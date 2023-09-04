Гениальный «Реал», хитрый «Атлетико» и истерика «Барсы». Главные трансферы лета в Испании

Наступил сентябрь. Он не только разблокировал осень, но ещё и заблокировал трансферное окно в топ-чемпионатах. Кое-где – например, в России, на Кипре или в Саудовской Аравии – ещё приоткрыта трансферная форточка, и футболисты могут перейти в эти страны. Но в топ-лигах сделки на вход на стопе до зимы.

Испанские клубы были достаточно активны на рынке. И это касается не только триады из верха таблицы – «Барселоны», «Реала» и «Атлетико». Но и клубов поменьше. Они не тратили сумасшедших денег, как, например, их коллеги из АПЛ. Тем не менее интересных переходов в Испанию и из Испании этим летом было довольно много.

В этом дайджесте разберём летнюю трансферную кампанию «Барсы», «Реала» и «Атлетико», а ещё подсветим несколько интересных сделок за пределами топ-3. Вперёд!

«Барселона»: денег нет, но вы держитесь

«Барселона» Фото: David Ramos/Getty Images

Чтобы хоть как-то поправить финансовое положение и остаться на плаву, «Барселона» ещё в прошлом сезоне надавила на все существующие рычаги. Теперь рычагов нет. А амбиции и желание побеждать остались – особенно после чемпионства в прошлом сезоне. И дошло до того, что, по данным испанских СМИ, Жоан Лапорта поручился личными средствами в сделках по Жоау Феликсу и его тёзке Канселу.

С одной стороны, можно поаплодировать изворотливости и авантюризму «Барсы» и конкретно Лапорты. С другой – так точно быть не должно! Президент не должен выступать поручителем клуба, которым руководит. Это говорит о чудовищной болезни всего организма под названием «Барселона». И, кажется, начинать лечение никто не спешит. «День прошёл – и слава богу» – «Барселона» живёт примерно так.

Если не брать плату за аренду Феликса и Канселу, каталонцы летом потратили всего € 3,4 млн. Эту сумму они выплатили соседям из «Жироны» за Ориоля Ромеу. Ромеу – качественный опорник, с большим опытом. Плюс он воспитанник «Барсы», вернулся домой – красивая история. Но размен Бускетс — Ромеу выглядит дёшево. Не в смысле денег, а в смысле качества.

Правда, помимо Ромеу, «Барса» бесплатно подписала в центр поля Илкая Гюндогана. Он с ходу встроился в стартовый состав и играет очень полезно. А какую голевую выдал в матче с «Кадисом» – просто сказка! Ассист в стиле праймовой «Барсы» с Хави и Иньестой в центре.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Главными целями «Барселоны» были разгрузка зарплатной ведомости и наведение хоть какого-то порядка в платёжном балансе. Поэтому без разговоров расставались со всеми, за кого можно было выручить хоть какие-то деньги. Продать Дембеле за € 50 млн, при том что клубу достанется всего € 25 млн? Конечно! Отдать «Атлетико» за € 20 млн Гризманна, за которого когда-то заплатили € 120 млн? Разумеется!

Кого не смогли продать, распихали по арендам. Ансу Фати с зарплатой больше, чем у Эдегора и Алисона, теперь в «Брайтоне». Неликвидные Эрик Гарсия, Клеман Лангле и Серджино Дест – в «Жироне», «Астон Вилле» и ПСВ соответственно. Плюс «Барса» наконец рассталась с вечно травмированным Самуэлем Юмтити – он теперь в «Лилле». А ещё вместе с Бускетсом в Майами к Месси отправился другой ветеран – Жорди Альба. «Барса» ничего на этом не заработала, но зато подразгрузила зарплаты – уже хлеб.

«Барселона» Фото: ФК «Барселона»

Трансферы на вход, оформленные в последний день окна, выглядят как истерика. Во-первых, о каких Феликсе и Канселу может идти речь (неважно, что оба – в аренду), если «Барселона» еле сводит концы с концами? Во-вторых, зачем они команде – в футбольном смысле?

Канселу – отличный защитник, который может закрыть оба фланга. Но у «Барсы» слева – Бальде и Алонсо, справа – Кунде и Серхи Роберто. Зачем ещё? Подписание Феликса в этом смысле выглядит логичнее, потому что в атаке действительно наметился недокомплект. Но клуб сам его организовал: отпустили Дембеле, Фати и Абде Эззалзули – вот людей и не осталось.

Продажа Дембеле, наверное, была неизбежна. Но кого-то из пары Фати/Абде можно было оставить. Думается, в финансовом отношении сохранить кого-то из них было бы даже дешевле, чем подписать Феликса. Всë-таки Жоау совсем не дешёвый игрок.

