«Спартаку» стоит уволить Абаскаля? Аргументы «за» и «против» отставки

«Спартак» проиграл «Краснодару», продлил свою безвыигрышную серию в РПЛ до четырёх туров и уже на семь очков отстаёт от лидера – команды Владимира Ивича. В комментариях на сайте «Чемпионата» и соцсетях уже есть призывы отправить в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля. Ещё месяц назад на фоне эйфории от успешного старта в чемпионате об этом никто и подумать не мог, однако в футболе всё иногда меняется очень быстро. Но надо ли действительно увольнять испанца сейчас – на фоне последних неудач и перед перерывом на матчи сборных? Давайте соберём аргументы «за» и «против» расставания клуба с Абаскалем.

Аргументы за отставку Гильермо Абаскаля:

Аргументов в пользу отставки испанского тренера получилось побольше. Вот они:

первая причина для ухода тренера – это, собственно, сами результаты. Проблемы начались не в последний месяц. Команда нестабильна с начала 2023-го, в таблице второй части прошлого сезона РПЛ она была середняком. В 20 матчах в чемпионате России в этом году «Спартак» набрал всего 28 очков (+7=7-6). Это в среднем 1,4 очка за игру. Если бы весь прошлый сезон команда шла по такому графику, то финишировала бы на 10-м месте. Случившиеся в этом сезоне абсолютно по делу поражения от «Зенита» и «Краснодара» – то есть от тех, кого воспринимали как конкурентов «Спартака» – только усиливают негативные эмоции;

некоторые решения Абаскаля по составу не понимают болельщики и даже другие специалисты. В РПЛ и Кубке России мы увидели совершенно разные команды, тем не менее на скамейке запасных остаются герои дерби с «Динамо» – Литвинов, Пруцев, Зиньковский, новички Медина и Бабич. Если Литвинова испанец таким образом воспитывает, то что не так с остальными? В то же время Абаскаль «накормил» тремя матчами за неделю Денисова и Соболева;

По информации, имеющейся у «Чемпионата», некоторые решения тренера не понимают уже и сами игроки «Спартака». Из-за этого возникает проблема раздевалки, которую Абаскаль может просто потерять. Команда такие моменты обычно чувствует очень тонко;

Селекция «Спартака» при Абаскале тоже вызывает вопросы. За три последних трансферных окна красно-белые потратили на новичков € 40,2 млн. Больше, чем «Зенит» и тем более любой клуб РПЛ! Это очень серьёзные деньги для чемпионата России. Но с игроками, которых подписывали под Абаскаля, получаются провалы. Дуарте до сих пор не кажется надёжным защитником уровня «Спартака», Кейта уже отправлен в Испанию (приходил свободным агентом, но на немаленькую зарплату), Тавареша продолжают преследовать травмы. Медина с Рябчуком пока оставляют неоднозначное впечатление. По фамилиям состав у «Спартака» очень сильный для РПЛ, возможности для ротации большие. Тем не менее, теперь не хватает нападающих, настоящего опорного полузащитника – тоже;

Вместо чётких объяснений собственных решений, ошибок и проблем Абаскаль ограничивается общими словами и всё чаще жалуется то на одно, то другое. Далеко не все его жалобы можно понять и принять. Например, ссылки на раннюю жёлтую карточку Игнатова в матче с «Зенитом» (якобы поломавшую игру «Спартака») и тяжёлый график, тогда как лидер РПЛ «Краснодар» или боровшийся в прошлом сезоне с красно-белыми за бронзу «Ростов» постоянно живут в условиях тяжелейших разъездов и недовосстановления игроков. Хотя после игры с «Краснодаром» тренер взял ответственность на себя.

Аргументы против отставки Гильермо Абаскаля:

В Абаскаля можно верить, потому что умеет ставить действительно яркую игру в атаке. Во многих матчах под руководством испанца на красно-белых было приятно смотреть. Команда показывала классический для «Спартака» футбол, забивала после красивых многоходовых комбинаций, была тактически гибкой и непредсказуемой для соперника. Не единожды показывала характер – одерживала волевые победы (вспомните хотя бы недавний матч с «Пари НН». Всё это – плоды тренировок. Тем удивительнее, что за последние три тура РПЛ у спартаковцев только один гол, да и тот со случайного пенальти.

Эту команду собирали под Абаскаля, а в случае смены тренера опять придётся менять состав. Новому главному потребуются новые игроки под его видение футбола, от кого-то из нынешнего состава он захочет избавиться. Да и в принципе выбор тренера в начале сезона, когда качественных свободных специалистов на рынке мало, очень непростая задача. В Россию из Европы сейчас тяжело заманить сильного специалиста. А из своих разве что вариант со Станиславом Черчесовым кажется подходящим под задачи клуба. Любой другой тренер может не справиться с тем давлением, которое всегда присутствует в «Спартаке».

Что говорит сам Гильермо Абаскаль?

После поражения в Краснодаре испанский тренер дал понять, что собирается продолжать работу в «Спартаке».

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» «Я как главный тренер несу ответственность за результат. Мы были не так хороши, потому что не показали результат. Мы обязательно станем лучше, каждую ошибку проанализируем. Сейчас будет пауза на сборные, будет время. Уверен, мы станем лучше»

А вот так на вопрос о доверии тренеру ответил босс клуба:

Олег Малышев гендиректор «Спартака» «Влияют ли на доверие к Абаскалю четыре матча без побед в чемпионате? Это, безусловно, влияет на наше настроение. Для нас это серьёзная ситуация. Сейчас мы вместе с Гильермо будем думать, как из неё выходить».



В сентябре у «Спартака» в РПЛ выезд в Сочи (16-го числа) и дерби с «Динамо» (23-го). Как вы думаете, стоит ли убирать испанца сейчас или лучше подождать с выводами как минимум до нового дерби с динамовцами?