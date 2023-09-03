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«Наполи» — «Лацио» — 1:2, видеообзор матча чемпионата Италии, 2 сентября 2023 года, голы: Альберто, Зелиньски, Камада

Удар пяткой по воротам «Наполи» — лучший гол недели! Видео
Григорий Телингатер
Удар пяткой по воротам «Наполи»
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«Лацио» обыграл чемпиона на выезде. Хотя поначалу казалось, что у римлян не будет никаких шансов.

В 3-м туре Серии А сразу оказалось два топ-матча. В пятницу «Милан» победил «Рому», а в субботу встречались первая и вторая команды Италии. По крайней мере, если смотреть на итоги прошлого сезона. При этом встреча «Наполи» и «Лацио» получилась во многом удивительной.

Италия - Серия А . 3-й тур
02 сентября 2023, суббота. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 2
Лацио
Рим
0:1 Альберто – 30'     1:1 Зелиньски – 32'     1:2 Камада – 52'    

Первые 30 минут неаполитанцы на своём поле буквально уничтожали соперника. Хвича издевательски пробрасывал мяч соперникам между ног, Замбо Ангисса в центре поля успевал везде. В результате у «Лацио» вообще не было моментов за этот отрезок, а счёт по ударам – 8:0.

И тут первый же удар гостей оказался голом. Причём каким! Фелипе Андерсон на 30-й минуте зряче отдал на ближнюю штангу, где Луис Альберто пяткой послал мяч в ворота. Игроки «Наполи» сигнализировали, что был офсайд или ещё какое-то нарушение правил, но мяч был забит и красиво (пожалуй, лучший гол недели), и чисто.

Однако «Наполи» отыгрался уже через две минуты. Ответный гол получился тоже по-своему удивительным. После удара Зелиньского мяч после двух рикошетов зашёл в ворота. У хозяев было много моментов, но именно этот гол получился не без удачи.

Казалось, что за оставшийся час «Наполи» дожмёт соперника, но вышло наоборот. «Лацио» забил ещё трижды! Правда, два гола справедливо отменили из-за офсайда, но гостям для победы хватило и этого. Решающий мяч остался за Камадой. Казалось, что японец пожадничал – обязан был отдавать свободному Иммобиле, но взял игру на себя и точно пробил.

К матчу хоть и было добавлено семь минут (а по факту получилось девять), но «Наполи» так и не смог даже сравнять счёт. Первое поражение для Руди Гарсии в качестве тренера чемпионов Италии. А для Сарри, наоборот, первая победа в этом сезоне. В следующем туре ехать в гости к «Ювентусу», но «Лацио» будто лучше играет против топ-соперников.

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