Кроме того, что вообще Жоау за игрок? Талантливый – да. Но сколько лет он уже просто талантливый? Феликс по-прежнему молод, и, возможно, он ещё раскроется во всю мощь своих скиллов. Однако пока после отъезда из «Бенфики» он играл на € 126 млн, которые за него заплатил «Атлетико», исключительно на коротких отрезках. Ни в Испании, ни в Англии в «Челси» он не был стабильно крут. Так что огромный вопрос, усилит ли он «Барселону» и качественнее ли он тех, на чьё место его взяли.

«Барса» продолжает вертеться ужом на сковородке. В прошлом сезоне вроде не обожглась. Но сейчас кажется, что уже начинает пригорать.

«Реал»: всем ребятам пример

«Реал» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Про «Реал» по инерции продолжают говорить, что это денежный мешок и что он всех заваливает банкнотами. После активизации саудовских клубов, правда, об этом говорят чуть тише. Но всё равно у многих «Реал» по-прежнему ассоциируется с «галактикос» и разбрасыванием деньгами налево и направо.

«Мадрид» действительно богат, не поспоришь. Но вообще-то в последние годы Флорентино Перес мастерски растит одну команду из-под другой. Да, «Реал» иногда позволяет себе дорогие покупки. Однако делает это только тогда, когда нужно – редко, но метко. Можно сразу вспомнить Эдена Азара – и это атипичный пример. Попадает «Реал» гораздо чаще.

«Реал» Фото: ФК «Реал Мадрид»

Сезон Ла Лиги только стартовал, однако уже можно утверждать, что с Джудом Беллингемом «Реал» попал в яблочко. Дело не только в том, как англичанин играет – но ещё и в том, как он себя ведёт. Джуд выглядит как чемпион. Это никак нельзя измерить, нельзя подсчитать с помощью xG или других параметров. Это просто видно. В лице Беллингема клуб получил игрока на годы вперёд. Он невероятно крут уже сейчас, и пока не видно потолка, в который мог бы упереться его прогресс. И этот футболист стоил дешевле, чем Мойсес Кайседо. Логика, страдай!

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На левый фланг обороны «Реал» вернул воспитанника Франа Гарсию из «Райо Вальекано». Это вообще фишка «Мадрида»: продают своего таланта в другой клуб – но прописывают опцию обратного выкупа за определенную сумму. Так «Реал» когда-то сделал с Дани Карвахалем – так же теперь произошло и с Франом Гарсией, который уезжал из «Мадрида» ноунеймом, а вернулся игроком сборной Испании.

«Реалу» очень сильно спутала карты травма Тибо Куртуа. Но дон Флорентино сработал быстро: из «Челси» в аренду выписали Кепу. А вот на замену Эдеру Милитао, который тоже выбыл надолго, никого брать не стали.

Решили, что Алабы, Рюдигера и Начо достаточно. Учитывая, что матчей у «Реала» много, кажется, что трёх игроков на две позиции в центре обороны всё же маловато. Так что, возможно, Карло Анчелотти попробует в качестве центрального защитника кого-то непрофильного. Например, Орельена Тчуамени.

Лука Модрич и Тони Кроос Фото: Fran Santiago/Getty Images

Ещё два важных момента – продление контрактов с Тони Кроосом и Лукой Модричем. Вспомните тезис, что у Переса одна команда растёт из-под другой. Смена поколений в «Реале» происходит максимально плавно. Чтобы это не сломать, нельзя отпускать всех сразу. Этим летом отпустили Бензема, а также Азара и Мариано Диаса – это уже много. Терять других «сенаторов» было нельзя. Так что для преемственности, для безболезненной «передачи власти» сохранить Крооса и Модрича было очень важно.

Карима Бензема, как может, подменяет Хоселу, который после долгих лет скитаний вернулся в «Реал». Конечно, он не может в полной мере заменить француза – но что может, то делает. Плюс через какое-то время должен дебютировать Арда Гюлер – главный талант Турции и один из главных талантов Европы. Уже на первых тренировках он поразил невероятной техникой, но получил травму и пока недоступен. Неизвестно, как у него пойдёт, однако потенциально это усиление.

«Реал» меняется. Но меняться – не значит становиться хуже. У команды на старте сезона есть проблемы, и всё равно ребята Анчелотти приятно интригуют. Несмотря на трудности, они побеждают уже сейчас. А что будет, когда парни ещё больше обрастут мясом и опытом?

