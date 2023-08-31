Жеребьёвка ЛЧ подарила «группу смерти» и пару классных сюжетов. Но всё равно разочаровала

В последний день лета состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и ещё 31 команда узнали своих соперников в главном клубном турнире Европы. Рассказываем о самых интересных интригах предстоящей ЛЧ.

Вот итоги сегодняшней жеребьёвки Лиги чемпионов – в одной картинке:

Далее давайте пробежимся по каждой группе, выделим фаворитов и аутсайдеров, а также самое вкусное из приготовленных на этот сезон лигочемпионских блюд.

Группа А:

«Бавария»;

«Манчестер Юнайтед»;

«Копенгаген»;

«Галатасарай».

Ух ты, «Бавария» против «Манчестер Юнайтед»! Нас ждут очередные ремейки противостояния, ставшего классикой после финала 1999 года. Тогда манкунианцы превратили 0:1 в 2:1, забив дважды после 90-й минуты. Но в целом в истории битв «Баварии» с «МЮ» преимущество на стороне немцев: у них четыре победы, а у англичан – всего две. Остальные пять матчей завершились вничью.

По логике вещей команды Томаса Тухеля и Эрика тен Хага вне зависимости от результатов личных встреч должны проходить дальше. Нет сомнений, что их уровень выше, чем у «Галатасарая» и «Копенгагена». Хотя турки могут удивить. У них классный состав во главе с Икарди.

Группа В:

«Севилья»;

«Арсенал»;

ПСВ;

«Ланс».

«Севилье» по итогам группового этапа ЛЧ будет непросто попасть в свой любимый турнир – Лигу Европы. В этом квартете испанцы кажутся очевидными фаворитами наряду с «Арсеналом». Пусть даже команда Хосе Луиса Мендилибара крайне неудачно начала чемпионат Испании, проиграв все три матча с минимальным счётом (1:2 «Валенсии» и «Жироне», 3:4 «Алавесу»). По игре за Суперкубок с «Ман Сити» мы помним, что «Севилья» умеет собираться и выжимать из себя максимум, когда нужно.

Команда-сенсация прошлого сезона Лиги 1 «Ланс» тоже невнятно стартовала в чемпионате Франции (одно очко в трёх турах), а у ПСВ при всём его еврокубковом опыте всё же нет таких ресурсов, как у представителей топ-лиг.

Группа С:

«Наполи»;

«Реал»;

«Брага»;

«Унион».

Мадрид звал Хвичу Кварацхелию к себе, и вот – пожалуйста! «Наполи» на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет в одной группе с «Реалом». Чемпионы Италии вместе со «сливочными» и должны выходить в плей-офф Лиги чемпионов. Пока нет ощущения, что команда стала слабее после замены Лучано Спаллетти на Руди Гарсию. Кварадона и Осимхен остались в Неаполе, а, значит, атака, как и прежде, будет петь.

«Униону» и «Браге» достанутся роли актёров второго плана в этом спектакле. Команда из Берлина, конечно, удивила в прошлом сезоне Бундеслиги и успешно стартовала в нынешнем (две крупные победы), но куда ей до «Реала» с «Наполи»?

Группа D:

«Бенфика»;

«Интер»;

«Ред Булл Зальцбург»;

«Реал Сосьедад».

Захаряна ждут поездки в Италию, Португалию и Австрию – мечта туриста! Визовых проблем у получившего работу в Испании полузащитника быть не должно, как у некоторых других россиян в этом евросезоне. Но будем надеяться, что наш легионер не станет просто «туристом» в Лиге чемпионов, а покажет себя в матчах за «Реал Сосьедад».

«Интер» – фаворит квартета как финалист прошлой ЛЧ. В играх с миланцами Захаряна ждут встречи с Генрихом Мхитаряном. Однако и второе место баскам просто так никто не отдаст. Уровень «Бенфики» показал прошлый розыгрыш, где лиссабонцы дошли до четвертьфинала и уступили по сумме двух матчей как раз «Интеру» (0:2 дома и 3:3 в гостях). «Ред Булл Зальцбург» всегда опасен со своим агрессивным стилем.

