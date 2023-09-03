Фернандес играет ключевую роль в преображении «Зенита». Сегодня впервые выйдет против ЦСКА

Забуксовав на старте сезона, «Зенит» пришёл в себя: победная серия чемпиона страны в РПЛ насчитывает уже три матча. Впечатляют не только победы над «Факелом», «Спартаком» и «Уралом», но и общая разность мячей в этих встречах — 9:1. В каждом матче в стартовом составе неизменно выходил Марио Фернандес — ключевой винтик сине-бело-голубых в текущем сезоне. Хотя после трансфера были слышны крики, что переход нужен только ради ослабления ЦСКА, и Марио сядет на скамейку в Санкт-Петербурге.

Отъезд Малкома = необходимость перемен. Фернандес позволил их произвести

Изначально Сергей Семак хотел как раньше играть с двумя центральными защитниками. Но без Малкома, который в прошлом розыгрыше РПЛ совершил 30 голевых действий (23+7) и стал самым результативным игроком чемпионата России, атака оказалось не готова компенсировать периодически случающиеся «привозы» обороны.

Окончательным убеждением пойти на тактические перемены стали матчи с «Ростовом» (1:1) и «Динамо» (2:3) — на данный момент последние встречи в РПЛ, которые «Зенит» сыграл с двумя центральными защитниками.

«Зенит» в матче с «Динамо»

Когда потерю лидера нельзя восполнить кадрово, остаётся тактика. Переход на 5-3-2 (3-5-2) позволил «Зениту» прибавить как в атаке, так и в обороне. Во-первых, за счёт дополнительного защитника увеличилась плотность у своих ворот. Во-вторых, дополнительный человек в защите одновременно дал свободу фланговым футболистам, которые получили возможность включаться вперёд часто и при этом одновременно. Показательно, что после перехода на новую схему разница мячей «Зенита» в трёх матчах РПЛ — 9:1.

Весьма кстати к моменту тактической трансформации Марио Фернандес уже был готов выходить на поле с первых минут, тогда как ранее дважды появлялся со скамейки.

«Зенит» после смены схемы

Теоретически на новую схему «Зенит» мог перейти и без Фернандеса. На практике же сложно вообразить такое качество. Если ставить Караваева на бровку, кто бы сейчас играл справа в тройке обороны? Эракович нужен в самом центре. Алип или Ренан? Оба — левши, «Зенит» потерял бы при созидании. А ещё Караваев уступает Фернандесу в опыте игры на бровке при схеме с тремя центральными защитниками: Марио качественно играл в данной формации множество лет в ЦСКА, а ещё преуспел на ЧМ-2018 в составе сборной России.

Марио даёт разнообразие атаке «Зенита» и высокое качество действий сзади

Фернандес пропустил предсезонку, но от него уже есть толк как у своих ворот, так и у чужих. За счёт новичка у «Зенита» теперь есть возможность упрощать игру. Победный мяч в ворота «Факела» в РПЛ забил Иван Сергеев с паса Кассьерры, а возможным такое стало благодаря предголевой скидке Фернандеса, которой предшествовал заброс из глубины.

Предголевая скидка Марио Фернандеса на Матео Кассьерру после заброса из глубины

Зная, что заходы Марио в штрафную таят опасность, соперник пристально следит за экс-игроком сборной России. В результате свободу получают его партнёры. Когда Фернандес объявился в штрафной в игре со «Спартаком», на дуге штрафной остался Вендел, а по правому полуфлангу к воротам свободно врывался Караваев. Вендел мог как забивать, так и ассистировать партнёру — выбрал первое.

Гол «Зенита» в ворота «Спартака»: Фернандеса держат, а Караваев и Вендел свободны

Когда в матче «Зенит» – «Урал» перед защитником гостей Кики оказались Клаудиньо и Фернандес, то он затаился в ожидании и позволил 11-му номеру сделать беспрепятственный ассист на Сергеева. К новой схеме «Зенита» и конкретно наличию Марио на поле оппоненты пока так и не адаптировались.

