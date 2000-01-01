Обновлён рекорд по тратам за одно трансферное окно. Просто космическая сумма!

Старые цифры

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году. Тогда клубы потратили на трансферы € 7,568 млрд. По сравнению с 2019 годом, свои затраты на трансферы почти в два раза снизили клубы Ла Лиги и Серии А.