«Вперёд без страха и сомнений». Главные фото карьеры Черчесова

У тренера круглая дата — сегодня ему исполнилось 60 лет.

Станислав Черчесов празднует очередной день рождения. Сегодня, 2 сентября, бывший тренер сборной России отмечает 60-летие. Вот что по этому поводу думает сам юбиляр:

«Я уже не юнец, но сил ещё хватает. Игроком был, тренировать продолжаю. Сейчас отдыхаю, а потом в бой с новыми силами. И игроком, и тренером удалось достичь многих вещей, но надеюсь, что главные победы впереди. Особенно доволен теми делами, которые довели до цели: чемпионство с «Легией», чемпионства с «Ференцварошем», Кубки. Как игрок я тоже становился чемпионом.

Есть и обидные моменты: когда игроком в «Спартаке» проиграли в полуфинале Кубка чемпионов, а как тренеру не хватило двух шагов до финала чемпионата мира. Могло быть лучше, но что есть, то есть. Какой главный жизненный принцип у меня сформировался за 60 лет? Вперёд без страха и сомнений».

Далее — подборка ключевых моментов в карьере Черчесова.

1989 год. Футболист «Спартака» Черчесов признан лучшим вратарём предсезонного турнира. Он станет лучшим голкипером страны трижды — в 1989-м, 1990-м и 1992-м.

Станислав Черчесов Фото: Из личного архива Станислава Черчесова

1992 год. Капитан «Спартака» Черчесов получает трофей за победу в Кубке СССР. В составе красно-белых дважды становился чемпионом СССР, дважды — чемпионом России и один раз — победителем Кубка СССР.

Станислав Черчесов Фото: Из личного архива Станислава Черчесова

1993 год. Вратарь забрасываетмяч в баскетбольную корзину на тренировке сборной России. Черчесов отыграет 39 матчей в составе национальной команды.

Станислав Черчесов Фото: Из личного архива Станислава Черчесова

1994 год. Черчесов сделал снимок со статуей Свободы. Её принесли в расположение сборной России на ЧМ-1994, который проходил в США.

Станислав Черчесов Фото: Из личного архива Станислава Черчесова

1997 год. Будущий тренер сборной России отыграл шесть лет в составе «Тироля». С ним он стал трёхкратным чемпионом Австрии. А ещё у него есть вот такой снимок с самим Францем Беккенбауэром.

Станислав Черчесов Фото: Из личного архива Станислава Черчесова

2007 год. Черчесов в роли тренера «Спартака». Под его руководством команда завершит сезон на втором месте.

Станислав Черчесов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

2013 год. Последний сезон Черчесова на посту тренера «Терека». В итоге команда займёт восьмое место — лучший на тот момент результат в истории клуба.

Станислав Черчесов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

2014 год. Единственный сезон в «Амкаре» Черчесов не доработал до конца. Клуб из Перми уверенно держался в середине таблицы.

Станислав Черчесов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

2015 год. Черчесов руководит действиями футболистов «Динамо». При нём команда одержит шесть побед в шести матчах группового этапа Лиги Европы и дойдёт до 1/8 финала турнира.

Станислав Черчесов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

2016 год. Первые тренерские трофеи Черчесов завоевал в Польше. Под его руководством «Легия» стала чемпионом и победителем Кубка страны.

Станислав Черчесов Фото: NurPhoto via Getty Images

2017 год. Крайне эмоциональный Черчесов в матче Кубка конфедераций. Тогда он руководил сборной России, но команда не вышла из группы.

Станислав Черчесов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

2018 год. Черчесов празднует с футболистами сборной России победу над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018. На домашнем турнире команда показала лучший результат в новейшей истории (дошла до четвертьфинала).

Станислав Черчесов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

2021 год. Евро-2020 — третий крупный турнир для Черчесова у руля сборной. К сожалению, выйти из группы не получилось.

Станислав Черчесов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

2023 год. Черчесов — двукратный чемпион Венгрии. За два года он взял три трофея с «Ференцварошем» (два чемпионства плюс Кубок страны).

Станислав Черчесов Фото: cherchesov.com

2023 год. Одна из последних тренировок Черчесова в «Ференцвароше». Через несколько дней он покинет клуб после вылета из Лиги чемпионов. Где тренер продолжит карьеру?