«Атлетико»: теневой фаворит Ла Лиги

«Атлетико» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Если оценивать трансферное сальдо, «Атлетико» этим летом гораздо ближе к «Барселоне», чем к «Реалу». Полосатые мадридцы в хорошем плюсе. Но если говорить о качестве и выверенности трансферов, здесь «Атлетико», наоборот, ближе к «Реалу». Без истерик спокойно взяли, кого хотели, и отпустили, кого хотели.

Главный трансфер на вход – выкуп Антуана Гризманна. Теперь он полноценно в «Атлетико», ему не надо возвращаться ни в какую «Барсу». Француз – стержневой человек в построениях Диего Симеоне. Ему уже 32 года, но стареть он явно пока не планирует. Гризманн в отличной форме, везде успевает в атаке, дисциплинирован. В общем, идеальный игрок для Эль Чоло. Таким, наверное, Симеоне мечтал видеть Жоау Феликса, но не сложилось. Потому Феликса и отпустили.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Помимо Гризманна, «Атлетико» купил левого защитника Хави Галана. Он никогда не хватал звёзд с неба, но тем не менее это крепкий игрок уровня Ла Лиги, который может выйти и в четвёрке защитников, и с тремя ЦЗ закрыть весь фланг. Плюс Галану уже 28 лет, и он никогда не играл за клубы калибра «Атлетико». Вероятнее всего, он не станет ныть, если Симеоне будет использовать его только как игрока ротации. Для Галана сам факт, что он игрок команды, которая выступает в Лиге чемпионов, уже привилегия.

Хотя, возможно, Галан будет и основным на левом фланге. «Атлетико» не стал выкупать у «Тоттенхэма» Серхио Регилона, с концами продал Ренана Лоди (в «Марсель») и теперь, судя по всему, продаст в Саудовскую Аравию Янника Феррейру Карраско. Бельгиец – основной игрок у Симеоне. Но ему уже 30 лет, плюс восточный футбол его явно увлекает: несколько лет назад Карраско ездил играть в Китай.

«Атлетико» Фото: Alvaro Medranda, Aitor Alcalde/Getty Images

Зная, как ведут дела саудовцы, несложно догадаться, что Карраско предложили очень хорошие условия. Если его не отпустить, он может зачахнуть. Да и незаменимым игроком у Симеоне он никогда не был. Плюс за него, по слухам, дают € 15 млн. За игрока, у которого остаётся год контракта — совсем не плохие деньги.

Но если продажа Карраско может принести только € 15 млн, то трансфер Матеуса Куньи в «Вулверхэмптон» принёс «Атлетико» € 50 млн! Кунья вообще удивительный игрок. Он нападающий, но при этом в топ-чемпионатах никогда не забивал больше семи голов за сезон. Однако его трансферная стоимость постоянно растёт. Из «Лейпцига» в «Герту» он перешел за € 18 млн, из «Герты» в «Атлетико» – за € 35 млн, из «Атлетико» в «Вулверхэмптон» – за € 50 млн. Чудеса!

Может быть, «Вулверхэмптон» через год-два продаст его уже за € 100 млн. Но верится в это с трудом, учитывая, что за год с лишним в Англии он забил всего три гола.

Часть денег от продажи Куньи «Атлетико» вложил в выкуп Гризманна и трансфер Галана, часть – сберёг. Но при этом ещё двух крутых футболистов «Атлетико» взял бесплатно. Речь о Сесаре Аспиликуэте и Чагларе Сёюнджю.

Симеоне нужно было усилить центр обороны, потому что Стефану Савичу уже 32 года, Хосе Хименес регулярно получает травмы, а Рейнилду Мандава всё ещё не восстановился после «крестов». Есть, конечно, Аксель Витсель, он здорово играет в центре защиты – но и ему уже 34. И тут – Аспиликуэта и Сëюнджю. Да ещё и бесплатно! Блестящая работа «Атлетико».

Сесар Аспиликуэта и Чаглар Сëюнджю Фото: Denis Doyle, Angel Martinez/Getty Images

Плюс «Атлетико» подтянул своих игроков из аренд. Из «Валенсии» вернули бразильца Самуэла Лино, который может сыграть и крайнего нападающего, и латераля. А из «Райо Вальекано» приехал воспитанник «Атлетико» Родриго Рикельме. В «Райо» он играл на флангах полузащиты, но, возможно, Симеоне переучит его для какой-то новой роли.

«Атлетико» здорово укомплектован. Да, мадридцы не смогли взять из «Тоттенхэма» Пьер-Эмиля Хёйбьерга, с которым их игра стала бы ещё более разнообразной. Но в остальном мадридцы на рынке выполнили все свои задачи. «Барселона» — в агонии безденежья, «Реал» — перестраивается. «Атлетико» на их фоне – самая стабильная и готовая команда. Симоне как тренер дважды уже выигрывал Ла Лигу. Почему бы ему не сделать это ещё раз?

