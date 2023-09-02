12 топ-событий воскресенья: UFC, КХЛ, «Арсенал» — «МЮ», ЦСКА — «Зенит» и финал ЧЕ-2023

Много интересного 3 сентября: Кузяев, большие матчи в АПЛ, РПЛ и Ла Лиге, а ещё Формула-1 и US Open.

Быстрый переход к этому расписанию есть в дополнительном меню — «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 3 сентября в Матч-центре

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре — для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

👊 0:30*: Сириль Ган (Франция) — Сергей Спивак (Молдавия), UFC Fight Night 226

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: Спивак победит и выйдет на Павловича?

Сергей Спивак рвётся к титульному бою, но сначала нужно пройти Сириля Гана — парня, который уже дважды дрался за пояс в тяжёлом весе. Мало того, Спиваку нужно одолеть Гана в чужих стенах — турнир UFC проходит в Париже, на родине французского тяжеловеса. Фаворита выделить сложно, но поединок точно будет максимально зрелищным. А его победитель, возможно, выйдет на грозного Сергея Павловича.

⚽️ 16:00: «Гавр» — «Лорьян», Лига 1, 4-й тур

Интрига: команда Кузяева одержит первую победу в сезоне?

«Гавр» Далера Кузяева после трёх туров Лиги 1 пока не побеждал. Команда занимает 14-е место, сыграв два раза вничью и уступив в одной игре. Впереди – домашний матч с «Лорьяном» с седьмого места. Не самый грозный соперник. Можно забирать первую победу в сезоне. А Кузяеву – забивать второй гол в сезоне.

Далер Кузяев Фото: hac-foot.com

⚽️ 16:00: «Ливерпуль» — «Астон Вилла», АПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Клопп перестраивает полузащиту «Ливерпуля». Эмери воспользуется этим?

«Астон Вилла» начала сезон с разгрома от «Ньюкасла» (1:5), а затем дважды победила. «Ливерпуль» также потерял очки на старте с «Челси» (1:1), но в следующих матчах оказывался сильнее. Теперь команды сыграют между собой. Интригует полузащита «Ливерпуля». Летом в клуб пришли Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Ватару Эндо и Райан Гравенберх. Глобальная перестройка средней линии. Пока что она действует не совсем идеально – необходимо время. Воспользуется ли «хитрый лис» Эмери проблемами «Ливерпуля»? Хотя у «Астон Виллы» также хватает новичков, да и сыграют команды на «Энфилде». Но бирмингемцы способны на сенсацию.

Клопп перестраивает полузащиту «Ливерпуля» Фото: Ian MacNicol/Getty Images

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Италии, гонка

Интрига: очередной рекорд Ферстаппена?

Кажется, что за нынешний чемпионат Макс Ферстаппен уже побил все рекорды на свете, но на самом деле ещё нет. Вот если голландец выиграет и в Монце, то станет единоличным обладателем невероятного достижения: десять побед в Гран-при подряд! Правда, на Гран-при Италии весьма быстра «Феррари», но пока ещё никому в этом сезоне не удавалось остановить «Ред Булл» в воскресенье. Однако в сезоне-1988 легендарный «Макларен» упустил победу лишь раз — и это произошло именно в Монце…

Макс Ферстаппен уже побил все рекорды на свете Фото: Mark Thompson/Getty Images

🏒 17:00: ЦСКА — «Адмирал», чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько шайб пропустит Иван Федотов?

Действующие чемпионы КХЛ выйдут на лёд после крупного поражения от «Ак Барса». В матче за Кубок Открытия ворота армейцев защищал Иван Федотов. Отслуживший в армии голкипер вернулся в профессиональный хоккей и сыграл, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ. Камбэк получился неудачным – Федотов пропустил пять шайб. Судя по тому, как москвичи борются за права на Ивана, стоит ожидать, что и в игре с «Адмиралом» он примет участие. Как сложится для хоккеиста второй раунд?

Сколько шайб пропустит Иван Федотов? Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 17:30: ЦСКА — «Зенит», РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» с Фернандесом поднимется на первое место в таблице после игры с ЦСКА?

Один из главных матчей первого круга РПЛ. Встречаются действующий чемпион и серебряный призёр. Интриги добавляет фигура Марио Фернандеса, с которым связан скандальный трансферный кейс. Как встретят экс-игрока ЦСКА болельщики армейцев? Есть сомнения, что овациями. Если «Краснодар» оступится в матче со «Спартаком», то у «Зенита» появится шанс забраться на первое место в таблице. А ЦСКА важно не проигрывать, чтобы не отстать от лидирующей группы. В общем, вывеска говорит сама за себя. Пропускать такой матч нельзя!

Один из главных матчей первого круга РПЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 18:30: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: получится у Артеты доминировать во встрече с тен Хагом?

