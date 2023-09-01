10 топ-матчей субботы: яркий футбол, КХЛ и US Open

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Посмотреть все события 2 сентября в Матч-центре
Программа коротко:
- 🏒 14:00: «Авангард» — «Сибирь», чемпионат КХЛ
- ⚽️ 15:00: «Реал Сосьедад» — «Гранада», Примера, 4-й тур
- ⚽️ 17:00: «Манчестер Сити» — «Фулхэм», АПЛ, 4-й тур
- 🏒 17:00: «Динамо» — «СКА», чемпионат КХЛ
- 🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Италии, квалификация
- ⚽️ 17:15: «Реал» Мадрид — «Хетафе», Примера, 4-й тур
- ⚽️ 19:30: «Боруссия» М — «Бавария», Бундеслига, 3-й тур
- ⚽️ 19:30: «Брайтон» — «Ньюкасл», АПЛ, 4-й тур
- ⚽️ 20:00: «Краснодар» — «Спартак», РПЛ, 7-й тур
- ⚽️ 21:45: «Наполи» — «Лацио», Серия А, 3-й тур
- ⚽️ 22:00: «Монако» — «Ланс», Лига 1, 4-й тур
- 🎾 19:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Себастьян Баэс (Аргентина), US Open — третий круг
- 🎾 Отдельное расписание US Open — 2023
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Время в материале указано по Москве.
🏒 14:00: «Авангард» — «Сибирь», чемпионат КХЛ
Интрига: за кем останется первое в сезоне сибирское дерби?
«Авангард» и «Сибирь» заметно изменились за прошедшее лето. Новосибирцы сознательно отошли от сдержанного хоккея, пригласив на тренерский мостик поклонника витиеватых схем – Дэвида Немировски. «Ястребы» же не смогли удержать большинство лидеров, но «на флажке» провели масштабную и довольно качественную закупку. Расчёт «Сибири» или хаос «Авангарда» – чья возьмёт?
За кем останется первое в сезоне сибирское дерби?
Фото: photo.khl.ru
⚽️ 15:00: «Реал Сосьедад» — «Гранада», Примера, 4-й тур
Интрига: Захарян выйдет в старте и забьёт дебютный гол?
«Реал Сосьедад» превратился в одну из самых интересных для российского болельщика команд. Причина – трансфер Арсена Захаряна. Теперь к баскам гораздо больше внимания. Но и «Сосьедад» ждёт от Арсена свершений. В прошлом туре с «Лас-Пальмасом» (0:0) Захарян вышел на поле в концовке, но не успел отличиться. В домашней игре с «Гранадой» есть шанс, что россиянина выпустят в старте либо дадут больше игрового времени. Надеемся, что Арсен выйдет и забьёт гол!
«Реал Сосьедад» превратился в одну из самых интересных для российского болельщика команд
Фото: uan Manuel Serrano Arce/Getty Images
⚽️ 17:00: «Манчестер Сити» — «Фулхэм», АПЛ, 4-й тур
Интрига: чемпион Англии продолжит победную серию?
«Манчестер Сити» — единственный клуб АПЛ, одержавший три победы на старте сезона. Команда Хосепа Гвардиолы даже в тяжёлой встрече с «Ноттингемом» вырвала победу. Ощущение, что «Сити» несётся к очередному золоту. И домашняя игра с «Фулхэмом» — небольшое препятствие. Но вдруг «дачники» сотворят сенсацию?
«Манчестер Сити» — единственный клуб АПЛ, одержавший три победы на старте сезона
Фото: Alex Livesey/Getty Images
🏒 17:00: «Динамо» — «СКА», чемпионат КХЛ
Интрига: как Ротенберг расположит своих звёзд?
Результаты осенних матчей не так часто имеют большое значение – порой гораздо интереснее посмотреть, как та или иная команда проявляет себя при столкновении с разными обстоятельствами. В случае со СКА отдельным флёром интриги окутан его состав: у питерцев очень много хоккеистов, и расфасовать их по ограниченной заявке – та ещё задача. Любопытно, каков первоначальный план Романа Ротенберга на хоккейный год: доверится ли он юниорской связке Мичков – Демидов, кого отдаст в партнёры Сергею Толчинскому и какую роль отведёт Марату Хайруллину.
Как Ротенберг расположит своих звёзд?
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Италии, квалификация
Интрига: будет ли цирк в концовке?
Фаворит субботней квалификации в Монце понятен: как и всегда в этом сезоне, это Макс Ферстаппен на своём великолепном болиде «Ред Булл». Однако скоростная трасса в Монце способна преподнести сюрприз. Во-первых, тут специфические требования к машинам (максимальная скорость на прямых гораздо важнее поведения болида в немногочисленных поворотах), так что у конкурентов «быков» шансы чуть выше, чем обычно. Во-вторых, нередко бывает, что концовки сегментов квалификации превращаются в цирк, когда каждый пытается найти идеальное положение на трассе, чтобы попасть в слипстрим от машины впереди. А по факту пилоты просто мешают друг другу. Посмотрим, обойдётся ли без подобной «толкучки» на сей раз и не затронет ли она Ферстаппена.
Фаворит субботней квалификации в Монце понятен
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
⚽️ 17:15: «Реал» Мадрид — «Хетафе», Примера, 4-й тур
Интрига: «Реал» не заметит потерю лидеров?
