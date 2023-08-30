Зачем Карпин вызвал в сборную России 49 человек?

«Тренерский штаб сборной России вызвал 49 футболистов на сентябрьской сбор. Учебно-тренировчный сбор начнётся 4 сентября в Новогорске и продлится до 12-го числа. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно». Этой новости на момент публикации статьи – меньше двух часов.

А вот новость от 24 сентября – прошло меньше недели.

«Головин, Миранчук и три игрока «Урала» в расширенном составе сборной России! Всего в списке тренерского штаба на сентябрьские сборы – 36 футболистов. Учебно-тренировочный сбор начнётся 4 сентября в Новогорске и продлится до 12-го числа. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно».

Фамилии всех 49 человек — тут: Тренерский штаб сборной России вызвал 49 футболистов на сентябрьский сбор

Это не повод для шуток по типу «найди 13 отличий». А повод задать вопрос: зачем нужно так много футболистов? Если вы обычный болельщик, не следящий за повесткой нашего футбола досконально (например, постоянно читаете тематические телеграм-каналы и пролистываете ленты спортивных СМИ несколько раз в день) понять этот ход странно. Объяснений от официальных источников на данный момент нет. Вот люди в комментариях к новости про 49 человек и иронизируют, что в Новогорске решили провести «турнир четырёх».

На самом деле объяснение есть. «РБ Спорт» несколько дней назад поделился инсайдом – сборную ждут три матча, при этом команду поделят на несколько групп (молодые, ещё моложе и основа). Первые два состава сыграют в Египте с олимпийской сборной этой страны, основа полетит играть в Катар. Матчи пройдут 7, 11 и 12 сентября.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но почему болельщик, которому постоянно говорят о важности доверия лишь официальным источникам, должен гадать – зачем Карпину понадобилось 49 футболистов на сборе? Тут надо немного раскрыть подробности работы журналистов: да, часто оказывается так, что СМИ знают о чём-либо ещё до официальной информации. И не всегда эти знания обнародуют – просто потому, что что-то может пойти не так. В таком случае мы подставим наших читателей, чьим доверием дорожим. Думаю, РФС ровно по этой же причине не подтверждает матчи с Египтом и Катаром – если «что-то пойдёт не так»: например, матчи отменят, репутационный удар будет сильным. По той же причине на нашем сайте ещё не было разбора сборной Египта или деления состава сборной России на три возрастные группы. Хотя вероятность того, что матчи состоятся, высока.

Нет проблем. Можно дождаться подтверждения, объявить о таком необычном формате сборов и огласить список из 49 человек. Или хотя бы рассказать о возможных форматах матчей – даже если матчи не подтверждены, а опубликовать состав уже необходимо. Просто чтобы у болельщиков (а может, и игроков) не полезли глаза на лоб, глядя на такой большой список. Но сейчас всё происходит в обратном порядке. И от этого вопросов только больше. По какому принципу поделят состав? Кто из тренеров полетит в Египет? Как вообще собираются разбивать 49 человек на тренировках? Зачем сборной эти три игры, ведь можно было ограничиться одной – основным составом? Почему сборная, которая хочет быть открытой для болельщиков, только запутывает их, публикуя дважды за неделю два огромных списка футболистов?

Ответов на момент публикации материала нет. После матча «Ростова» с «Локо» Валерий Карпин говорить на тему сборной отказался – к Кубку это не относится. Ну, хотя бы зачем команде 49 человек, кажется, стало понятнее.