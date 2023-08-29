Беллингем тащит«Реал», у «Атлетико» — семь голов за матч! А вот «Севилья» жёстко валится

В испанской Ла Лиге завершился 3-й тур. В числе его главных событий – перестрелка «Вильярреала» и «Барселоны», чудо-гол на последней минуте матча «Валенсии» и долгожданный дебют Арсена Захаряна в составе «Реала Сосьедад». Но давайте по порядку.

Матч тура — «Вильярреал» — «Барселона»

На стадионе «Керамика – Эль Мадригал» состоялась встреча, которая претендует на звание самой яркой не только в этом туре, но и на всём, пусть пока и небольшом, стартовом отрезке сезона. Хотя итогового результата мало кто мог ожидать. Тем более что уже к 15-й минуте сине-гранатовые, успев пропустить из офсайда, вели с преимуществом в два мяча. К одному из них приложил ногу юный талант «Барсы» Ламин Ямал, который в возрасте 16 лет и 45 дней стал самым молодым автором ассиста в Ла Лиге в XXI веке.

Однако хозяева не были намерены сдаваться и превратили матч в настоящий триллер, отыгравшись ещё до перерыва, а в начале второго тайма и вовсе выйдя вперёд. Но сенсации не получилось – в середине второй половины «Барселоне» хватило всего трёх минут, чтобы перевернуть исход матча в свою пользу и установить окончательный счёт.

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«Игра получилась сумасшедшей из-за нас самих. Мы доминировали, но и пропустили слишком много. Это была хорошая игра в атаке, но в защите у нас были проблемы. Однако против этой команды нелегко играть на выезде», – прокомментировал эту перестрелку наставник гостей Хави.

Камбэк тура — «Атлетик» в матче с «Бетисом»

На «Сан-Мамесе» сюжет развивался по похожему сценарию – к 10-й минуте гости отличились дважды и контролировали ход матча, но затем случился пенальти, который вызвал ярость у многих болельщиков «Бетиса». Причины – вероятный офсайд у Нико Уильямса и его последующее падение, которое показалось слегка картинным. Однако сперва этот, а спустя 15 минут ещё один пенальти были реализованы, а уже в добавленное к первому тайму время «Атлетик» повёл в счёте.

В отличие от «Барселоны», севильцам отыграться не удалось. К тому же они пропустили ещё один гол – на 84-й минуте Унаи Гомес оформил домашний камбэк басков.

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Гол тура — Начо Видаль («Осасуна»)

Претендентов на победу в этой номинации хватало, но гол Видаля стал по-настоящему особенным. Во-первых, он принёс «Осасуне» победу в матче с «Валенсией» на «Месталье». Во-вторых, он был забит на 95-й минуте – последней даже с учётом добавленного времени. В-третьих, Видаль исполнил точный удар в падении через себя. В-четвёртых, этот удар стал единственным для памплонцев в створ во втором тайме. В-пятых, предыдущий гол Видаля пришёлся аж на 2017 год, когда защитник играл как раз за «Валенсию». Что называется, нарочно не придумаешь.

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Спасители тура — Джуд Беллингем («Реал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Кайки («Альмерия»)

В этой номинации сразу три игрока, которые буквально спасли игру для своих команд. Английский легионер «сливочных» во втором туре подряд принёс им победу – «Реал» невыразительно проводил гостевую встречу с «Сельтой» и серьёзно рисковал впервые в сезоне потерять очки.

И тут – точный удар 20-летнего полузащитника, забившего две трети голов мадридцев в этом сезоне. Его гол позволил «Королевскому клубу» уехать с «Балаидос» в отличном настроении и сохранить стопроцентный результат в таблице.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Голкипер «Реала Сосьедад» сохранил ворота своей команды в неприкосновенности и позволил ей уехать с Канарских островов с нулевой ничьей, отразив пять ударов в створ. Два сейва Ремиро могут побороться за звание лучшего как минимум в этом месяце – вратарь с помощью эффектных прыжков переводил летящие мячи в перекладину, когда игроки и болельщики «Лас-Пальмаса» уже видели их в сетке.

19-летний бразильский защитник «Альмерии» на 95-й минуте гостевого матча с «Кадисом» мощно приложился по мячу с угла штрафной и сравнял счёт, благодаря чему андалусийцы набрали первое очко в новом сезоне.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Неудачники тура — «Севилья»/«Райо Вальекано»

Единственная команда, которая в этом чемпионате очков пока не набирала – сосед «Альмерии» по региону – «Севилья». На этот раз обыграть подопечных Хосе Луиса Мендилибара смогла «Жирона». Гости дважды выходили вперёд, но если на первый гол каталонцев хозяева смогли ответить, то вот на второй этого сделать уже не получилось. Хотя мяч всё-таки побывал в воротах Пауло Гассаниги, но арбитр зафиксировал офсайд у Ивана Ракитича. В следующем туре «Севилья» встретится с «Атлетико», и кажется, что там ей ловить также нечего. «Севилью» даже немного жаль: гол Ракитича получился нереально красивым (после углового оказался рядом с боковой линией и по дуге отправил мяч в дальнюю девятку), а в конце судья ещё и отменил пенальти в ворота гостей.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Матрасники», в свою очередь, вдоволь покуражились перед приёмом участников недавнего Суперкубка УЕФА. В ворота «Райо Вальекано» накидали кучу мячей. Столе Димитриевски пришлось капитулировать перед игроками «Атлетико» аж семь раз, при этом сейвов на его счету оказалось только два.

После этого сокрушительного поражения «Райо» из самой надёжной наряду с «Барселоной» команды (до 3-го тура оба клуба были «сухими») стал едва ли не самой пропускающей – столько же за три матча пропустила «Гранада», на один гол больше позволила забить соперникам «Севилья».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Самое ожидаемое событие тура — дебют Арсена Захаряна

Россиянин впервые появился на поле в составе «Реала Сосьедад» после перехода из московского «Динамо», заменив на 75-й минуте Брайса Мендеса. Возможностей поучаствовать в игре у Арсена было не так много, поэтому серьёзно оценить его дебют тяжело. Но кое-что запомнилось!

Остальные матчи 3-го тура Ла Лиги

«Гранада» — «Мальорка»

Матч на «Нуэво Лос-Карменес» получился одним из самых результативных в туре, но к числу выдающихся его отнести вряд ли получится. Хотя здесь едва не получилось интриги – на 87-й минуте гости сократили отставание до одного мяча, однако добыть хотя бы ничьей у них не получилось. Как итог – первая победа «Гранады» после возвращения в элитный дивизион.

«Хетафе» — «Алавес»

«Алавес», видимо, потратил запас голов в матче с «Севильей» — «Хетафе» хватило всего одного точного удара, который стал первым для подопечных Хосе Бордаласа за три матча, чтобы одержать домашнюю победу.

Вот так выглядит таблица чемпионата после трёх туров:

Таблица чемпионата Ла Лиги

Расписание матчей 4-го тура Ла Лиги:

1 сентября (пятница)

«Кадис» — «Вильярреал»

«Альмерия» — «Сельта»

2 сентября (суббота)

«Реал Сосьедад» — «Гранада»

«Реал» — «Хетафе»

«Алавес» — «Валенсия»

«Бетис» — «Райо Вальекано»

3 сентября (воскресенье)

«Жирона» — «Лас-Пальмас»

«Мальорка» — «Атлетик»

«Атлетико» — «Севилья»

«Осасуна» — «Барселона»