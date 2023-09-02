Как же мощны «Крылья Советов»! Разгромили команду Евсеева и вышли в лидеры. Видео

Казалось, «Факел» постепенно начал выправлять положение в таблице после кошмарного старта. Перед «Крыльями» они сначала победили «Пари НН», а потом зацепили очко с «Краснодаром». Важно, что обоих результатов удалось добиться на своём поле. При этом проявились проблемы с голами. Не получилось забить с «Краснодаром», а потом в середине недели – с «Оренбургом». А тут выезд, так ещё и к пока очень стабильным «Крыльям».

Самарцы действительно хороши на старте сезона. Только одно поражение в игре с «Рубином». В остальном – стабильный набор очков и чередование побед с ничьими. Естественно, на своём поле они начали агрессивно в надежде быстро разобраться с обороной соперника. Уже на 10-й минуте возник первый опасный момент – Шитов на скорости ворвался в штрафную и пульнул в ближний. Гудиев спас. Атаки продолжились, причём были очень разнообразными – активно работали фланги, быстрые перепасовки в центре. Вскоре Салтыков мог открыть счёт – в борьбе с двумя соперниками он умудрился поймать момент для удара, но мяч пролетел рядом с девяткой.

Давление усиливалось, и это закончилось закономерным пенальти. Пусть и немного нелепым. Калинин уже выбил мяч после атаки соперника, но потом попал лицу Костанце. Судья назначил пенальти, на VAR его не звали, и 11-метровый уверенно реализовал тот же Костанца.

«Крылья» продолжили контролировать ситуацию на поле, но пару моментов воронежцы всё же создали – Божин классно бил головой после розыгрыша штрафного, но спасение сделал Ломаев. А уже в самом конце тайма Аппаев опасно простреливал, однако Максимов не дотянулся до мяча.

Вадим Евсеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В перерыве Евсеев сделал сразу две замены – Долгов и Селе вышли менять дела в атаке. И показалось, что стало лучше. Пошли и более осмысленные навесы, или в целом игра команды улучшилась. На 64-й минуте Марков упустил отличный шанс сравнять счёт, когда с острого угла неожиданно пробил по воротам. «Крылья» спасла штанга.

Однако потом вновь наступило время Самары. Они ускорили взаимодействия в атаке, а оборона «Факела» посыпалась. Сначала Рассказов сделал идеальный навес точно на голову Рахмановичу.

А потом отменный проход Шитова завершился ударом. Просто красота.

После Осинькин заменил авторов голов, и на поле даже вышел Писарский, который не играл в РПЛ с мая. Игра успокоилась. «Факел» смирился с тем, что ничего уже не изменит.

«Крылья» временно сравнялись по очкам с «Краснодаром» и уйдут на двухнедельную паузу в лидирующей группе. А вот будущее Вадима Евсеева в клубе после такого результата наверняка под вопросом.