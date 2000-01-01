Новый рекорд по тратам за одно трансферное окно!
Трансферное окно лета 2023 года установило рекорд по тратам! Все клубы мира этим летом потратили на игроков € 8,467 млрд (около 886 млрд рублей). Какие-то космические цифры!
Старые цифры
Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году. Тогда клубы потратили на трансферы € 7,568 млрд. По сравнению с 2019 годом, свои затраты на трансферы почти в два раза снизили клубы Ла Лиги и Серии А.
Благодаря саудовцам
В Бундеслиге ситуация с затратами почти не поменялась. Зато расходы серьёзно увеличила Лига 1 (€ 900 млн вместо € 713 млн), АПЛ (€ 2,80 млрд вместо € 1,53 млрд) и саудовская Про-Лига
(€ 846 млн вместо € 70 млн). Там трансферы, кстати, ещё возможны.
(€ 846 млн вместо € 70 млн). Там трансферы, кстати, ещё возможны.
Обновлён рекорд по тратам за одно трансферное окно. Просто космическая сумма!
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