Винисиус, Куртуа, Милитао – сразу три игрока основы не помогут мадридцам в ближайшей встрече. Бразильский вингер выбыл на несколько недель, а вот бельгийский голкипер и защитник – до весны следующего года. Несмотря на это, «Реал» забрал на старте три победы. Пока что команду тащит новичок Джуд Беллингем. Продолжится ли голевая серия англичанина в игре с «Хетафе»? Соперник «Реала» на старте сезона уже «покусал» «Барсу», сыграв с ней 0:0. Почему бы им не отобрать очки и у «сливочных»?
«Реал» не заметит потерю лидеров?
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images
⚽️ 19:30: «Боруссия» М — «Бавария», Бундеслига, 3-й тур
Интрига: новая жертва для Кейна?
Гарри Кейн сразу взялся за покорение Бундеслиги. Англичанин забивает в двух турах подряд, помогая «Баварии» побеждать. Впереди – обескровленная перед сезоном мёнхенгладбахская «Боруссия». Лёгкий соперник для «Баварии», тем более что в составе соперника больше нет Яна Зоммера. Сколько раз отличится Кейн? Или мы увидим сопротивление со стороны «Боруссии»?
Гарри Кейн
Фото: Jurij Kodrun/Getty Images
⚽️ 19:30: «Брайтон» — «Ньюкасл», АПЛ, 4-й тур
Интрига: чем закончится битва одних из самых играющих команд АПЛ?
«Брайтон» и «Ньюкасл» ещё недавно котировались на уровне середняков. Но в последние сезоны вошли в когорту околотопов АПЛ. «Ньюкасл» вовсе забрался в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона. А «Брайтон» в текущем сезоне дебютирует в Лиге Европы. Тем интереснее, как два симпатичных проекта сыграют в очной встрече. «Брайтон» одержал две победы в трёх стартовых турах, «Ньюкасл» — всего одну. Исправятся «сороки» за не самое лучшее начало АПЛ?
«Брайтон» и «Ньюкасл» ещё недавно котировались на уровне середняков
Фото: Adam Hunger/Getty Images
⚽️ 20:00: «Краснодар» — «Спартак», РПЛ, 7-й тур
Интрига: важнейший матч для Ивича и Абаскаля. Кто из тренеров прекратит критику в свой адрес?
«Краснодар» и «Спартак» — встреча двух хедлайнеров старта российского сезона. Южане возглавляют турнирную таблицу, хотя в последних матчах к команде есть вопросы. «Спартак» мощно начал сезон, но затем трижды оступился: с «Уралом», «Зенитом» и «Ахматом». Появились даже разговоры об отставке Абаскаля. Но в недавней игре Кубка «Спартак» разнёс «Динамо» — 4:1. Подобная нестабильность создаёт ещё больше вопросов к тренеру москвичей. Тем важнее игра «Краснодара» и «Спартака». С тренера победителей спадёт груз, а вот к проигравшему появится ещё больше претензий. К Абаскалю – по результатам и кадровым метаниям, к Ивичу – по игровому стилю.
«Краснодар» и «Спартак» — встреча двух хедлайнеров старта российского сезона
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
⚽️ 21:45: «Наполи» — «Лацио», Серия А, 3-й тур
Интрига: Хвича забьёт первый гол в сезоне?
«Наполи» начал сезон как истинный чемпион – с двух побед. А вот «Лацио» забуксовал, дважды проиграв. Исправиться команда Сарии может в Неаполе. Предстоит игра с чемпионским «Наполи». Будет тяжело увезти три очка, но всё же у Сарри крутая команда, способная победить. Правда, у неаполитанцев форму набирает Хвича Кварацхелия. Во 2-м туре с «Сассуоло» грузин отдал результативный пас. Сможет Хвича забить первый гол в сезоне «Лацио»?
Хвича Кварацхелия
Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images
⚽️ 22:00: «Монако» — «Ланс», Лига 1, 4-й тур
Интрига: команда Головина экзаменует будущего участника группы ЛЧ
«Монако» — лидер Лиги 1. Особенного удивления нет – команда собрала классный состав + пришёл топ-тренер – Ади Хюттер. Команда Головина обязана бороться минимум за тройку. Впереди – серьёзная проверка в виде «Ланса». Клуб будет участвовать в группе ЛЧ. «Ланс» попал к «Арсеналу», «Севилье» и ПСВ. Интригующий квартет! Тем любопытнее, как «Ланс» будет противостоять «Монако». Условия, максимально приближённые к Лиге чемпионов.
Александр Головин
Фото: Sebastian Widmann/Getty Images
🎾 19:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Себастьян Баэс (Аргентина), US Open — третий круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: как Медведев проведёт матч с незнакомым соперником?
Даниил Медведев добрался до третьего круга US Open, где сразится с аргентинцем Себастьяном Баэсом, с которым раньше не играл. 22-летний южноамериканец подошёл к турниру в потрясающей форме, выиграв подряд титулы на грунте в Кицбюэле и харде в Уинстон-Сейлеме. С учётом этих соревнований серия Баэса перед матчем с Медведевым достигла 12 побед. Кто окажется сильнее в субботу?
Даниил Медведев
Фото: Mike Stobe/Getty Images
🎾 Отдельное расписание US Open — 2023
Один из четырёх турниров «Большого шлема», Открытый чемпионат США, стартовал 28 августа. Утром здесь появится отдельное расписание топ-матчей.
- 1 сентября 2023
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21:08Резиуан Мирзов перейдёт в «Нефтчи» Эксклюзив
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