Включение Фернандеса позволяет Клаудиньо выполнить голевой пас на Сергеева

При обороне Фернандес является тем игроком, который не «привозит» на ровном месте. Если бразилец успевает к эпизоду, то даёт высокое качество. В среднем за матч в РПЛ при обороне он вступает в единоборства 4,2 раза и выходит победителем в 80% случаев. А КПД при отборах вообще 100%! Но в отборы идёт реже — 1,2 раза за матч.

Фернандесу повезло с Семаком — тренер «Зенита» отличается большой гибкостью

Будет ошибкой сказать, что Марио безупречен. Совсем нет. Пропустив предсезонку, он и близко не готов на 100%. Во время матчей временами можно заметить, как он идёт пешком или встаёт на бровке. При другом тренере это могло стать проблемой, но не при Семаке, который умеет строить игру, ловко подстраиваясь под обстоятельства.

Вероятно, сказывается, что у Сергея Богдановича богатый опыт — в бытность футболистом выступал во Франции за «ПСЖ», а в России работал под руководством таких специалистов, как Гус Хиддинк, Курбан Бердыев и Лучано Спаллетти, а ещё в качестве тренера был ассистентом у Виллаш-Боаша.

Марио Фернандес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» очень дозированно использует прессинг, что удобно нынешнему Фернандесу, — и близко нет попыток постоянно оказывать давление на чужой половине. В гостевом матче со «Спартаком» чемпион России и вовсе оборонялся преимущественно на своей половине поля: 40% времени мяч находился неподалёку от ворот Михаила Кержакова и ещё 40% — в центральной трети поля, тогда как у ворот хозяев — лишь 20%.

В то же время ещё ни разу Фернандес не сыграл полный матч. В трёх последних на данный момент турах РПЛ Семак менял игрока на отрезке между 70-й и 80-й минутами. Другими словами, тренер всячески следит, чтобы не перегрузить футболиста.

Но и это не всё. Ещё Семак смог добиться активности за двоих от правого центрального защитника Вячеслава Караваева. Если Марио в позиционной атаке на краю, то россиянин поднимается высоко по полуфлангу; если Марио идёт в штрафную, то его партнёр включается по бровке.

Один из вариантов включения в атаку Вячеслава Караваева

Другой вариант включения в атаку Вячеслава Караваева

Ради Фернандеса и команды Караваев даже готов пожертвовать собой. Когда в матче «Зенит» – «Факел» Хызыр Аппаев оказался один в один с Караваевым, а Вячеслав увидел, что Фернандес не успевает вернуться и подстраховать его, то просто сбил оппонента ценой жёлтой карточки.

Караваев решает остановить Аппаева ценой жёлтой карточки

Своими действиями Фернандес и Караваев доказывают, что Семак расположил их правильно. В своей нынешней форме Марио точно не смог бы так подключаться к чужим воротам из центра обороны, как это делает его партнёр. А «Зенит» не имел бы возможности упрощать игру за счёт забросов на врывающегося с фланга в штрафную высокого и умеющего играть головой футболиста.

Возвращение Родригао едва ли пошатнёт связку Фернандес — Караваев

Вскоре у «Зенита» ожидается возвращение центрального защитника Родригао, который в прошлом сезоне был основным, а сейчас восстанавливается от травмы. То есть в обороне вероятны изменения.

Но перемены вряд ли коснутся пары Фернандес — Караваев. Первый набирает форму и уже приносит пользу, второй здорово сражается за двоих на позиции центрального защитника. Лучше Караваева с позиции правого центрального защитника атаку в «Зените» может поддерживать разве что Фернандес, да и то, когда наберёт форму.

Скорее всего, возвращение Родригао затронет других игроков стартового состава. А ещё оно позволит Семаку ротировать состав и давать лидерам отдых из-за плотного графика. Такая пауза может потребоваться уже всем, включая Фернандеса и Караваева.

Но пока не до отдыха — впереди ЦСКА. Фернандес сыграет с командой, которой отдал десять лет жизни. А Караваев сразится с клубом, воспитанником которого является. Если не случится форс-мажора, оба выйдут в старте.