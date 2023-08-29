Лукаку прилетит в Рим с президентом за штурвалом самолёта. Что за уникальный перформанс?

Ромелу Лукаку не вернётся в «Челси». Не останется в «Интере» и не перейдёт в «Ювентус». Форвард выбрал другой вариант продолжения карьеры – годовая аренда в «Рому» к хорошо знакомому Жозе Моуринью, с которым они пересекались в «Манчестер Юнайтед». Фабрицио Романо подтвердил договорённость и сообщил, что лондонцы получат € 7,5 млн за 10-месячное пребывание форварда в Риме. Уже в ближайшие часы он должен приехать на подписание контракта.

Лукаку прибудет в Рим необычным образом. Его привезёт лично владелец

Похоже, «Рома» задумала сделать из перехода международный перформанс. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, владелец клуба Дэн Фридкин лично полетел за Лукаку в Лондон. Чтобы финализировать сделку, а потом прыгнуть в самолёт и доставить футболиста в Италию.

Самое интересное, что бизнесмен лично сядет за штурвал и будет пилотировать самолёт. Но в этом нет ничего удивительного – у Фридкина лицензия на управление как минимум десятью видами самолётов. Поэтому Лукаку наверняка с большим удовольствием ему доверится. Ведь, как сообщают итальянские инсайдеры, именно разговор с владельцем «Ромы» сыграл важную роль в переходе игрока.

Ромелу Лукаку Фото: Michael Steele/Getty Images

Лукаку должен приземлиться в Риме вечером – в небольшом аэропорту, где его уже собираются встретить тысячи болельщиков. Похоже, у «Ромы» действительно получится сделать из этой аренды глобальное шоу.

Откуда у Фридкина лицензия и почему он так любит самолёты?

Дэн – очень необычный владелец клуба. Он купил «Рому» в 2020-м после продолжительного периода под управлением Джеймса Паллотты. С ним клуб так и не стал чемпионом, несмотря на многочисленные обещания. Раз за разом упирался во второе место.

Фридкин не говорил, что «Рома» сразу станет чемпионом. Но точно привлёк многих своей харизмой. Дэн – американец, а основа его бизнеса – продажа автомобилей. У мужчины эксклюзивные права на реализацию бренда «Тойота» в пяти штатах. Дополнительно он владеет сетью отелей и гольф-клубами. А его состояние оценивается в $ 5,7 млрд – не самые большие цифры для США, но вполне подходящие для управления клубом.

Дэн Фридкин Фото: Marco Iacobucci/Zuma/ТАСС

История с авиацией у семьи Фридкина очень давняя. Дед Дэна Кенни Фридкин был пилотом во время Второй мировой войны. А после её окончания создал собственную компанию Pacific Southwest – её считают первым крупным лоукостером в истории США. Отец Том тоже много лет работал лётчиком на регулярных рейсах, даже после того, как компания перешла ему по наследству. Естественно, Дэн с детства за штурвалом. Учился, получал лицензии, правда, не особо возил пассажиров на регулярной основе.

Зато интересовался историей. Фридкин создал компанию, которая выступает с демонстрационными шоу на самолётах разных эпох, начиная от Второй мировой войны. Собирать коллекцию подобных самолётов начал ещё его отец – Том. Благодаря этому он попал в Голливуд, снявшись у Иствуда, где пилотировал собственный ретроаппарат. Так как отказался давать его в управление кому-то ещё.

Дэн продолжил традицию. Помните фильм Нолана «Дюнкерк»? А именно последнюю сцену, когда герой Тома Харди сажает самолёт на пляже. Так вот, за штурвалом был как раз Фридкин – он согласился предоставить самолёт, чтобы самостоятельно сняться в роли.

Ещё американец владеет компанией, которая продюсирует артхаусные фильмы. А также участвует в крупных проектах – например, работали над картинами того же Клинта Иствуда, Ридли Скотта, Мартина Скорсезе и фильмом с Тимоти Шаламе. А в 2019-м Дэн дебютировал в режиссуре, сняв драму «Последний Вермеер».

Дэн Фридкин, Ридли Скотт и Брэдли Томас Фото: Kevin Winter/Getty Images

Так что довезти до Рима Лукаку для него не станет проблемой. А интерес история уже вызывает большой!