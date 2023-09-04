«Забег Фернандеса — провокация. Это важнее потасовки». Разбор судейства в 7-м туре РПЛ

7-й тур РПЛ получился богатым на топ-матчи. Тут и вывеска «Краснодар» — «Спартак», и мощное противостояние ЦСКА и «Зенита» в Москве. Казалось, что арбитрам в таких условиях будет нелегко, но они вновь смогли удивить.

Специально для «Чемпионата» судейство в 7-м туре РПЛ разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Урал» — «Ахмат» — 0:1

На 42-й минуте Амелин не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» и исправился после просмотра повтора. Оценка в данном случае не снижается, потому что арбитр находился в рекомендованной позиции и игру рукой было трудно увидеть.

Арбитр Алексей Амелин Фото: vk.com/fc_ue

На 59-й минуте не показал жёлтую карточку игроку «Урала» за грубую игру.

Оценка Амелина — 8,3.

«Пари НН» — «Рубин» — 2:1

Хорошая работа Сафьяна. На 14-й минуте назначил 11-метровый в ворота «Рубина». Правда, после небольшой паузы. Скорее всего, ему кто-то подсказал. А кто именно — секрет.

В добавленное к первому тайму время не показал жёлтую карточку игроку «Пари НН» за грубую игру. И на 90+7-й минуте не показал футболисту «Нижнего» жёлтую за несогласие с решением первого ассистента.

Оценка Сафьяна — 8,2.

«Крылья Советов» — «Факел» — 3:0

Кукуляк тоже отработал хорошо. На 20-й минуте не показал жёлтую игроку «Крыльев» за грубую игру. На 28-й минуте назначил 11-метровый в ворота «Факела» за попадание рукой по лицу. Правильное решение, также по делу была показана жёлтая.

Оценка Кукуляка — 8,3.

«Краснодар» — «Спартак» — 2:0

Сложная, взрывоопасная игра для Сухого. На 81-й минуте он самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Спартака», когда Селихов совершил фол по неосторожности. Сухой также показал жёлтую, хотя не надо было этого делать.

На 90+3-й минуте Сухой разобрался: мяч попал в руку игрока «Спартака» в штрафной площади, и арбитр продолжил игру, так как рука находилась в естественном положении и футболист пытался её убрать и избежать контакта.

Оценка Сухого — 8,6.

«Оренбург» — «Сочи» — 3:0

Буланов отработал неплохо. Единственный момент, где он не разобрался, случился на 53-й минуте. Буланов не назначил 11-метровый в ворота «Сочи» за игру рукой и исправился только после вмешательства VAR. В отличие от Амелина, здесь оценка снижается, потому что арбитр находился в рекомендованной позиции и прекрасно видел, что рука была задрана и случилось подбивание мяча локтем. Сложно сказать, почему пенальти был назначен только после просмотра повтора.

Евгений Буланов Фото: vk.com/fcorenburg

На 90+5-й минуте Буланов разобрался и назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Защитник выставил ногу в сторону и сделал подножку нападающему «Оренбурга».

Оценка Буланова — 7,9.

«Локомотив» — «Балтика» — 3:2

Здесь работал Любимов, и говорить, как ни странно, не о чем. Где надо было, показал карточки, двигался хорошо, везде разобрался. Была неразбериха с офсайдом в моменте с голом, но это вопрос не к Любимову, а к помощникам и VAR. В любом случае решение в итоге приняли правильное и засчитали гол.

Оценка Любимова — 8,4.

ЦСКА — «Зенит» — 1:1

У Кукуяна игра была ещё сложнее, чем у Сухого. Здесь можно говорить только о падении Кругового в штрафной ЦСКА в концовке матча. Соглашусь с Кукуяном — это не 11-метровый. Игрок «Зенита» упал, когда Роша двигался параллельно с ним. Футболист ЦСКА аккуратно положил руку на соперника, а тот, не успевая за мячом, потерял равновесие и разбросал ноги в стороны. После этого случился игровой контакт. Роша же как двигался в сторону мяча, так и продолжил это делать. Кукуян, видимо, объяснил своё решение VAR, и они не стали вмешиваться. Оснований для пенальти не было. Трудный момент и сильное решение.

Также были потасовки. Я в истории с первой стычкой не согласен с помощником: он зачем-то полез, наговорил всякого. Барриос пошёл бодаться, но Кукуян в этот момент контролировал забег Фернандеса через техническую зону ЦСКА. Это провокация, и следить за поведением Марио было важнее, чем за потасовкой. Надо ли было показать жёлтую Барриосу? Наверное, надо. Но Кукуян же всё разрулил, когда пришёл. Все успокоились. Потом уже взорвалось по новой, и тогда уже арбитр включил санкции.

Во второй потасовке Кукуян обошёлся малой кровью, показав четыре жёлтые карточки. Говорят, Рошу надо было удалять за то, что схватил Ерохина за горло. Но покажи Кукуян красную, выяснилось бы, что кого-то ещё нужно было выгонять с поля. Вместо этого арбитр включил голову и не стал лезть. По две жёлтых обеим командам — и всё, разбежались.

Мне понравились действия Кукуяна. Он контролировал ситуацию и лез в центр событий, а не стоял отчуждённо. А то, что помощники ему что-то не донесли, — это уже не его проблема. Главный арбитр не может видеть всё, что происходит за его спиной.

Оценка Кукуяна — 8,5.

«Ростов» — «Динамо» — 1:2

Казарцев отработал хорошо. Самый интересный момент — удаление Тугарева. Не вижу смысла подробно обсуждать первую жёлтую. Было агрессивное нападение, и это момент на усмотрение арбитра. По мне, это жёлтая. Вторая карточка также показана по делу.

Василий Казарцев Фото: vk.com/fcrostov

На 82-й минуте Казарцев принял правильное решение. Игрок «Ростова» положил руки на Грулёва, и тот упал. Длительной задержки не было, футболист «Динамо» сам стал заваливаться. И в добавленное время судьи правильно засчитали гол «Ростова» — мяч пересёк линию.

Оценка Казарцева — 8,5.

Хороший тур. Удивляет только то, что раньше так не могли делать. Судьям ничего нового не рассказали. Только одну позицию скорректировали: теперь при розыгрыше угловых они располагаются справа, ближе к помощнику. Всё остальное в плане работы арбитров осталось. Статистика оценок теперь такая же, как в УЕФА, а раньше была другой. Потому что кому-то это было выгодно и интересно. Сейчас всё понятно и открыто. Хорошо отработал всю игру — поставьте 8,5. А чтобы получить такую оценку при старом руководстве, надо было на голове постоять.

Это говорит лишь о том, что прежнее руководство занималось всем, кроме обучения судей. Каманцев в это никогда не лез, поэтому его мы не берём. А вот другие… К сожалению, эти люди теперь заняты первым дивизионом. Если туда копнуть, то наверняка окажется, что там беда. В таком возрасте люди не меняются. Если человек всегда занимался ерундой, то он будет делать это и дальше.