Классика АПЛ на «Эмирейтс». «Арсенал» и «МЮ» — одни из главных фаворитов на борьбу за титул вместе с «Сити». Летом обе команды качественно усилились. Пора включаться в реальную гонку! Но чтобы бороться за золото, важно обыгрывать не только аутсайдеров и середняков, но и грандов. Поэтому как для «Арсенала», так и для «Юнайтед» принципиально победить в предстоящей встрече. Небольшой фаворит – команда Артеты, играющая дома. Но удивить «МЮ» точно может. Не факт, что «Арсенал» будет доминировать (как любит тренер лондонцев). Нас ожидает куча сюрпризов, крутых моментов и, надеемся, голов.

Получится у Артеты доминировать во встрече с тен Хагом? Фото: Al Bello/Getty Images

🎾 19:00*: Борна Гойо (Хорватия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 2), US Open — четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: пробьётся ли Джокович в четвертьфинал US Open?

Новак Джокович уже добрался до второй недели US Open. Теперь на его пути к четвертьфиналу оказался 25-летний хорватский квалифаер Борна Гойо, который лишь третий раз в карьере пробился в основу ТБШ и установил личный рекорд — третий круг. Сумеет ли Гойо преподнести сюрприз или Новак справится с соперником, с которым ранее ещё не встречался? Победитель этого матча сыграет в 1/4 финала с лучшим теннисистом из пары Доминик Штрикер — Тейлор Фритц.

Новак Джокович Фото: Al Bello/Getty Images

🎾 Отдельное расписание US Open — 2023

Один из четырёх турниров «Большого шлема», Открытый чемпионат США, стартовал 28 августа. Утром здесь появится отдельное расписание топ-матчей.

⚽️ 19:30: «Атлетико» — «Севилья», Примера, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Севилья» оправится после ужасного старта сезона или погрязнет ещё сильнее?

«Севилья» переживает кошмар на старте Примеры. Три поражения в трёх турах и промежуточное 20-е место. Положение не по статусу обладателя трофея Лиги Европы. Исправить ситуацию команда может в гостевой игре с «Атлетико». Мадридцы – главный фаворит на борьбу с «Реалом» и «Барсой» за золото. Команда Симеоне начала сезон с семи очков в трёх играх и занимает третье место. Терять очки не входит в планы «матрасников». Но и «Севилье» отступать уже некуда. Новое поражение заставит руководство задуматься об отставке Хосе Луиса Мендилибара.

Мадридцы — главный фаворит на борьбу с «Реалом» и «Барсой» за золото Фото: Angel Martinez/Getty Images

⚽️ 19:30: «Интер» — «Фиорентина», Серия А, 3-й тур

Интрига: «Интер» обыграет команду Кокорина? Или Александр огорчит итальянского гранда?

Финалист Лиги чемпионов — 2022/2023 сразу обозначил претензии на золото чемпионата Италии. «Интер» начал сезон с двух побед. «Фиорентина», к слову, также финалист еврокубков (ЛК-2022/2023). «Фиалки» стартовали с ничьей и победы. Не так и плохо. Но обыграть «Интер» в гостях будет тяжело. Поможет россиянин Александр Кокорин? Может быть. В Серии А форвард ещё не выходил на поле, а вот в ответном матче квалификации ЛК с «Рапидом» появился в концовке. Винченцо Итальяно, дай шанс Александру с «Интером»! Ждём от Кокорина гол в ворота «нерадзурри»!

Александр Кокорин Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

⚽️ 20:00: «Ростов» — «Динамо», РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ростов» исправит положение в РПЛ?

«Ростов» проиграл трижды в последних четырёх матчах РПЛ. Команда Валерия Карпина в прошлом сезоне финишировала четвёртой, а сейчас идёт на 11-м месте. Позиция не соответствует амбициям ростовчан. Но к игре «Ростова» есть вопросы, особенно это касается выездных встреч. Впереди – домашний матч с «Динамо». Команда Марцела Лички неплохо идёт в РПЛ, входя в топ-5. Но в Кубке бело-голубые болезненно проиграли «Спартаку» (1:4). Исправится «Динамо» за позор в дерби или погрязнет ещё сильнее? Одно известно точно: в «Ростове» просто москвичам не будет. Команда Карпина также хочет выиграть и выйти на победный путь.

«Ростов» проиграл трижды в последних четырёх матчах РПЛ Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

🏆 🏐 20:30: Сербия — Турция, ЧЕ-2023 — женщины, финал

Интрига: прервёт ли Турция серию из шести поражений подряд с 2009 года от Сербии на Евро?

Два очевидных финалиста этого ЧМ: Турция в мощнейшем пятисетовике оформила Италию, Сербия в менее драматичном полуфинале — Нидерланды. Обе сборные на этом Евро отдали всего по четыре сета, не проиграв ни матча на пути к финалу. В шестёрке — топы европейских чемпионатов. Поэтому особо любопытно будет понаблюдать за перестрелкой двух диагональных: Мелиссы Варгас и Тияны Бошкович. Более результативные и решат судьбу титула: первого золота на ЧЕ для Турции или же четвёртого — для Сербии.