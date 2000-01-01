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Новый рекорд по тратам за одно трансферное окно!
Новый рекорд по тратам за одно трансферное окно!
Трансферное окно лета 2023 года установило рекорд по тратам! Все клубы мира этим летом потратили на игроков € 8,467 млрд (около 886 млрд рублей). Какие-то космические цифры!
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Старые цифры
Старые цифры
Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году. Тогда клубы потратили на трансферы € 7,568 млрд. По сравнению с 2019 годом, свои затраты на трансферы почти в два раза снизили клубы Ла Лиги и Серии А.
Благодаря саудовцам
Благодаря саудовцам
В Бундеслиге ситуация с затратами почти не поменялась. Зато расходы серьёзно увеличила Лига 1 (€ 900 млн вместо € 713 млн), АПЛ (€ 2,80 млрд вместо € 1,53 млрд) и саудовская Про-Лига
(€ 846 млн вместо € 70 млн). Там трансферы, кстати, ещё возможны.
Обновлён рекорд по тратам за одно трансферное окно. Просто космическая сумма!
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