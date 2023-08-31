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Жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024: онлайн-трансляция, состав, календарь, 31 августа

Жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов УЕФА: кто, с кем, когда? LIVE!
Олег Лысенко
Жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов УЕФА
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В ЛЧ начинается самое интересное!

Приветствуем всех любителей футбола, и в первую очередь — клубного европейского. В самом кассовом и престижном континентальном турнире, Лиге чемпионов УЕФА, начинается самое интересное — групповой турнир. Накануне определились последние участники этой стадии, а сегодня в Grimaldi Forum в Монако клубы распределят по квартетам.

В жеребьёвке группового этапа примут участие 32 команды: 26 обладателей прямых путёвок и шесть победителей раунда плей-офф. Самое широкое представительство в этой ЛЧ получила Испания — пять команд (к четвёрке лучших клубов Примеры на правах победителя Лиги Европы примкнула «Севилья»). Четырьмя участниками заходят в турнир Англия, Германия и Италия. Постсоветское пространство в турнире представит донецкий «Шахтёр».

Церемония жеребьёвки начнётся в 18:00 по центральноевропейскому времени (17:00 по Москве). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мероприятия.

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