Группа Е:

«Фейеноорд»;

«Атлетико»;

«Лацио»;

«Селтик».

В этой группе на первый взгляд есть два безусловных фаворита и две «жертвы». «Атлетико» и «Лацио» (плохо стартовавший в Серии А) видят себя в 1/8 финала, а «Селтик» и «Фейеноорд» пока лишь втайне мечтают о путёвке в плей-офф. Радуясь, что им не достались, например, «Реал» с «Наполи». Наверное, это наименее интересный квартет в Лиге чемпионов. Хотя домашние матчи «Селтика» стоит включать только ради сумасшедшей атмосферы на трибунах.

Группа F:

«ПСЖ»;

«Боруссия» Дортмунд;

«Милан»;

«Ньюкасл».

В этой Лиге чемпионов есть и «группа смерти». Как минимум одна из команд, имевшая все шансы претендовать на выход в плей-офф в любом другом квартете, финиширует последней и уже осенью завершит евросезон. Это будет удар и по имиджу, и с точки зрения заработка клуба. Жребий оказался жесток для дортмундской «Боруссии», «Милана» или «Ньюкасла». Трудно поверить, что «ПСЖ» не попадёт в топ-2, хотя и Парижу, несмотря на сохранение в составе Мбаппе, придётся помучиться.

Есть тут и интересные интриги, связанные с личными противостояниями. Голкипер «ПСЖ» Доннарумма вернётся в Милан, из которого уезжал на фоне хейта фанатов «россонери». Недавнего лидера «Милана» полузащитника Тонали тоже ждёт возвращение на «Сан-Сиро»: напомним, этим летом Сандро был продан в «Ньюкасл» за € 64 млн.

Сандро Тонали в составе «Ньюкасла» Фото: Stu Forster/Getty Images

Группа G:

«Манчестер Сити»;

«Лейпциг»;

«Црвена Звезда»;

«Янг Бойз».

Для действующего обладателя кубка Лиги чемпионов «Ман Сити» групповой этап – сладкая булочка. Своего главного конкурента «РБ Лейпциг» команда Пепа Гвардиолы громила весной в 1/8 финала прошлой ЛЧ (7:0 дома после 1:1 на выезде). Тогда за немцев выступал защитник Гвардиол, который теперь уже в составе «горожан» после рекордного для игрока его амплуа трансфера за € 90 млн.

Главная интрига: сколько Холанд забьёт немцам, сербам и швейцарцам. Пока у норвежца феноменальная результативность в ЛЧ – больше гола в среднем за игру! Он наколотил 35 мячей в 30 матчах.

«Црвена Звезда» – филиал РПЛ в Лиге чемпионов. Родич, Спаич, Кангва и Канга готовы бросить вызов тяжеловесам. Можно поболеть за сербов: для них и третье место с путёвкой в Лигу Европы будет успехом.

Группа H:

«Барселона»;

«Порту»;

«Шахтёр»;

«Антверпен».

Хави пора бы уже выйти с «Барселоной» из группы в плей-офф Лиги чемпионов. Когда это делать, если не сейчас? В квартете у каталонцев нет команд, которые могут их напугать. Да, «Порту» в прошлой Лиге чемпионов сыграл достойно, дал бой в 1/8 финала «Интеру» («драконы» уступили со счётом 0:1 по сумме двух матчей). Но летом 2023-го из команды ушёл Отавио и, вероятно, уйдёт Тареми, а немолодые центральные защитники продолжают стареть, так что португальцам будет трудно сохранить прежний уровень.

«Шахтёр» уже не ассоциируется с Бразилией, пусть в команде и остались легионеры из этой страны, а чего ждать от «Антверпена» в ЛЧ, не знает никто. «Барса» и «Порту», скорее всего, займут первые два места.

Что ещё можно добавить по итогам жеребьёвки Лиги чемпионов? Пожалуй, она разочаровала, так как будет мало топ-матчей и по-настоящему ярких интриг. К сожалению, последний групповой этап в истории турнира получился таким, а значит, перемены действительно назрели.