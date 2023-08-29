«Против перехода в Россию была вся футбольная Мексика». Чавес удивил преданностью «Динамо»

«Динамо» на днях объявило о переходах Хорхе Карраскаля и Луиса Чавеса. И если с Карраскалем всё было достаточно быстро, то трансфер Чавеса превратился в целый детектив.

Первые новости об интересе «Динамо» к мексиканцу появились в середине июля. Тогда клуб вёл долгие переговоры с «Пачукой», согласовал почти все условия. Но в один момент мексиканский клуб решил выйти из переговоров – испугался совершать прямую продажу в Россию. Всё дело в том, что в бизнес-группе «Пачука» часть акционеров ― американцы. Бизнесмены испугались возможных санкций и решили прекратить прямые переговоры.

В «Динамо» сдаваться не стали. Боссы клуба знали – у Чавеса в контракте есть опция выкупа. При этом трансфер мог осложнить ещё и тот факт, что полузащитника хотел приобрести мексиканский «Монтеррей». По нашей информации, мексиканский клуб готов был заплатить за Чавеса даже больше суммы, за которую в итоге Луис выкупил себя у «Пачуки». А самому игроку «Монтеррей» предлагал сопоставимые условия с «Динамо».

Да и «Пачука» очень хотела продать Чавеса именно в «Монтеррей» – так было бы гораздо проще. Но сам Луис хотел только в «Динамо». Он мечтал уехать в Европу и не хотел продолжать карьеру на родине. Сам полузащитник сделал очень многое для того, чтобы трансфер в Россию состоялся. По словам наших источников, на Луиса оказывалось большое давление со стороны президента «Пачуки», президента «Монтеррея», главы Федерации футбола Мексики ― все они не хотели, чтобы Чавес ехал в Россию. «Вся футбольная Мексика была против трансфера в Россию», – рассказал нам источник из Мексики. Его убеждали, что в стране небезопасно, а этот переход плохо скажется на его карьере.

Луис Чавес Фото: fcdm.ru

Но Чавес во время общения с «Динамо» постоянно подчёркивал, что перейдёт только к ним. Главное, чтобы клуб нашёл способ перевести ему деньги для выкупа собственного контракта. Именно из-за поиска схемы переговоры длились так долго.

В итоге «Динамо» передало деньги полузащитнику тем же способом, что передавал деньги ЦСКА Виктору Давиле. Маршрут конвертаций был следующий: Россия ― ОАЭ ― Венесуэла ― Чили ― Мексика. Всё это заняло много времени, но в итоге деньги дошли. Хотя «Монтеррей» до последнего надеялся, что Чавес устанет ждать и выберет вариант остаться в Мексике. А Луис ждал и дождался. Как и Личка дождался игрока, которого он очень хотел. В Чавесе тренер видит ключевого игрока «Динамо», так что неудивительно, что московский клуб до последнего не сдавался в попытках его подписать.