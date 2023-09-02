Кто потратил на трансферы больше всех? С АПЛ и саудовцами может конкурировать только «ПСЖ»

Ещё 30 августа пал мировой рекорд по суммам, потраченным в одно трансферное окно. В тот день они достигли € 7,631 млрд, что почти на € 50 млн больше, чем в тёплые месяцы 2019-го. Когда период дозаявок закончится во всех странах, то цифра наверняка будет больше. Ведь в той же Саудовской Аравии окно закрывается 7 сентября. Но в топ-лигах Европы окно закрылось в ночь с 1 на 2 августа.
Так что самое время оценить произошедшее – и кто же потратил больше всех.
«Аль-Наср» (потрачено € 165 млн)
«Аль-Наср»
Фото: ФК «Аль-Наср»
Клуб, где выступает Криштиану Роналду, поучаствовал в распродаже звёзд. Они ухватили Садио Мане из «Баварии», Эмерика Лапорта из «Сити», Марсело Брозовича из «Интера». Но самой дорогой покупкой стал вингер Отавио, за которого выложили € 60 млн. «Порту» наверняка просто счастлив от такой продажи, учитывая, что Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 35 млн.
«Ливерпуль» (потрачено € 172 млн)
«Ливерпуль»
Фото: ФК «Ливерпуль»
Клуб ворвался в топ-10 в последний день трансферного окна. Всё благодаря покупке Райана Гравенберха у «Баварии» за € 40 млн. До этого мерсисайдцы довольствовались лишь Домиником Собослаи и Алексисом Мак Аллистером. Не слишком круто для клуба, который всё-таки планирует выбираться из кризиса. Но теперь получше. Должны выгребать и снова бороться за трофеи.
«Аль-Ахли» (потрачено € 184 млн)
«Аль-Ахли»
Фото: ФК «Аль Ахли»
Другой клуб из Саудовской Аравии многие в Европе наверняка невзлюбили. Хотя бы потому, что они завалили деньгами одного из главных талантов Испании – Габриэля Вейгу. Парень отправился на Ближний Восток в 21 год, за что получил много критики. Зато обеспечит себя на всю жизнь. Теперь он поиграет с Риядом Марезом, которого взяли за € 35 млн, и Рожером Ибаньесом из «Ромы» (€ 30 млн). Ещё клуб подписал Мериха Демирала, Эдуарда Менди, Франка Кессье – пусть и нет сверхгромких имен, но выглядит солидно.
«Манчестер Юнайтед» (потрачено € 207 млн)
«Манчестер Юнайтед»
Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»/Getty Images
У «МЮ» тоже только три мощные покупки. Главная – Расмус Хойлунн. В нём видят схожесть с бесконечно забивающим Эрлингом Холандом. За такое не жалко отдать и € 75 млн. Пока парень травмирован, так что проявить себя ему не удалось. Мэйсона Маунта взяли у «Челси» за € 64 млн, плюс у «Интера» выкупили вратаря Андре Онана за € 52 млн. А в последний день взяли в аренду Софьяна Амрабата на проблемную позицию опорника. Остальные переходы не так значимы.
«Арсенал» (потрачено € 235 млн)
«Арсенал»
Фото: ФК «Арсенал»
У лондонцев три крупные сделки. Зато одна рекордная. Никто не заплатил этим летом € 116,6 млн. Хотя «Челси» с Кайседо был к этому близок. В «Арсенал» за эти деньги приехал Деклан Райс. У клуба на него большие надежды. За € 75 млн у «Челси» забрали Кая Хаверца, плюс за € 40 млн у «Аякса» купили Юрриена Тимбера.
Наверное, Микель Артета после таких трансферов всерьёз рассчитывает снова устроить поход за титулом. Возможно, теперь шансов побольше.
«Манчестер Сити» (потрачен € 241 млн)
«Манчестер Сити»
Фото: ФК «Манчестер Сити»
Недавние обладатели требла не сильно отстали. У них всего три по-настоящему мощных трансфера: за Йошко Гвардиола выложили € 90 млн, за Матеуса Нунеса – € 62 млн, а за Жереми Доку – € 60 млн. Бонус: Матео Ковачич за теперь уже несолидные € 29 млн. Других звёзд клуб не подписал. Впрочем, у них их и так хватает.
«Тоттенхэм» (потрачено € 249 млн)
«Тоттенхэм»
Фото: ФК «Тоттенхэм Хотспур»
«Тоттенхэм» гармонично сработал на рынке. Один крупный трансфер – за Бреннана Джонсона «Ноттингему» заплатили € 55 млн. Плюс три покупки в районе € 40 млн: у «Лестера» забрали Джеймса Мэддисона, у «Спортинга» – Педро Порро, а у «Вольфсбурга» – Микки ван де Вена. И ещё у «Ювентуса» выкупили ранее арендованного Деяна Кулушевски (€ 30 млн). Такие траты неудивительны, учитывая продажу Гарри Кейна в «Баварию». При этом в центр атаки приобретён только Алехо Велис из «Росарио» за € 15 млн. По статусу пока не очень-то и соответствует клубу.
«ПСЖ» (потрачено € 349 млн)
«ПСЖ»
Фото: ФК «ПСЖ»
На третье место в списке неожиданно заскочил «ПСЖ» – единственный представитель не АПЛ и Саудовской Аравии. Они не тратили деньги так же лихо, как предыдущие клубы, хотя вопросы тоже есть. Брать Мануэля Угарте за € 60 млн – это мощно. Помимо него, из «Барсы» пришёл Усман Дембеле (€ 50 млн), из «Баварии» – Лукас Эрнандес (€ 45 млн). Клуб, скорее, действительно усилил нужные позиции. А в последний день и вовсе схватили Рандаля Коло Муани из «Айнтрахта» за € 95 млн.
«Аль-Хиляль» (потрачено € 353 млн)
«Аль-Хиляль»
Фото: ФК «Аль-Хиляль»
Да, «Аль-Наср» уже не самый популярный клуб Саудовской Аравии с Роналду в составе. Мощнейшую летнюю кампанию выдал «Аль-Хиляль». Главной звездой стал Неймар, за которого заплатили около € 90 млн. Второе место – бывший нападающий «Зенита» Малком. Питер получил за игрока € 60 млн. Ещё есть Александар Митрович, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и Калиду Кулибали, но за них заплатили поменьше.
Не все 16 футболистов пришли за деньги. Почти половина – возвращение из аренд.
«Челси» (потрачено € 464 млн)
«Челси»
Фото: ФК «Челси»
Безусловный лидер лета. Клуб, которым управляет американский бизнесмен Тодд Боули, продолжает перестройку, которая понятна только ему. Летом «Челси» закупился на € 464 млн. При этом и продал футболистов на € 260 млн. Так что трансферный баланс не такой уж кошмарный.
Из самых статусных покупок – полузащитники Мойсес Кайседо и Ромео Лавиа, а также нападающий Кристофер Нкунку. Только на них потратили больше половины – около € 248 млн. А ведь есть ещё Коул Палмер и Аксель Дисаси, но на фоне первых трёх их покупка, пусть и за большие деньги, не кажется такой существенной.
- 2 сентября 2023
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