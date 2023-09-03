Карпина ждёт встреча с Личкой, а «Локомотив» сыграет с командой Игнашевича. Следим за событиями 7-го тура.

«Зенит» готов подняться на второе место в РПЛ. Тормознёт ли его ЦСКА? LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 3 сентября, четырьмя матчами завершится 7-й тур РПЛ.

Первый матч игрового дня пройдёт в Оренбурге, куда приедет «Сочи». Обеим командам очень нужны очки, ведь хозяева занимают последнее место в таблице, а черноморский клуб — 12-е.

Следом «Локомотив» встретится с «Балтикой». Калининградцы играют в высшем дивизионе впервые за 25 лет, но пока получается непросто. Перед воскресными матчами 7-го тура «Балтика» находится на предпоследней строке. У «Локо» дела чуть лучше — 10-е место. Но, конечно, это совсем не тот результат, на который настраиваются железнодорожники.

В 17:30 состоится центральный матч тура — ЦСКА против «Зенита». Защитник гостей Марио Фернандес впервые сыграет против бывшего клуба (выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год). Одна из интриг — как бразильца с российским паспортом встретит стадион? «Зенит» в случае победы выйдет на второе место, а ЦСКА в случае победы догонит соперника.

Завершит программу 7-го тура интригующая встреча «Ростова» и «Динамо». Донской клуб здорово играет на домашнем стадионе и наверняка постарается уйти на перерыв в приподнятом настроении. А бело-голубые приедут в Ростов-на-Дону с желанием реабилитироваться за унизительное поражение в кубковом матче со «Спартаком».

Присоединяйтесь к нашему онлайну и следите за событиями воскресных матчей 7-го тура РПЛ.

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