Лучший клуб для Захаряна

ЗАХАРЯН Фото: ФК «Реал Сосьедад»

Сага с отъездом Арсена Захаряна в Европу наконец завершилась. Теперь он игрок «Реала Сосьедад». Арсен уже даже дебютировал в матче с «Лас-Пальмасом», а в субботу сыграл с «Гранадой».

Переход тянулся очень долго и в какой-то момент был под угрозой срыва. Но в итоге всё случилось, клубы и агенты договорились – и Захарян играет в одной из лучших лиг мира. «Сосьедад» – отличный вариант для Арсена.

По типажу Захарян тоже абсолютно «сосьедадовский» футболист. Он хорошо играет в пас, уверенно себя чувствует в комбинационном футболе. Плюс очевидно, что «Сосьедад» верит в Арсена – раз вывалил за него € 13 млн. По меркам баскского «Реала» это большие деньги.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Усиление с Украины

Виктор Цыганков Фото: Getty Images/ФК «Валенсия»

В январе 2023 года в «Жирону» перешёл игрок сборной Украины Виктор Цыганков – и сделал 3+6 во второй части сезона. Теперь к нему присоединился партнер по сборной – нападающий Артём Довбик.

Довбик – самая дорогая покупка в истории «Жироны» За него заплатили почти € 8 млн. И он забил в первом же туре! Это был матч с «Реалом Сосьедад», Цыганков навесил – и Довбик точно пробил головой.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Правда, в 3-м туре в матче с «Севильей» Артём совершил, возможно, самый эпичный промах этого сезона Ла Лиги. С нескольких метров он умудрился не попасть в пустые ворота.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Он мог сделать счёт 3:1 в пользу «Жироны», не сделал – и через несколько минут после его промаха в ворота команды назначили пенальти. После просмотра VAR 11-метровый, правда, отменили, и «Жирона» в итоге выиграла. Но до того, как судья пошёл к монитору, Довбик, скорее всего, чувствовал себя не очень хорошо.

РОМАН ЯРЕМЧУК Фото: ФК «Валенсия»

Ещё один нападающий с Украины перешёл в «Валенсию». Это Роман Яремчук. Он постарше Довбика, и европейский опыт у него посерьёзнее. Яремчук – четвертьфиналист ЛЧ, играл за «Бенфику», «Гент» и «Брюгге». Как раз у «Брюгге» «Валенсия» его и арендовала.

У «Валенсии» с составом полная катастрофа. Этим летом они продали почти всех, на кого был спрос, а на замену не взяли почти никого. Основной нападающий – Уго Дуро. Он забил в 3-м туре в ворота «Осасуны» – и это был его первый гол в Ла Лиге с сентября 2022 года! Судите сами, какого качества это форвард.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okkо.

Изначально «Валенсия» хотела взять Рафу Мира из «Севильи», но клубы не договорились. И вот – Яремчук. Роман точно получит игровое время, поляна перед ним практически расчищена. А уж как он воспользуется этим временем – покажет сезон.

Трансфер, разозливший Тони Крооса

ГАБРИ ВЕЙГА Фото: ФК «Аль-Ахли»

Этим летом «Сельта» оформила самую дорогую продажу в своей истории. За € 40 млн в саудовский «Аль-Ахли» уехал один из главных молодых талантов Испании Габриэль Вейга. Он уже был одной ногой в «Наполи», клубы обо всём договорились. Но тут выступил президент «Сельты» Карлос Моуриньо: он внезапно решил пересмотреть условия перехода – и «Наполи» вышел из переговоров.

На деле Моуриньо не прогадал. Планировалось, что «Наполи» заплатит за Вейгу € 30 млн гарантированно, плюс € 6 млн в виде бонусов – а «Аль-Ахли» заплатил € 40 млн сразу! Но вот репутационно сделка получилась неоднозначной. Тони Кроос написал, что такой переход – позорище. Самого Вейгу заклевали: мол, уже в начале карьеры выбрал деньги – как же так?

После этого в Европе вообще многие напряглись. Одно дело, когда в Саудовскую Аравию едут звёзды предпенсионного возраста. И совсем другое, когда туда отправляется 21-летний парень, за которым гоняется пол-Европы. «Саудовцы воруют наших детей!» – вот лозунг, под которым в топ-лигах началась истерия после перехода Вейги.

А «Сельта» при этом заработала много денег и вряд ли сильно переживает из-за бурлений вокруг. И даже реакция Тони Крооса вряд ли волнует Карлоса Моуриньо.