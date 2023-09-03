«Гол Головина нокаутировал соперника». «Монако» — новый лидер французского чемпионата!

«Монако» провёл матч 4-го тура Лиги 1 с «Лансом». Для обеих команд эта игра стала заключительной перед международной паузой.

Полузащитник Александр Головин по традиции попал в стартовый состав монегасков. Его команда неплохо стартовала в новом сезоне (семь очков после трёх туров) и рассчитывала закрепить успех. В соперниках был «Ланс», который завершил прошлый сезон на второй строчке («Монако» был шестым). Однако новую кампанию команда начала не лучшим образом — всего одно очко в трёх турах.

«Монако» теперь тренирует австриец Ади Хюттер. С 2018 по 2022 год он работал в Германии («Айнтрахт» Франкфурт и «Боруссия» Мёнхенгладбах), а прошлым летом впервые в карьере возглавил французский клуб. Пока получается неплохо. «Монако» здорово провёл первую половину встречи с «Лансом». Хозяева чаще владели мячом, чаще били по воротам (в том числе в створ), подали больше угловых. Логично, что «Монако» ушёл на перерыв, ведя в счёте.

В одном из эпизодов Головин выдал классную разрезающую передачу на Юссуфа Фофана. К сожалению, тот замешкался и потерял мяч. Будь Фофана более техничным, мог убежать один на один с вратарём и сделать россиянина автором голевой передачи. Первый гол «Монако» оформил без участия россиянина. Каю Энрике подал от углового флажка, а Уилфрид Синго головой переправил мяч в сетку.

«Монако» разгромил «Ланс» Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Через 12 минут монегаски укрепили преимущество, и вот здесь уже не обошлось без Головина. Надо отметить, что хозяева здорово накрыли соперника на своей половине поля и разогнали контратаку. Головин здорово открылся под передачу Такуми Минамино и точно пробил в ближний угол. Вратарю «Ланса» не оставалось ничего, кроме как плюхнуться на пятую точку от бессилия. «Головин хладнокровно реализовал момент после передачи Минамино. Россиянин застал вратаря врасплох. Этот гол нокаутировал соперника», — так французское издание L’Equipe описало гол полузащитника.

К слову, это первый гол Александра в нынешнем сезоне. Более того, это первое результативное действие россиянина. До этого матча «Монако» забил 10 мячей в трёх матчах, однако наш полузащитник уходил с поля без голов. И вот в 4-м туре Головин открыл счёт голам в сезоне. За время, проведённое на поле с «Лансом», россиянин нанёс два удара, совершил две успешные обводки, выиграл два верховых единоборства и отдал 83% точных передач. Россиянин получил от платформы WhoScored оценку 7,9 — третий результат в команде после Минамино (8) и Энрике (8,1).

После перерыва «Монако» забил третий мяч усилиями Гильермо Марипана и одержал победу с крупным счётом. Три победы в четырёх матчах, 10 очков, 13 забитых мячей, первое место в Лиге 1 — отличный старт «Монако». Команда уходит на перерыв в роли лидера, до паузы её точно никто не догонит.