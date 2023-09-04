Уникальный скандал в российском женском футболе. «Рубин» вышел на матч всемером!

В женской Суперлиге произошло странное: «Рубин» играл против «Локомотива» всего с семью футболистками в составе. На поле вышли защитницы Ксения Кулинич и Александра Косорукова, полузащитницы Арина Цыплова, Валерия Хохлова, Таисия Нестеренко и Яна Шолгина, а ещё нападающая Мария Прошина. Правила нарушены не были – РФС позволяет минимально заявлять семь игроков. А вот из молодёжки подтянуть игроков никак нельзя – в Суперлиге нет сквозной заявки. При этом о переносе «Рубин» не просил, поэтому встреча состоялась – и закончилась для казанской команды с разгромным счётом 0:6.
Cоставы команд на матч
В «Рубине» объяснили, что сразу 12 футболисток не смогли принять участие в матче из-за травм и физической готовности девушек.
«Несколько игроков выбыли из состава непосредственно перед игрой, – говорится в заявлении команды. – По этой причине клуб не предусматривал возможность переноса встречи. Для дозаявки новых игроков команде необходимо было подписать контракты с новичками, согласно регламенту Суперлиги. Сделать это в сжатые сроки перед матчем не представлялось возможным.
Стоит отметить, что заявка ЖФК «Рубин» по ходу сезона существенно сократилась, и сейчас в команде находятся лишь 18 футболисток. Несколько спортсменок завершили карьеру по ряду причин – как из-за травм, так и по семейным обстоятельствам.
Руководители клуба держат на контроле ситуацию с заявкой ЖФК «Рубин» и прикладывают все усилия для того, чтобы решить проблему и впредь избежать подобных ситуаций».
«Для женского футбола это катастрофическая ситуация, исходя из результата матча и, в принципе, подготовки к этому матчу. В случае остановки матча по причине травмы соперника либо максимального утомления мы должны были бы доигрывать этот матч в течение оставшегося сезона, где-то искать окно и начинать с той минуты, где закончили, теми же составами».
Прямая трансляция матча была отменена, онлайн-протокол не обновлялся. Это объясняли в Суперлиге: «Несмотря на то что команда, в стартовом составе которой заявлено не менее семи игроков, формально допускается до игры, трансляция такого матча противоречит духу игры. В связи с экстренным развитием событий было принято решение отменить показ в прямом эфире матча двух команд, которые находятся в заведомо неравных стартовых условиях».
Что творится у «Рубина»?
«Рубин» уже не первый раз попадает в схожую ситуацию – на прошлый матч с «Чертаново» клуб заявил 15 человек. Тогда главный тренер команды Дмитрий Нечаев намекнул в интервью «Матч ТВ», что в команде происходит что-то странное – на вопрос про новичков он ответил так: «Задайте этот вопрос вышестоящим людям, которые должны нести ответственность за проделанную работу. Я не буду это комментировать. Думаю, все видят, что происходит. Не только на футбольном поле, но и в пространстве футбольном».
Формально говорят, что проблемы действительно в массовых травмах, поэтому ни о каком бойкоте речи и не идёт. Но источники «Чемпионата» добавляют, что в «Рубине» есть проблемы с зарплатами у всей команды.
- 4 сентября 2023
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