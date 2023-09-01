В «Барсу» резко ворвалась новая звезда. Сейчас решается судьба Ямала и в сборной Испании

Лишь два футболиста в Испании могут сейчас состязаться по упоминаниям со скандальным президентом федерации футбола Рубиалесом. И если в «Реале» зажигает Беллингем, купленный за € 103 млн, то в «Барсе» выделяется 16-летний воспитанник Ламин Ямал.

Ещё недавно казалось, что у него нет шансов пробиться в основу. На правом фланге атаки у «Барсы» было сразу два по-настоящему классных футболиста – Дембеле и Рафинья. Так сложилось, что француз резко перешёл в «ПСЖ», а бразилец получил дисквалификацию на два матча (заехал сопернику по голове в матче, где борьбы было больше, чем футбола).

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В результате юный Ямал начал выходить в основе и устанавливать рекорды. 20 августа стал самым молодым игроком Ла Лиги, выходившим в стартовом составе (16 лет и 38 дней). 27 августа оказался ещё и самым молодым (16 лет и 45 дней) автором ассиста в Ла Лиге в XXI веке. Его признали игроком матча, а когда он уходил с поля на замену, ему стоя аплодировали местные болельщики (встреча проходила на стадионе «Вильярреала»).

Удивительно, что за эти два матча Ямал не забил – ему люто не везло. В матче с «Кадисом» он попал в штангу, а с «Вильярреалом» – и в штангу, и в крестовину! Правда, во втором случае «Барселона» всё равно забила (мяч от штанги пришёл прямо к Левандовскому).

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В подкасте «Чемпионата» мы отмечали, что Ямал провёл яркий матч в атаке, но провалился в обороне. Хотя в любом случае парень настолько резко ворвался в чемпионат Испании, что стал самым обсуждаемым человеком в составе действующих чемпионов. Его фотография – на первых полосах.

Ламин Ямал Фото: Mundo Deportivo

Ямала хвалит в том числе главный тренер «Барселоны»: «Он словно электрический, у него великое будущее», – говорит Хави. В такой ситуации молодой Фати отошёл на второй план, и его отпустили в аренду в «Брайтон». Хотя он по позиции не совсем прямой конкурент Ямалу, потому что базово они играют на разных флангах атаки. Вопрос, скорее, имиджевый. Раньше о Фати говорили, как о наследнике Месси, а потому и как об обладателе 10-го номера. Теперь же всё внимание вокруг ещё более молодого воспитанника.

Он, кстати, молодым будет ещё так долго, что в это тяжело поверить. Только вдумайтесь: в 2030-м Ямалу будет лишь 22 года. Парню лишь в прошедшем июле исполнилось 16 лет. Он дебютировал в Ла Лиге ещё в 15 лет и 290 дней – это рекорд среди игроков «Барселоны». Ну а абсолютный рекордсмен чемпионата Испании – Лука Ромеро, дебютировавший за «Мальорку» в 15 лет и 219 дней (разница лишь в 71 день).

Сейчас в Испании обсуждают ситуацию с контрактом Ямала. Его действующее соглашение заканчивается летом 2024 года. Инсайдер Фабрицио Романо ещё четыре месяца назад сообщал, что Ямал подпишет контракт до 2026 года. Однако до сих пор о продлении не объявили. Делами игрока занимается самый известный футбольный агент в мире Жорже Мендеш. Похоже, что соглашение будет подписано в ближайшее время, а отступные в контракте составят € 1 млрд. – это стандартная практика. Такие же отступные стоят в соглашениях Рональда Араухо, Педри, Феррана Торреса и Ансу Фати.

И ещё один важный момент по Ямалу – сборная. У вингера уже есть опыт выступления за юношеские сборные Испании (U15, U16, U17, U19). Причём за сборную U19 он играл уже в 15 лет! При этом парень ещё не заигран за взрослую сборную, а значит, может её поменять. Дело в том, что у отца Ямала есть гражданство Марокко и на данный момент ещё можно сменить национальную команду. Папа футболиста говорит, что был бы счастлив, если бы сын выбрал его родину. При этом уточняет, что был бы рад, и если бы Ямал остался в сборной Испании.

Ламин Ямал Фото: Eric Alonso/Getty Images

Издание Relevo утверждает, что это вопрос государственной важности для Марокко. Окружение короля Мухамеда VI ведёт переговоры, нацеленные на то, чтобы уговорить Ямала сменить сборную. Африканцы рассчитывают принять ЧМ-2030 (вместе с Испанией и Португалией) и надеются, что Ямал станет лицом страны. Сообщалось, что тренер сборной Марокко Валид Реграги встречался с представителями Ямала. Однако, по данным Sport, Ямал принял решение не менять национальную команду. Сегодня он уже получил в неё вызов и вряд ли от него откажется.

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Испания в отборе к Евро-2024 сыграет 8 сентября против Грузии, 12 сентября – против Кипра. В таком случае футболиста наверняка выпустят хотя бы на несколько минут, чтобы он был заигран за испанцев в официальном матче. После паузы на сборные настанет ещё один важный момент. Рафинья отбудет дисквалификацию, и, вероятно, у юной звезды снова будет не так много игрового времени в «Барселоне».