписание контракта. Микаутадзе ярко проявил себя в прошлом сезоне — наколотил 23 гола в 37 матчах Лиги 2. Во многом благодаря его результативной игре клуб завоевал путёвку в элитный дивизион. 22-летний форвард не затерялся и в Лиге 1 — 2+1 в трёх матчах турнира. Микаутадзе дебютировал в сборной Грузии весной 2021 года. С того момента он провёл за страну 16 матчей и забил четыре мяча.

Жорж Микаутадзе

Жорж Микаутадзе

Фото: Zuma/ТАСС

«Челси» отпустит Кукурелью в «МЮ», если тот возьмёт на себя зарплату игрока

«Челси» готов расстаться с защитником Марком Кукурельей всего через год после его перехода. Правда, речь идёт об аренде в «Манчестер Юнайтед». Лондонский клуб отпустит игрока при условии, если манкунианцы возьмут на себя зарплату 25-летнего испанского игрока. Плюс в Лондоне рассчитывают, что аренда будет платной. Год назад «Челси» купил флангового защитника за € 65 млн, а на старте этого сезона он провёл все три матча в запасе. Окончательное решение примет «МЮ», у которого есть сразу несколько кандидатов на позицию флангового защитника.

Джанаев нашёл новый клуб в РПЛ

1 июля опытный вратарь Сослан Джанаев вышел на рынок свободных агентов. С 2019 года голкипер играл за «Сочи» (71 матч) и покинул клуб в связи с истечением срока контракта. По данным «Чемпионата», 36-летний вратарь продолжит карьеру в «Балтике». Калининградский клуб вернулся в «вышку» спустя 25 лет, но стартовал не лучшим образом.

Сослан Джанаев

Сослан Джанаев

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

После шести туров команда Сергея Игнашевича занимает предпоследнее место в таблице. 30 августа «Балтика» примет в кубковом матче «Зенит». Успеют ли заявить Джанаева к тому времени?

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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